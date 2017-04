Deepa Mehta y la confesión del muchacho del Victoria Eugenia

Era la última jornada de la edición decimoquinta del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Deepa Mehta, la directora india con pasaporte canadiense autora de títulos como ‘Agua’, ‘Tierra’, ‘Fuego’ o ‘Hijos de la medianoche’ recibiría unas horas después el premio que celebraba su lucha continua como mujer, creadora y ser humano.

Se había proyectado su ‘Anatomy of Violence’, una película intencionadamente tosca, brusca y cruda que deja al espectador absolutamente expuesto a sus propios fantasmas , pensamientos y dudas. No le ofrece la protección de una estudiada iluminación, de una música que advierte, anuncia o acompaña, de una línea de producción pensada y aquilatada. Rodada a pie de calle, con actores que asumen de lleno sus criaturas, con cámara nerviosa sostenida entre la gente que iba y venía po las calles sin saber que alguien a su lado estaba filmando una película, ‘Anatomy of violence’ hunde su mirada en las raíces de la violencia multisecular ejercida sobre las mujeres. Ahonda en ella para preguntar y hacerse preguntar al espectador si es posible creer que todos los acosadores, violadores o asesinos son monstruos o psicópatas. Si no serán algo peor : humanos como nosotros. O incluso ‘monstruos’ producidos por nosotros.

Familia, educación, contextos culturales y sociológicos son puestos en solfa por esta película que ya el día de su presentación provocó que alguien se levantara airado e insultara a Deepa acusándola de defender al violador.

Era la última jornada de la edición decimoquinta del festival de Cine y Derechos Humanos. En el escenario del Victoria Eugenia Deepa Mehta y su esposo y productor David Hamilton conversaban con el público. De pronto, un joven pide el micrófono. Se pone de pie y empieza a contar su historia. Su historia como un hombre que siempre ha sido violento sexualmente en sus relaciones con las mujeres. Su voz se entrecorta. Solloza. El público empieza a interiorizar lo que él está diciendo, lo que nosotros estamos oyendo, escuchando.

Su relato avanza y retrocede. Desde su hoy, esa tarde en el teatro, a su infancia. Habla. Se calla. Solloza de nuevo. Confiesa no haber entendido nunca por qué sentía esa violencia contra la mujer. Ha tenido parejas. Pero nunca ha sido dulce con ellas. Siempre ese punto de agresividad. Oscura. Sin retorno. En su regresión pública, de pie junto a quienes comparten con él el teatro y el momento, cuenta cuán profundo ha viajado en su interior para intentar entender el por qué de su actitud. Y llega en su exploración pública a aquella vez en que una monitora que le daba masajes tras una tarde de deporte llegó demasiado arriba entre sus piernas. Demasiado lejos…

El joven da las gracias a Deepa por haberle ayudado a entender y a hacer entender, ójala, a otros que no hay un monstruo en él sino un ser humano herido, roto, zarandeado, en batalla consigo mismo y sus demonios. Pide que todos, hombres y mujeres luchemos juntos por un tiempo diferente, una sociedad nueva donde el hombre ya no dañe a la mujer.

Deepa está profundamente emocionada. Se levanta hacia él. El coloquio se detiene, conmocionado, en ese punto. La gente aplaude al muchacho. Al salir le saludan, le dan la mano, le reconfortan. El teatro ya a oscuras, sube al escenario. Deepa y él se abrazan. Entre bambalinas, él en euskera, ella en inglés, Mariela, la intérprete haciendo de puente, siguen hablando. Cuenta el joven que aquella mañana había abierto el periódico, había visto en una foto los ojos de ella, leído sus palabras sobre los monstruos y los seres humanos y había decidido ir a ver ‘Anatomy of Violence’. Y hacer lo que acababa de hacer.

Pasó en la última jornada de la edición decimoquinta del Festival de Cine y Derechos Humanos. Muchos meses lleva Deepa Mehta presentando su filme. De Toronto a La India, Islandia o Nueva York. Discutiéndolo en plazas, fórums, escuelas y platós pero nunca había vivido lo que vivió el viernes en San Sebastián.

Fue el momento de pura y cruda verdad de una edición en la que ganó ‘La cazadora del águila’, una película que, cuidadísima y jugando sus cartas para obtener la complicidad del espectador, es lo contrario en cuerpo, alma y armazón cinematográfico de ‘Anatomy of violence’. Una edición que comenzó potente con ‘Clash’ y se clausuró con una joya implacable, ‘Glory’. En medio, un pedazo de celuloide de grandísimo poder narrativo, ‘Tempestad’ de Tatiana Huezo.

Suele preguntar la gente a veces para qué sirven las películas. Tal vez para provocar momentos como el de ayer viernes en el Victoria Eugenia. Es más que suficiente para reivindicar el cine como arma.