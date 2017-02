Aukeran, veinte años de fusión entre la danza tradicional y la contemporánea

. La compañía de danza Aukeran se creó en 1997 por iniciativa del bailarín y coreógrafo bergarés Edu Muruamendiaraz. Durante estos veinte años, una veintena de bailarines han participado en los espectáculos que han representado en el País Vasco y en otras latitudes. Hoy están en París, donde por la noche actuarán junto a Anne Etchegoyen en el Olympia, en la presentación del último trabajo de la cantante de Iparralde.

«Cuando se formó el grupo no éramos conscientes de lo que podríamos llegar a hacer», reconoce Edu Muruamendiaraz, una de las figuras más destacadas en el ámbito del baile tradicional vasco en la década de los noventa y director de la compañía. Ganó varias veces el campeonato de Gipuzkoa y Euskadi a lo suelto y también el de aurresku. Pero aquello terminó en 1996. «Ese año fue el último que participé en los concursos de baile, pero yo tenía claro que quería seguir involucrado con la danza, porque es algo que siempre me ha gustado».

La oportunidad de seguir en contacto con ese mundo le llegó enseguida, con la convocatoria de la primera muestra de coreógrafos vascos. «Nos presentamos con una idea que tenía, que partía de la música tradicional vasca, con la que queríamos hacer algo distinto. Mezclamos el arin-arin con una danza que se bailaba en la zona de Arratia. Le dimos forma a la coreografía y lo llamamos Aukeran. Éramos cuatro chicos y cuatro chicas que tenían que elegir compañero de baile. Por eso se llamó Aukeran», recuerda Edu. Aquel espectáculo apenas duraba cinco minutos pero tuvo gran repercusión, porque pudieron representarlo durante el campeonato de danza en Segura y fue televisado. «A muchos les gustó, a otros muchos no porque consideraban que lo que hacíamos nosotros no era danza tradicional vasca, por el baile y por el vestuario que utilizábamos».

Compañía Aukeran Director: Edu Muruamendiaraz. Fecha de creación: 1997. Componentes: 11 bailarines. Sede: Urnieta (Sarobe). Espectáculos producidos: Sutargi (2001), Izena duen guztia omen da (2003), Bideak (2006), Aukeran 10 urte (2007), Gernika, danza sobre lienzo (2009), Burnia (2011), Geltokia (2013), Fusioak (2016) y Maurizia (2016). Contacto: aukeran@hotmail.com

Obras de gran formato

Tras aquella experiencia, se presentaron a la segunda edición de la muestra de coreógrafos y enseguida llegaron las llamadas para actuar en distintas localidades. «Hacíamos lo que nos gustaba, que era bailar y mezclar la danza tradicional con nuevas coreografías, que nada tenían que ver con lo que se había hecho hasta entonces aquí. Parecía que gustaba y nos animamos a constituir el grupo. Elegimos el nombre de Aukeran, porque fue nuestro primer espectáculo».

Pronto surgiría su primer espectáculo de gran formato, 'Sutargi', que contó con la colaboración de Garbi Losada para la puesta en escena. «Lo nuestro era bailar, pero nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda profesional para la escenografía», reconoce Edu Muruamendiaraz. El espectáculo se llevó al teatro y tuvo muy buena acogida entre el público y la crítica. En dos años ofrecieron 80 funciones. «Fue un 'boom', conseguimos que los programadores se fijaran en nosotros e incluyeran la danza tradicional en sus agendas».

Tras el éxito de 'Sutargi', llegarían otros. En verano de 2003 se estrenó en el Kursaal su segunda creación 'Izena duen guztia omen da', obra ambientada en la mitología. Desde entonces, y con una cadencia de dos años, fueron creando nuevos espectáculos. 'Izena duen guztia omen da', 'Bideak' y en 2009 llegó 'Gernika', que marcaría « un antes y un después en la historia de la compañía», reconoce Muruamendiaraz. «Introdujimos nuevas técnicas, la historia se contó de una forma distinta... y llegó a mucha gente». La compañía representó esta obra junto a la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO) y realizó una gira por el extranjero, que les llevó a Argentina y Uruguay entre otros países.

Su siguiente trabajo fue 'Burnia', una coproducción que hicieron con el Teatro Arriaga. «Nos dieron el dinero y la oportunidad de estrenarlo en Bilbao. En aquella ocasión trabajamos con Juanjo Ocón como director, la música la escribió Fernando Velázquez y Unai Elorriaga se encargó de los textos. Tuvimos la ocasión de trabajar con auténticos profesionales», constata Edu Muruamendiaraz. En 2013 llegó 'Geltokia', con música original de Xabier Zeberio, pero el espectáculo no funcionó. «Nos pilló en plena crisis, pero considerábamos que teníamos que estar en el mercado. Fue una pena, porque representaba una alegoría de la vida», se lamenta el director de la compañía.

La compañía ha creado siete producciones, que se han representado por todo el mundo



«La danza tradicional seguirá porque es parte de nuestra cultura, pero irá evolucionando»

Ahora Aukeran vuelve a estar en los escenarios con nuevo trabajo, 'Maurizia', que estrenaron el año pasado en el Loraldia de Bilbao y que durante el 2017 se va a representar en distintas localidades, entre ellas Donostia el próximo día 24. La compañía también ha creado algunos espectáculos de calle para dar visibilidad a su trabajo. Fue el caso de 'Aukeran 10 urte', para conmemorar el décimo aniversario del grupo, o 'Fusioak' el año pasado, donde adaptaron distintas coreografías.

El día a día de la compañía

En sus veinte años de andadura, el grupo de danza ha ido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades. De los ocho bailarines que arrancaron con el proyecto no siguen todos. «La danza que llevamos al escenario es muy enérgica y requiere de gran fuerza y preparación física, y los años no perdonan», reconoce Muruamendiaraz. El grupo inicial fue dando paso a nuevos dantzaris, que cogieron el relevo y siguieron con la compañía. Hoy día, Aukeran lo forman once bailarines, ninguno de ellos profesional de la danza, que actúan bajo la dirección de Edu Muruamendiaraz.

Su sede está en el centro de artes escénicas Sarobe, de Urnieta, cuyo Ayuntamiento les nombró compañía residente y les cedió un espacio, donde ensayan, crean las coreografías y realizan los montajes.

Dos décadas después, la compañía «tiene su propio estilo en cuanto al baile, vestuario y puesta en escena», admite Muruamendiaraz. Reconoce que lo más complicado suele ser dar con el tema del espectáculo, pensar en la historia que van a representar. Ya con la idea clara, buscan a alguien que les ayude con la puesta en escena (Ainhoa Ayerbe ha sido la encargada de dirigirles en 'Maurizia'). A la hora de elegir el vestuario también han contado con el apoyo de diseñadores profesionales, primero con Ramón García y durante los último años, con Oscar Armendariz, diseñador del Teatro Arriaga.

Aukeran ha compartido escenario con grandes profesionales de la danza como Igor Yebra, Lucía Lacarra o Jone Santamaría, algo de lo que se sienten orgullosos. Tras la 'revolución' que supuso su aparición en la escena del baile en Euskadi,la compañía ha conseguido abrirse camino, con un sello propio. «Yo a mis alumnos les enseño danza tradicional, pero luego les explico que partiendo de esa base, se pueden hacer muchas cosas. La danza tradicional seguirá porque es parte de nuestra cultura, pero irá evolucionando», concluye Muruamendiaraz.