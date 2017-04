«'Cabaret' es una obra maestra como película, pero en teatro funciona aún mejor»

Jaime Azpilicueta (San Sebastián, 1941) se asoma a la playa de La Concha con la satisfacción de quien se encuentra con un viejo conocido. El esplendor del paisaje de la bahía en una mañana soleada invita a recrear el pasado del que sin duda es uno de los mejores directores de teatro de España. Azpilicueta, que se marchó de su ciudad a los 23 años para probar fortuna en Madrid, vuelve ahora al frente del musical 'Cabaret', que se representará en el Victoria Eugenia de jueves a domingo. «Como película es una obra maestra, pero en teatro funciona aún mejor», sostiene.

Azpilicueta recuerda que su pasión por el teatro tuvo mucho que ver con las misas a las que tenían que asistir todos los días los colegiales de aquella época. «Creo que de tanto contemplar aquel espectáculo, dicho sea con todos los respetos, de un sacerdote haciendo una representación con dos monaguillos me surgió la vocación por el teatro», evoca. En aquellos años acudía al colegio del Corazón de María, en Gros, barrio en el que vivió buena parte de su infancia. «De todas formas -precisa- lo del teatro lo debía llevar muy dentro, porque antes incluso de empezar a hablar ya solía hacer funciones ante mis padres en casa. Cuando crecí, las representaciones las hacía en el portal para todos los críos del barrio».

Las funciones Obra: 'Cabaret, el musical de Broadway'. Lugar: Teatro Victoria Eugenia. Días: 20 de abril (20.00), 21 y 22 (18.00 y 22.00) y 23 (17.00 y 21.00). Precios: Entradas de 38 a 55 euros. Premios: Elegido mejor musical en la 9 edición de los Premios del Teatro Musical 2015/2016.

A los 12 años sufrió un accidente que le obligó a permanecer en cama un par de años. Durante ese tiempo tuvo la oportunidad de familiarizarse con los textos de los grandes autores. Su vocación se reafirmó y en cuanto se recuperó comenzó a participar en grupos de parroquia y del TEU (Teatro Español Universitario) de San Sebastián. Tras dar sus primeros pasos como actor, pronto descubrió que lo suyo era la dirección. A los 20 años ya dirigía el TEU local, con el que consiguió sus primeros éxitos. Consciente de que su futuro profesional pasaba por los escenarios, rompió la baraja y se marchó a Madrid. «Fue una decisión muy dolorosa porque soy hijo único y dejé aquí a mis padres, pero tenía claro que si quería hacer algo en el teatro me tenía que ir a Madrid».

Fueron tiempos muy duros. «Alfredo Landa se había marchado a Madrid unos años antes con el mismo propósito, pero yo lo tuve más difícil porque mis padres eran pobres y no pudieron echarme una mano. En Madrid tuve que empezar de cero, no contaba nada todo lo que había hecho. Desayunaba un vaso de leche que me costaba una peseta y muchos días no volvía a comer nada hasta la mañana siguiente. Llegué a perder 16 kilos y cuando volví a casa ni me reconocían». Azpilicueta soportó ese calvario durante año y medio porque estaba convencido de que terminaría triunfando. Las puertas se le empezaron a abrir cuando consiguió el premio a la mejor dirección gracias a una representación de 'Macbeth' a cargo del TEU de San Sebastián en un concurso para la televisión. Aquel éxito le permitió empezar a colaborar con los montajes de teatro que se hacían en TVE y le franqueó el paso a los principales escenarios madrileños. Dotado de una prodigiosa capacidad de trabajo, Azpilicueta aprovechó la oportunidad y se afianzó como uno de los directores más sólidos y prolíficos del panorama teatral español.

Once años en cartelera

Medio siglo después, el donostiarra exhibe una trayectoria profesional que suma más de 120 obras, algunas de ellas auténticos hitos en la historia del teatro. Su adaptación de 'Sé infiel y no mires con quién', estrenada en 1972, batió todos los récords de permanencia en escena -estuvo en cartelera once años- y se convirtió en la pieza más representada de la escena en lengua española. Azpilicueta fue también pionero en la introducción de los musicales de Broadway en el teatro español. Apostó desde el principio por 'Jesucristo Superstar' a pesar de que en aquel entonces -se representó por primera vez en EE UU en 1971- rompía esquemas. «Asistí al estreno de la obra en Nueva York y me quedé prendado porque era una forma innovadora de contar la vida de Cristo. La adapté al castellano, pero teníamos a la censura encima: estuvo prohibida cuatro años». Al rotundo éxito de 'Jesucristo Superstar', que catapultó la figura de Camilo Sesto, le siguieron otros musicales como 'Evita', 'My fair lady' o 'Sonrisas y lágrimas'.

-¿Cuál es la llave del éxito de un musical?

-Lo más importante en un escenario siempre es la historia. De la música ya se encarga el director musical: lo que hay que hacer es contar una buena historia para mantener el interés del espectador y conseguir que disfrute en la butaca.

La historia que Azpilicueta trae ahora a San Sebastián es de las que atrapan de principio a fin. Estrenada en Broadway en 1966, 'Cabaret' se convirtió en un éxito planetario cuando Bob Fosse la llevó al cine en 1972. La película lanzó al estrellato a Liza Minelli y se consagró como una de las cumbres del séptimo arte tras conquistar ocho Oscar. «Fosse firmó una película que es una obra maestra, pero 'Cabaret' es aún mejor como función teatral», sostiene Azpilicueta. En la película se alteró la historia inicial. «Ahora he recuperado la versión original, la de 1966, que tiene una enorme fuerza dramática. Es un espectáculo que atrapa al espectador porque es visualmente muy brillante y deja entrever la tragedia que encierra el nacimiento del nazismo sin que el montaje se contagie de su sordidez».

Azpilicueta acude a San Sebastián después de haber recibido en los últimos días varios reconocimientos. La Asociación de Directores de Escena de España le acaba de otorgar el Premio de Honor por su carrera y el Cabildo de Tenerife le ha nombrado hijo adoptivo de la isla por su labor al frente de la Gala de la Reina del Carnaval. Incluso Carlos Sobera le acaba de hacer entrega de una butaca de oro en el Teatro Reina Victoria de Madrid. «Espero que si ahora tengo éxito con 'Cabaret' me den al menos en mi ciudad un tambor de hojalata», sonríe con ironía tras recordar su paso por el Festival de Cine. «Dirigí las galas del festival durante ocho o nueve años, antes justo de que Canal Plus entrase como patrocinador. Fue una época maravillosa, me encargaba de todo: del decorado, de la puesta en escena, del guión ... Me buscaba la vida para que las galas le saliesen baratitas al Festival... Yo jamás cobré un duro por mi trabajo aunque para mí fue un regalo poder conocer a figuras como Robert Mitchum, Gregory Peck o Lana Turner. Al fin y al cabo no hay muchos que puedan presumir de haber 'dirigido' a Bette Davis en la que fue su última aparición pública porque murió ocho días más tarde».