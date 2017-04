César 'Strawberry' (Def con Dos): «La realidad y la ficción se mezclan de una forma perversa en este país»

En los últimos tres años la banda de rap metal surgida hace casi 30 años ha acaparado titulares por motivos extramusicales. Varios tuits escritos por su líder, César 'Strawberry' (Madrid, 1964) donde, en clave de humor negro, aludía, entre otros, al Rey, Ortega Lara, Carrero Blanco, Franco y los GRAPO le valieron en enero pasado una sentencia condenatoria del Supremo por delito de odio y enaltecimiento del terrorismo tras haber sido absuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional.

Meses después, el grupo responde en lo musical con nuevo disco '#trending_dystopic', repleto de textos a favor de la libertad de expresión que conviven con sus habituales críticas a aspectos actuales, como los desahucios, el yihadismo o los toros. Les acompañan vocalistas estelares invitados como Tote King, Jimmy Barnatán, Sherpa (Barón Rojo) o Juan (Soziedad Alkoholika). El disco abre etapa en la banda tras la controvertida salida de uno de sus fundadores, Peón Kurtz, por «difencias personales». Entran nuevo guitarrista (Alberto Marín) y dos jóvenes vocalistas, Samuel Barranco y Sagan Ummo. El propio Strawberry reconstruye todo lo ocurrido en torno a la banda durante este periodo.

- ¿Está aprovechando el grupo la sentencia para vender discos?

- Evidentemente. De una forma premeditada y descarada porque, con el tsunami que han provocado para que se nos lleve por delante, lo que hemos hecho es sacar una tabla de surf y aprovechar esa ola a nuestro favor con todo el derecho y sin cortarnos un pelo. Con este disco le estamos dando un gran tartazo en la cara al sistema que nos quiere callar.

- ¿Les van a alcanzar en la cara?

- Pues no lo sé. Lo que sí sé es que los poderes fácticos que están enquistados en este país, empezando por su sistema judicial, han querido arruinarme a mí la vida como han hecho con otros y lo que han hecho es pagarnos una campaña de publicidad que jamás nos hubiéramos podido permitir ni con dinero B.

- También le inhabilitan, ya no se va a poder hacer funcionario.

- Pues sí, parece que mi sueño de toda la vida de ser funcionario creo que lo voy a tener que aplazar.

- ¿Cantan en 'Que se inmole' contra los yihadistas o lo parece?

- El terrorismo internacional está consiguiendo su objetivo. Odia las libertades y con sus atentados está consiguiendo que mediante esa presión, los estados occidentales nos recorten derechos y libertades con la disculpa de protegernos. Acabar con la libertad es seguirle el juego al terrorismo. Es algo perverso.

- ¿Y camino de una distopía social?

- Es evidente, todos los relatos distópicos hablaban de esto. Estamos empantanados en la memez. Lees letras nuestras como 'Ultramemia', 'Que no te cojan', 'Mundo chungo', 'Los días pasan mal'... La realidad y la ficción se mezclan en este país de una manera asombrosa y perversa.

- ¿Cómo fue la grabación?

- Hicimos un ejercicio de equilibrismo muy serio. Teníamos que devolver el golpe. Pero para evitar ceder al miedo y la autocensura nos planteamos seguir defendiéndonos sacudiéndonos las acusaciones. Nos ha costado, porque yo había días que me levantaba hecho mierda, sin ganas de escribir ni cantar. Ahora, pase lo que pase, hemos hecho lo que había que hacer: un disco de Def con Dos que reivindique lo que ha sido y es Def siempre, al margen de toda esta ola de difamaciones.

- Justo antes de grabar el disco salió del grupo uno de sus fundadores, el vocalista Peón Kurtz.

- A finales de 2016 hubo cambios. Peón salió y entraron Samuel Barranco y Sagan a las voces. El grupo ha rejuvenecido porque se han implicado en todo el proceso del disco, son fans de Def, nos han dado impulso y han visto cosas que nosotros habíamos dejado de ver, cosas de fans cuya aportación ha repercutido en que haya quedado un disco fresco, no repetitivo ni cacofónico.

- Él afirmó en su versión que fue expulsado y que usted le odia.

- Todo lo que nosotros podamos decir de Peón va a ir en detrimento de su imagen pública y no lo vamos a hacer. No diremos más de lo que pusimos en el comunicado y no vamos a entrar en dimes y diretes tipo Tele 5. Jamás diremos nada malo de Peón ni las razones concretas de su salida porque no queremos hacerle daño. Le deseamos lo mejor, pero esa etapa se cerró. Miramos al futuro.

- ¿Creía que a estas alturas estarían así las cosas en este país?

- Jamás. Tengo 53 años, viví el referéndum del 77, la Transición, los ochenta, los desesperanzadores 90, la guerra de Irak y ahora toda esta locura pendiente abajo en que parece haber caído el mundo, no solo este país, a raíz del 11-S.

- ¿A qué se refiere?

- La democracia en este país se construyó sobre los cimientos del franquismo pero esperábamos que con el tiempo se diera paso a una segunda transición que acabara con esos sedimentos y no ha sido así. Aquí siguen los mismos en forma de sus herederos descaradamente.

- ¿Cómo se sintió cuando supo que el Supremo anulaba su absolución?

- Lo pasé fatal a nivel personal. No me hace ninguna gracia. He tenido momentos muy duros a nivel personal y emocional. Estoy condenado a un año de cárcel pero voy a seguir ofreciendo mi mejor sonrisa cínica. Para eso soy un punk, para hacer frente a esta mierda.

- ¿Va a apelar?

- Sé que en última instancia, cuando lo lleve hasta Estrasburgo, esto no se va a sostener. El problema es que hasta que eso llegue, y durante todos esos años, mi sentencia se va a estar utilizando como jurisprudencia para condenar a otra gente. Y todo se fía aquí a la suerte de las manos del juez en el que caigas.