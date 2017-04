Artium acoge la mayor exposición hasta ahora del donostiarra Agirregoikoa

El museo Artium de Vitoria acoge hasta el 17 de septiembre la, por el momento, mayor exposición del artista donostiarra Juan Pérez Agirregoikoa, con trabajos realizados en los últimos quince años, fundamentalmente, aunque también algunas anteriores e inéditas.

Agirregiokoa (San Sebastián, 1963), afincado en París desde 1990, ofrece una mirada crítica sobre las ideologías, las religiones, el capitalismo, la educación y la cultura, con unos medios un tanto elementales y poco espectaculares.

Realiza sus obras con pintura sobre papel, textos con letras como recortadas, pancartas de tela y técnicas básicas como el carboncillo y la acuarela.

Como ha explicado este miércoles el comisario de la muestra, Peio Aguirre, "aunque en una primera mirada su obra es de fácil lectura, detrás de esa capa legible el artista presenta elaborados comentarios que hablan del modo de vida y el comportamiento humano con una gran carga irónica. Detrás de eslóganes declamatorios, el artista presenta una cuidada reflexión sobre los códigos de representación".

Un calendario imaginario

El título de la exposición, "38 de julio/37 de octubre", hace alusión a un tiempo del calendario imaginario, que hace de las "efemérides políticas y revolucionarias un ritual un tanto absurdo".

La exposición, una producción de Artium y del Centre d'Art La Panera (Lleida), a donde viajará el próximo otoño, presenta, por ejemplo, la serie "Ex-votos" (1993-1994), en la que Pérez Agirregoikoa adopta una forma popular de pintura religiosa poco elaborada para reproducir situaciones que mezclan realidad, ficción y mitología urbana.

Otro caso es la obra "Lalangue Lavion" (2011), para la que el artista realizó dos pancartas que fueron colocadas a modo de anuncios comerciales en la cola de una avioneta, que sobrevoló la costa hasta las playas de San Sebastián en una calurosa tarde de verano.

En las pancartas se podía leer "Marx, I love U. Will you marry me?" (Marx, te amo. ¿Te casarías conmigo?), y también "Il y a un ennemi" (Hay un enemigo).

En la exposición destacan también dos producciones recientes en vídeo, "Letra morta/Dead Letter" (2014) y "Radio(a)phonie" (2017).

Agirregoikoa presenta también series de dibujos realizados con carboncillo, acrílico y acuarela, en los que aborda temas como la condición del artista, como en "El síndrome Muntadas" (2009), una serie de 37 dibujos al carboncillo en los que cuestiona, con sentido del humor, lo que se considera ser "un artista de éxito". En otros dibujos se centra en cuestiones como la re-educación, la familia, la autoridad y "la cultura como forma de adiestramiento".