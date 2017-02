«Donostia perderá su puesto como ciudad de conciertos si no reconvierte el Velódromo o Illunbe en espacio multiuso»

Ya ha cumplido 35 años en el 'show business' y 25 al frente de la promotora Get In. Iñigo Argomaniz afronta el año ilusionado «porque la gente está llenando los conciertos, hay un regreso masivo del público a las salas», pero preocupado «porque Donostia está perdiendo su posición privilegiada como ciudad de conciertos». «O convertimos Illunbe o el Velódromo en un espacio multiusos en buenas condiciones o la competencia de otras ciudades se comerá la tostada».

La gran gira del año en España, protagonizada por Joaquín Sabina, llenará dos días el BEC de Barakaldo pero pasará de largo por Donostia. Este año tampoco habrá concierto en el estadio de Anoeta.

-Acaba de cumplir 35 años en el negocio y 25 desde que se creó Get In. ¿Sigue con las mismas ganas?

-Sí, por supuesto. Estamos haciendo más conciertos que nunca y el público llena las salas. No hay tiempo para aburrirse. Intento viajar menos y estar más en casa, pero me apasiona este mundo.

-¿Recuerda cuál fue su primer concierto?

-El primer concierto en el que trabajé, dentro de la empresa Tiburón, fue el de Ian Dury, en 1981, en el polideportivo de Anoeta. Hemos organizado cientos de conciertos, o miles, con cientos de artistas.

-¿El que mejor recuerda?

-Tengo un recuerdo especial del concierto de Pink Floyd en el estadio de Anoeta. Solo tocó en Barcelona y San Sebastián, era la inauguración del estadio, hubo 35.000 personas y el sonido y el resultado fueron estupendos. ¡Pero ha habido tantos! Recuerdo cuando Radiohead abrió una gira europea con tres conciertos seguidos en el Kursaal. Aquello fue extraordinario.

-Muchos guipuzcoanos le identifican con los grandes conciertos. ¿Habrá este año cita en el estadio de Anoeta?

«Este verano no habrá concierto en el estadio, al menos de Get In. Pero la reforma no impedirá que los conciertos vuelvan otros años»



«El 2016 podía haber servido para pensar la Donostia cultural del futuro. No contaron con los agentes locales»



«La Oreja vive una gira histórica por América. Álex Ubago y Erentxun lanzan discos. Duncan Dhu merecía el Tambor»

-Los conciertos que hemos hecho hasta ahora en el estadio han sido más que música: han tenido significaciones especiales para mucha gente. Los de Springsteen, U2 o Bon Jovi fueron vividos intensamente por la ciudad, y en el caso del Boss fue un flechazo mutuo. Este año no habrá concierto en Anoeta, al menos promovido por Get In. Y dadas las fechas en las que estamos, no creo que haya ninguno. La experiencia nos enseña que un concierto en Anoeta necesita anunciarse con tiempo: los Rolling Stones no llenaron el estadio porque no se promocionó con la suficiente antelación.

-¿Por qué no hay este año estadio? ¿Porque no hay giras capaces de llenar o porque se anuncian las obras de reforma de Anoeta?

-No hay artistas ni giras que puedan llegar este año a Donostia. La gran gira del año, U2, actúa solo en Barcelona.

-Hay quien apunta que el mayor evento cultural de Donostia en 2016 fue el concierto de Springsteen en Anoeta... que no tenía nada que ver con la Capitalidad.

-Me lo ha dicho mucha gente, sí. Fue una pena que no alcanzáramos sinergias con la Capitalidad. Hablamos ya en 2015 con el Ayuntamiento de entonces y con la oficina del 2016 y nos dijeron que la filosofía de su proyecto no tenía nada que ver con un concierto así.

-Como donostiarra y como promotor cultural, ¿qué balance hace del año de la Capitalidad?

-Más allá del balance de la programación, que cada uno hará el suyo, me queda la pena de que el 2016 no haya servido para que los agentes culturales de San Sebastián y la propia ciudad debatiéramos sobre cómo debe ser nuestra cultura en el futuro, pongamos que en los próximos diez años. No ha habido debate ni se ha contado con los agentes culturales de Donostia, que vamos a seguir organizando cosas en el futuro. Podía haberse avanzado en crear sinergias entre lo público y lo privado, entre estilos, entre programaciones, entre profesionales y amateurs...

-¿Cuál es su intuición de cómo evolucionará la cultura de San Sebastián en los próximos diez años?

-Yo hablo desde la música, claro. Tenemos unas estupendas infraestructuras, como el Kursaal, el Victoria Eugenia o salas de pequeño formato, pero nos faltan instalaciones de mayor tamaño, para un abanico de 4.000 a 8.000 espectadores, por ejemplo. Ahí nos estamos quedando peligrosamente atrás respecto a otras ciudades. Bilbao tiene el BEC o Miribilla, pero muchas ciudades del entorno también tienen espacios así. El Velódromo o Illunbe, tal como están, no responden a lo que necesitamos.

-¿Por qué?

-El Velódromo se ha quedado viejo, tiene un uso deportivo y hoy, con un aforo legalmente limitado a menos de 5.000 espectadores, no acaba de servir para hacer conciertos viables. Illunbe supongo que está pendiente del futuro de los toros, pero tal como se encuentra tampoco es el espacio ideal para la música. El Ayuntamiento debería apostar por uno de esos dos espacios, gastar un dinero, que no sería mucho, y hacer un gran espacio multiusos que sirva no solo para conciertos, sino para actos cuturales o sociales de todo tipo. Yo hice propuestas en su día para adecuar una instalación de usos culturales en Illunbe. Este año nosotros solo traemos a ese punto a Melendi. Ahora se usa solo unos días al año... Habría que elegir, o Velódromo o Illunbe, para hacer el gran espacio. Ahora son dos lugares infrautilizados. Me extraña que ningún alcalde haya asumido el liderazgo de habilitar ese gran sitio que disfrute la ciudad en los próximos cincuenta años.

-¿Está perdiendo San Sebastián su carácter de ciudad de conciertos?

-El Velódromo nos permitió ser punto obligatorio en los 80 y 90, pero nos hemos quedado obsoletos. Pasaron todos por aquí, y también por Illunbe, pero hoy no estamos preparado para ello. Bilbao ofrece el BEC, con 17.000 personas de pie, y nosotros vamos a organizar este año hasta 17 conciertos en ese recinto, como Sabina, Deep Purple...

-Volvamos al estadio. ¿Quién llenaría Anoeta ahora?

-Dos o tres artistas... Springsteen, U2... Pero también se puede llenar 'creando' el acontecimiento: cuando se hace bien, San Sebastián responde. ¡El Orfeón Donostiarra llenó el estadio en su centenario, algo que parecía imposible! 25.000 personas fueron a Anoeta. Y también llenamos el estadio con el concierto del subcampeonato de la Real.

-Quizás este año haya que organizar algo parecido...

-¡Firmaba ahora mismo! Siempre ha sido un placer colaborar con la Real, por mi condición de aficionado pero también como profesional. El segundo concierto de U2 en el estadio pudo hacerse por la colaboración de Aperribay, que aceptó un cambio de fechas.

-¿La reforma del estadio de Anoeta afectará a su uso futuro como espacio de conciertos?

-No. Las pistas de atletismo nos venían bien porque el escenario podía montarse ahí, y no sobre el césped, lo que facilitaba el trabajo y la entrada de camiones. El año pasado, tras el concierto de Sprinsgteen, aprovechamos para cambiar el césped, de acuerdo con la Real, porque tocaba, pero no porque fuera necesario. Otros recintos, como el Calderón o San Mamés, hacen conciertos y cambian el césped sin problemas en tiempo récord. Es una práctica habitual en todos los campos de fútbol del mundo.

-San Sebastián sí vive una efervescencia en conciertos de pequeño y mediano formato. Salas privadas e instituciones desarrollan tantas actuaciones que a veces parece que no hay público para todo.

-Sí, estoy de acuerdo. Y llama la atención que se apuesta sobre todo por una misma línea musical, esa que podríamos simplificar con la etiqueta 'indie'. Ocurre en toda España. También hay otros tipos de música novedosas o rompedoras que no se programan.

-Como promotor, ¿qué es lo más importante que tiene sobre su mesa este año?

-La gira de Joaquín Sabina, con 25 fechas que agotan las entradas, más el festival que hacemos en Gredos y el 3-60 de Pamplona. Estamos a la espera de si Biarritz continúa.

-¿La gira de Joaquín Sabina no viene a Donostia por la falta de un espacio adecuado?

-Exacto. Ha agotado tres palacios en Madrid, va a llenar dos en Bilbao... Es todo un acontecimiento.

-Como oficina de 'management', ¿es La Oreja de Van Gogh el mayor fenómeno hoy, al menos en arrastre de público?

-Probablemente. La Oreja ha sacado disco y está inmersa en una larga gira americana, con doce conciertos en Estados Unidos y más de 30 en América Latina, de la República Dominica a Chile y Argentina.

-Llenan estadios por ahí pero aquí les seguimos viendo como los vecinos que te cruzas por la calle.

-Es lo que buscan: después de veinte años de carrera agradecen la tranquilidad de Donostia, donde se les ve como a unos vecinos más. Ocurre igual con Álex Ubago, que saca disco en primavera y es un fenómeno en América. Con el último vivió cinco meses en Miami y cuatro en Argentina, y ahora le tocará algo parecido.

-¿Cómo fue el experimento de volver a juntar a Duncan Dhu?

-Fue un éxito rotundo, con más sesenta conciertos, y musicalmente redondos. Mikel y Diego terminaron encantados, con la sensación de que habían hecho algunos de sus mejores conciertos. Han dejado la puerta abierta al regreso.

-Mikel Erentxun prepara disco.

-Es uno de los mejores discos que ha hecho: saldrá en mayo. El anterior, 'Corazones', era excelente, pero unido por una temática más personal. El nuevo, ya grabado, habla de amor y desamor, y toca a todo el mundo. Mikel en estupendo artista de larguísimo recorrido. Y quiero decir algo.

-Adelante.

-Se habló del Tambor de Oro frustrado a Angels Barceló, pero con Duncan Dhu ocurrió lo mismo hace tres años: se aprobó por Turismo y se frustró en el Ayuntamiento. Duncan Dhu ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo y es un clarísimo Tambor.