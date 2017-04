Pere Ponce (Actor): «'Tristana' es un canto a la libertad y un retrato de la sociedad del XIX y la actual»

En 1892 Galdós escribió una historia sobre la libertad más íntima, la de poder escoger el camino vital. Un novela que hizo de Tristana un referente de lucha por los derechos de las mujeres. Y un texto pleno de pasiones, en medio de un triángulo de amor y desamor. Mañana a las ocho de la tarde se presenta en el teatro Victoria Eugenia una versión escénica fiel al original, muy actual aunque hayan pasado 125 años y convertida en una función de alta tensión emocional.

- ¿Sigue habiendo muchas Tristanas entre nosotros un siglo largo después?

- Creo que sí. Queda mucho por recorrer para las mujeres en temas como la educación y las oportunidades. A finales del XIX sus vidas estaban encaminadas al matrimonio y la maternidad y Tristana es una mujer que se rebela contra ese destino. Galdós aporta ideas muy transgresoras que todavía hoy escandalizan, como que los hijos puedan llevar el apellido de la madre o que marido y mujer puedan vivir cada uno en su casa. Esta obra es un gran canto a la libertad.

«Hemos planteado la obra como un 'thriller' emocional y el público se muestra expectante»



«El teatro es un ejercicio de adrenalina. No hay red, ni trampa ni cartón. Hay algo mágico»

- ¿Le parece correcto valorar 'Tristana' únicamente como un texto feminista?

- Tiene ese cariz feminista y de reivindicación, pero también plantea cuestiones como las relaciones de poder, las de sumisión. Galdós es muy hábil retratando a los personajes, dando matices y contrastes entre ellos. No es una función de buenos y malos. Los personajes tienen muchas contradicciones y es un gran retrato de la sociedad, no sólo de su época, sino también de los estereotipos que seguimos manteniendo.

- Han tomado la opción de realizar una función fiel a la novela.

- Sí. Y no es fácil adaptar una novela como ésta para el teatro. Eduardo Galán ha extraído lo más esencial y es muy hábil en la construcción de los personajes y diálogos, siempre con el espíritu de Galdós, para que el espectador pueda tener las mismas emociones e incógnitas que el lector del texto original y, al mismo tiempo, no restarle actualidad.

- ¿Qué sensaciones provoca en el público?

- El espectador se deja arrastrar por los acontecimientos. Se ha primado el ritmo y la tensión y se plantea la obra como un 'thriller' emocional ante el que el público se muestra expectante, esperando a que se desenvuelvan los acontecimientos.

- ¿Cómo entiende a Don Lope y a su relación con Tristana?

- Me parece una relación de amor, con toda esa parte añadida de dominación y sumisión. Lope acoge en su casa a una Tristana que es casi una niña y la tutela. Surge una relación casi incestuosa. Acaba enamorándose de esa posesión y hará todo lo posible por retenerla y cortarle las alas. Mi personaje es muy contradictorio porque no deja de ser muy liberal, es como un anarquista de derechas. Está contra el ejército, contra el Estado, contra el dinero, es una persona muy generosa, un poco una mezcla entre Don Juan y Quijote. También es un personaje oscuro, denostado, con mucha trastienda, pero no deja de tener un punto de luz que pasa por su vulnerabilidad.

- ¿Para el público puede pesar mucho la película de Buñuel?

- Los que la hayan visto la recordarán porque es una gran película. Esta obra de teatro es más fiel a Galdós porque Buñuel utiliza a Tristana para explicar su propio universo onírico y surrealista. Nosotros hemos intentado ser más fieles porque ya tiene muchos elementos que la hacen muy rica.

- Usted dijo que «hay algo de ego y exhibicionismo cuando te colocas delante de 500 personas en una platea y no sales corriendo». ¿Le ha tentado lo de escaparse?

- Constantemente. El teatro es un ejercicio de adrenalina. No hay red, es un plano secuencia en directo sin trampa ni cartón, hay algo mágico que es una comunión. Al no poder decir corten y volvemos a empezar, hay un respeto muy grande al teatro por parte del actor. Es un ejercicio de salto al vacío, de entrega total y eso te hace sentir muy vulnerable.

- Y eso que lleva 35 años siendo actor.

- Con el tiempo te restas importancia y empiezas a ver que eres un vehículo, un puente que hay que construir lo mejor posible entre el autor y el espectador. Este oficio es también un ejercicio de amor porque es una profesión muy difícil y maltratada por parte de los organismos institucionales.