La tecnología se pone al servicio del arte en San Telmo

A partir de este sábado, y hasta el próximo 26 de marzo, ya no hará falta trasladarse hasta el Museo Thyssen de Madrid para admirar el ‘Rue Saint-Honoré por la tarde. Efecto de lluvia’, de Camille Pissarro, o al Mauritshuis de La Haya, para apreciar todos los detalles de ‘The Garden of Eden with the Fall of Man’, de Jan Brueghel el Viejo y Peter Paul Rubens. Estas dos obras de arte digitalizadas, junto con cinco más que han cedido museos e instituciones, como el Statens for Kunst, la Biblioteca Nacional de España, las fundaciones del Banco Santander y Telefónica, y el Gobierno Vasco (cueva de Ekain), se podrán observar en súper-alta resolución en el laboratorio de San Telmo. Esta iniciativa que lleva por nombre ‘Una experiencia digital: 7 obras, 7 museos’, permitirá ver e interactuar con las obras expuestas en pantallas de gran formato.

Se trata de la primera experiencia digital de estas características que acoge un museo, y se ha llevado adelante gracias a la colaboración de la pinacoteca donostiarra, Kutxa Kultur Enea, de la Obra Social de Kutxa, y las empresas tecnológicas Second Canvas by Madpixel y LG Electronics. Koldo García, cofundador de Madpixel, ha explicado esta mañana en la presentación de la iniciativa que pretenden cubrir tres objetivos con esta muestra: “Brindar la posibilidad a los ciudadanos de acercarse a unos contenidos a través de las nuevas tecnologías; ofrecer a los museos nuevos usos de las tecnologías para divulgar su contenido; y proponer a organizaciones, ayuntamientos e instituciones una herramienta que les permita crear experiencias de este tipo que amplíen la oferta cultural”.

La particularidad de esta experiencia, ha dicho García, es que “las piezas en alta-resolución se muestran en pantallas de gran formato conectadas con dispositivos interactivos que permiten jugar con la obra”. Así, se invita a navegar por diferentes detalles de la composición y da la posibilidad de visionarlas mediante capas adicionales, de rayos X o infrarrojos. Además, cada pieza incorpora información para que el visitante pueda tener una mejor interpretación de la misma.

Esta iniciativa se podrá disfrutar de manera gratuita en el laboratorio del Museo San Telmo, desde este sábado, en horario de 10.00 a 20.00 horas. Durante el mes de duración del proyecto, se van a realizar paralelamente actividades complementarias, como visitas con centros educativos o sesiones de profundización en algunas de las obras de arte conducidas por expertos.