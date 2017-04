«En mi familia estamos convencidos de que mi bisabuela fue amante de Jacques Cartier»

Sonriente y tranquila, Begoña Ameztoy (San Sebastián, 1951) se muestra feliz con la acogida que está teniendo su novela, que se muestra en los escaparates de varias librerías donostiarras, «quizá porque parte de la trama está ambientada aquí», reconoce. La historia transcurre entre Filipinas, Navarra, San Sebastián y París, donde un personaje como Jacques Cartier adquiere gran protagonismo.

- ¿Con qué ha decidido sorprender al lector en esta ocasión?

- Con mi novela más personal, pero no autobiográfica, en el que cuento la historia en primera persona. La defino como gótica, porque abarca muchos territorios que tienen mucha atracción para un lector de novela de aventuras, en la que procuro que el entretenimiento esté presente. Está escrito en un registro muy actual, directo, sencillo, una prosa que es la que yo cultivo, con la que me siento muy cómoda y me gusta. Cuenta historias que a la gente le llaman la atención. Y de telón de fondo está la historia de mi bisabuela con Cartier...





«Cuando haces algo y te atreves a enseñarlo, es porque crees que estás dotada para ello»

- ¿Su bisabuela fue amante de Jacques Cartier?

- Sí. La realidad supera a la ficción. Mi bisabuela era una mujer de la buena burguesía pamplonesa, que con 18 años hablaba francés, fumaba y se quedó embarazada. Entregó a su hija en un orfanato aunque la reconoció. Esto lo hemos sabido en la familia porque una tía mía, que era monja, se interesó por el tema. Otros primos indagaron en su pasado y nos consta que mi bisabuela vivió en París, y creemos que fue amante de Jacques Cartier. Tenemos fotografías y documentos de su estancia allí. Yo incluso fui a París, y hablé con una señora mayor que llegó a conocer al joyero.

- Y entonces decidió escribir una novela con esa historia...

- Sí. Todo esto lo descubrimos hace quince años. Entonces me propusieron escribir un artículo sobre esta historia, y ya empecé a pensar en llevarlo a una novela. Lo fui dejando, porque quizá no era el momento. Pero ahora, no sé por qué, quizá porque tengo menos pudor, me he animado. Aunque yo lo que he escrito es una novela de ficción.

- ¿Por qué decidió que la protagonista del libro fuera de San Sebastián?

- Quizá porque yo soy de aquí y domino más este territorio. Y qué mejor que darle tu voz, tus actitudes a la protagonista.

- ¿Y los pueblos donde transcurre parte de la historia?

- Son pueblos de la Navarra profunda, de las que es originaria mi familia, aunque los nombres no son reales, no he querido que se identifiquen. Sí es cierto que la descripción de la casa familiar coincide, pero creo que lo hice de forma inconsciente, no lo pude evitar.

- Vamos, que la protagonista tiene mucho de Begoña Ameztoy...

- Yo creo que una protagonista que es columnista y que ha trabajado en televisión, tiene un plus añadido. Por edad no tiene nada que ver conmigo, pero sí es cierto que muchos recuerdos de mi infancia, adolescencia, divertimentos, los he llevado a la trama. Algunas de las historias y personajes que aparecen, son de mi familia, aunque los apellidos los he cambiado. Lo más raro de la novela quizá sea lo más cierto. Hay relatos que he incorporado porque tienen gancho, y los escuché cuando era pequeña. Historias que hacían referencia a lo esotérico, a la tradición, a la tierra... Y estas cosas atraen mucho aquí, hasta al más escéptico.

- ¿Qué tiene de fantástico la novela?

- Algunas apariciones que se narran son pura fantasía, porque yo nunca he visto un fantasma, pero es cierto que otras historias las escuché cuando era pequeña, porque la gente de los pueblos, que es muy primaria, elemental y pegada a las leyendas que les han contado, cree en ellas y las transmite. Tienen un sentimiento religioso importante que les lleva a interpretar como mágico todo aquello a lo que no pueden dar nombre.

- ¿Está de moda todo lo que tiene que ver con la mitología?

- Creo que sí. Aunque no sé si es que gusta porque está de moda, o está de moda porque gusta. Hombre, yo no soy inocente. ¿Por qué he escrito esta novela? Pues porque la marea me lleva hacia allí. Yo tengo algo que aportar, y a la gente seguro que le gusta. No tengo nada que ver con una escritora como Dolores Redondo, pero aprovecho la circunstancia. Además, lo vasco está de moda y siempre lo estará. Y eso se materializa y se plasma en el arte. Si me preguntas si ha sido oportunismo, te diría que sí.

- ¿Va a tener continuidad esta novela? Ahora se escriben muchas las trilogías...

- Pues, ¿por qué no?. Ya estoy trabajando en la segunda parte, me apetece. Estoy recabando información. Empezará con la historia de mi abuelo, y aparecerá más Jacques Cartier. También te adelanto que parte de la historia transcurrirá en Filipinas.

- ¿Por qué en la mayoría de sus novelas el protagonismo recae en las mujeres?

- Creo que es inevitable, porque conozco mejor cómo puede reaccionar una mujer en cualquier situación, incluso en una relación sentimental.

- ¿Se encuentra a gusto escribiendo novela?

- Sí. Incluso me siento más libre que cuando doy mi opinión a través de una columna en un periódico. En el libro soy yo la que me responsabilizo de todo lo que escribo, y es en lo que ando desde hace mucho tiempo. Cuando haces algo y te atreves a enseñarlo a la gente, es porque crees que estás dotada para ello y lo puedes hacer, y crees que va a gustar.

- Ha escrito diez libros. ¿Cómo ha sido su evolución?

- Curiosamente, mi primer libro estuvo dedicado a la figura de Maritxu Guler, con la que tuve mucha relación, y sí tenía un componente esotérico. Pero luego he hecho cosas muy diferentes, dos ensayos y novelas de distinta temática, quizá por demostrar que sí puedo hacerlo. Me gusta probarme a mi misma, retarme, provocar.

- ¿Cómo le gusta que le presenten, como escritora, pintora, tertuliana...?

- Prefiero definirme como columnista y escritora, porque tiene más fundamento y credibilidad. Yo no me fiaría de alguien que dice que hace muchas cosas. Durante los últimos años he dibujado mucho, pero ahora lo he aparcado en parte y me estoy dedicando más a escribir.