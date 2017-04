Kresala «juega con la historia» en su nueva obra 'Zeruko'

La compañía de danza Kresala confluye su característica danza tradicional con la histórica y la expresionista para presentar su nueva creación, 'Zeruko'. El Teatro Victoria Eugenia acogerá el próximo 6 de mayo el estreno de la obra que plantea un «juego con la historia». Doce temas que van desde los siglos XV al XXI componen una trama, que «conjuga una nueva visión de lo que es la danza».

LOS DATOS Lugar: Teatro Victoria Eugenia. Fecha: 6 de mayo. Hora: 20.00 horas. Obra: Zeruko. Compañía: Kresala. Dirección: Faustino Aranzabal. Precios: 5,40 / 7,65 / 15,90 / 17,10 / 18.90 euros (www.donostiakultura.eus).

Del cielo, como indica el propio nombre del espectáculo, aparecen signos astrales para construir, «a base del lenguaje corporal y sus secuencias gestuales, lo que es la danza», según apunta Faustino Aranzabal, el director de la compañía. Este drama coreográfico astral pretende representar una «particular visión de la tragedia, el amor y la pasión, en torno a grandes mitos y leyendas de referencia universal».

Textos de Shakespeare, Joannes Leizarraga y Joxe Anton Artze, entre otros, acompañan en este recorrido a través de los siglos, donde la música se presenta «muy orquestada». El repertorio cuenta con «piezas muy antiguas, interpretadas en la actualidad». Musicalmente es «muy rico, a la vez que muy coherente», reconoce Aranzabal. Éste lo define como un «'collage' musical de los siglos XV al XXI».

Variedad de registros

En el espectáculo participan cuarenta intérpretes, aunque todos no coinciden a lo largo de la hora que dura la representación. Se dan «pasos a dos, a cuatro, y movimientos corales», y no se distingue con claridad el protagonismo en ninguno de ellos. «No está hecho desde un punto de vista de bailarín ex profeso, sino de una visión de conjunto».

Aranzabal advierte, asímismo, de que la obra está concebida desde un «punto de vista muy constructivista, muy juguetón. Hemos jugado a través de la historia cogiendo determinados elementos que nos pudieran interesar en pro de lo que estamos contando». Y cuentan mucho. Los doce temas que constituyen la danza buscan «divulgar una cultura en permanente desarrollo».

Se presentan temas universales, desde elementos de Babilonia, pasando por seres mitológicos como los faunos, hasta llegar a temáticas más utilizadas a finales del XIX. Todo esto se transmite desde «una óptica particular que le da un carácter especial». La variedad de registros estilísticos es otra de las características a destacar en la función. «Empezamos con una danza histórica, pasamos por otra preclásica, y terminamos con la danza de signos», explica Aranzabal.

Tras la primera cita de mayo en Donostia, la compañía viajará a diferentes festivales de Francia, aunque en principio no representará esta nueva creación. No descartan, sin embargo, «desmenuzar el espectáculo y presentarlo en pequeños extractos para que coja poso». «Ojalá tenga muchas representaciones, aunque no nos volvemos locos», confiesan.

Kresala cumple este año su 50 aniversario, y según su director este motivo «subraya y hace especial» la obra. «Es un placer», admite. Esta conmemoración coincide también con otra del propio Aranzabal, ya que en 2017 hace 25 años al frente de la compañía. Las bodas de oro y plata encajan dentro de este matrimonio prolífico de danza.