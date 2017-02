«Público y festival somos una familia»

. La actividad entre el equipo de Juan Ortega es como la de cualquier otro año a pocas fechas de que comiencen las Jornadas de Teatro, pero con una ilusión especial. Cumplen cuarenta años, lo que para un festival de teatro es casi un milagro. Pero con el estilo 'hecho en Gipuzkoa' no hay demasiado tiempo para ponerse medallas y, como no son donostiarras, tampoco para contratar fuegos artificiales. Ortega lleva el timón desde el principio y cuando se le pregunta por la celebración se limita a decir que saben que es una edición especial, pero que lo que les gusta es «mantener ese equilibrio consistente en traer nombres muy conocidos junto a propuestas más pequeñas, pero también muy interesantes, sin dejar de lado a los grupos universitarios porque no olvidamos que esto nació y creció en la Universidad Laboral».

¿No han tenido la tentación de echar la casa por la ventana? «Pues no, porque no nos lo podemos permitir económicamente, pero tampoco es lo que queremos». Eso no quiere decir que no haya nombres propios de primer nivel, como viene siendo habitual. Josep María Flotats, Nuria Espert y Aitana Sánchez Gijón aparecen en los titulares del 40 aniversario.

Puede parecer complicado que un festival modesto en lo económico pueda traer a primeras figuras, pero el director del certamen asegura que no lo es tanto «más allá de que es verdad que cuestan algo más de dinero. Pero para nosotros lo más complicado es que puedan venir en nuestras fechas, muchas veces se quedan sin venir por esta razón espectáculos que nos interesan mucho. Y la prueba la tenemos este mismo año, poruqe no vamos a poder disfrutar del trabajo de José Sacristán con la obra de David Mamet, 'Muñeca de porcelana'. Ahora está en la cartelera de Barcelona. Hablé con él y quería venir, lo intentamos de todas las formas, pero en los días del festival tiene que rodar una película y no ha podido ser».

«Somos un festival importante porque el entorno presume de las Jornadas de Teatro»



«40 años como director es una cifra para mirar al futuro, tengo ya la fecha de caducidad cercana»

Un festival que resiste

Los 22 espectáculos que irán pasando por los escenarios del Complejo Educativo y del Teatro Coliseo hasta el 6 de abril componen un festival que su director considera «importante porque resiste y porque no cae en las tentaciones de otros festivales que tiran la toalla, se adocenan, se amuerman o se diluyen. Nuestras Jornadas son importantes sobre todo porque el entorno en el que se desarrollan les da importancia y presume de las Jornadas de Teatro. Hay muchos ejemplos de festivales y ferias que al profesionalizarse tanto las producciones se imponen sobre el ímpetu y la improvisación artística, que a veces es genial».

Dentro del panorama cultural guipuzcoano,las Jornadas de Eibar las ve Juan Ortega como «un buen complemento. En San Sebastián hay una programación teatral estable todo el año y si se quisiera hacer un festival allí tendría que ser de mucha revolución y de gran impacto».

No le interesa el modelo de festival basado en los nombres de relumbrón, «que acaba siendo una gran programación concentrada en pocos días». Un festival tal como él lo ve «tiene que mantener los guiños, que en nuestro caso son esa conferencia de un actor o actriz importantes, esa compañía vasca a la que nadie conoce o esos espectáculos del resto de España que tampoco son muy populares, pero sabemos que van a gustar».

Cuarenta años de festival es una buena cifra también para mirar al futuro, empezando por su propio trabajo en la dirección. «Reconozco que mi papel como director de las Jornadas ya tiene una caducidad cercana. Hay que tener en cuenta que la propiedad del festival, que antes dependía de la Universidad Laboral, ahora es del ayuntamiento. Eso hace que al margen de lo que yo pueda aconsejar en un futuro, está también la decisión que ellos tomen. Mi recomendación es que la programación del festival no sea tomada como una mejoría de las obras que se traen a Eibar durante el resto del año, es mejor que se haga una buena programación estable».

Las Jornadas de Teatro que desea para el futuro «como mínimo deben tener los alicientes de ahora en cuanto a novedades, a hacer algo diferente y traer espectáculos de esos que algunos espectadores llaman 'los raros', pero de los que luego suelen salir encantados y nos agradecen que los traigamos».

Evolucionar hacia el riesgo

El festival que le suceda debe mantener en su opinión «una diversidad razonada, no ecléctica, sino justificada». También debe seguir mostrando «lo mejor del teatro vasco y seguir con ese gran logro que es que el público tenga la seguridad de que en estas Jornadas no se le va a defraudar, ni con los espectáculos conocidos ni con los que no les suenan de nada».

La evolución que vayan a tener las Jornadas «ha de sustentarse en una programación que sin olvidar nunca la calidad, se centre más en espectáculos menos frecuentes, más arriesgados».

Lo que nunca «debe faltar es esa comunión entre la villa de Eibar y sus Jornadas, que siempre ha sido muy fuerte». Ayer hubo una buena prueba de ello. Durante el descanso del partido de fútbol entre el Eibar y el Málaga, el club armero realizó un homenaje como reconocimiento a los 40 años de las Jornadas, entregando una distinción a su director. «Es que la relación que tenemos con nuestro público y con el pueblo en general es maravillosa. Es como si fuéramos una gran familia que se reúne cada año».

Juan Ortega no se imagina a Eibar sin sus Jornadas de Teatro. «Es un patrimonio que no se puede perder bajo ningún concepto. Pero la vida sigue y tampoco nos iban a echar en falta muchos años. Lo que si creo que pasaría es que la gente iba a preguntar quién es el responsable de la desaparición del festival. Pero no creo que vaya a pasar. La disposición que veo a la gente de Eibar en general y al ayuntamiento en particular es que esto siga».

Sin duda el público de las Jornadas es «otro de nuestros grandes valores», recalca Juan Ortega. Público formado por espectadores de todas las edades. «Y no son pocos los que ya tienen bastantes años y eso hace, por ejemplo, que en estos tiempos en los que para coger entradas con antelación se usa sobre todo internet, nosotros mantengamos la venta anticipada también en persona. Nos ponemos con los ordenadores en el Teatro Coliseo para que los que no tienen costumbre de manejarse con el ordenador no se queden descolgados».

Se cuida a los clientes, «como a esos espectadores asiduos de los que ya sabemos si hay que ponerles en las primeras filas porque oyen mal o, en otros casos, a los que recomendamos tal o cual espectáculo porque conocemos sus gustos. Yo suelo decir que además de vender entradas, en realidad somos una especie de somelier explicando al cliente cuál es el mejor producto que va con sus preferencias teatrales».