El arco que cruzaba el joven Koldo Mitxelena

Cuando Koldo Mitxelena era niño cruzaba cada día el 'Mikelazulo', como se conoce en Errenteria al arco pegado a la iglesia, frente al Ayuntamiento. Ese pequeño túnel urbano ha inspirado al escultor y arquitecto donostiarra Ekain Olaizola para crear la escultura que rinde homenaje al lingüista y que se instaló hace unos días en la Alameda errenteriarra. Es una obra que ahora también atraviesan los ciudadanos, integrada en el propio tejido urbano.

La historia de la escultura es como un juego de coincidencias. «Yo no creo en estas cosas, pero reconozco los guiños del azar», dice Olaizola. «Cuando mis padres se casaron fueron de viaje de novios a Portugal. Allí se les rompió el coche, así que volvieron a casa en autobús. Días después, cuando se preparaban para ir otra vez a Portugal en busca del vehículo ya reparado, alguien les dijo que Koldo Mitxelena e Ibon Sarasola podían llevarles hasta Salamanca. Allí fueron los cuatro. Es una anécdota que se recordaba en mi casa, una casa donde siempre estuvieron por las mesas los diccionarios de Mitxelena y Sarasola porque mi madre fue primero profesora y luego traductora», apunta el escultor. No podía imaginar entonces que terminaría creando una obra en memoria del intelectual.

Un concurso libre

En 2015 se cumplieron cien años del nacimiento de Koldo Mitxelena, el gran renovador de la gramática vasca e inspirador del batua, que falleció en 1987. El Ayuntamiento de su localidad natal, Errenteria, convocó un concurso de escultura destinado a recordar su figura. El tema y emplazamiento de la obra eran libres.

Ekain Olaizola se presentó al concurso. Tiene 34 años, estudió Arquitectura en Barcelona y vivió en Cataluña hasta hace cuatro años, cuando regresó a Donostia. Trabaja en el estudio Satie y compagina su tarea profesional con el arte, fundamentalmente la escultura. Ahora mismo prepara una exposición en el Aquarium. «El concurso me atrajo por la libertad que permitía», explica Olaizola. «Primero tuve claro que no se trataba de hacer un 'busto' o una representación figurativa del propio Mitxelena. Quería ir más allá. Me interesó mucho el arco de la iglesia, tan familiar para él como para los vecinos de Errenteria, y también quería dar protagonismo a su obra, es decir, los escritos, las letras. Hoy hay gente joven que piensa que 'Koldo Mitxelena' es solo el nombre de una biblioteca, y olvida el trabajo de uno de nuestros grandes intelectuales».

La frase del autor

En el taller se dio cuenta de que «enrollando un papel escrito salía una forma que recordaba al arco... y seguí por esa línea». Así nació la escultura. De los textos de Mitxelena, Olaizola eligió una frase: «Ez gaitezen beti huts-hutsetik abia: lur landuan aisago ereingo dugu erein behar dugun hazi berria» («No comencemos siempre desde cero: en tierra labrada será más fácil sembrar la nueva semilla»). Y optó por transcribirla de una manera un tanto caótica, agujereando el acero corten de la obra con las formas de las letras. «Reconozco que el espectador no puede leer el texto, pero se trata de sugerir, de remitirle a la propia obra... Solo podría leerse bien el texto desde un dron», bromea.

Tan importante como la figura era su ubicación. «Pensé en un lugar de paso. En la Alameda de Gamón resultaba ideal, en la plaza Lehendakari Agirre». La escultura se ha colocado como una continuación de la 'senda' marcada por los árboles. «Quería que se integrara en el discurrir de los peatones, y que la escultura dé también sombra, a imitación de la que proyectan los árboles. En este caso son las sombras de las letras las que pueden verse en el suelo, por el sol de día y por la iluminación de las farolas de noche».

La obra se realizó en un pequeño astillero de Pasai Donibane, «y hasta pensamos traerla por el río, pero era imposible, así que optamos por el camión». La obra se inauguró el 26 de marzo y los ciudadanos ya la han hecha propia: la cruzan como Koldo Mitxelena cruzaba el Mikelazulo.