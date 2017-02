Te veré en mis sueños

Tiene bastante lógica que el jurado de la Berlinale 2017, presidido por Paul Verhoeven cuya ‘Elle’ se enseñorea de la ciudad desde la pantalla del esplendoroso Cinema Paris haya concedido su máximo galardón a ‘On Body and Soul’, de ese director húngaro, Ildiko Eynedi que hace mucho tiempo recibiera la Cámara de Oro en Cannes y llevaba 18 años sin filmar cine. Su lógica porque es excéntrica (mucho, deliciosa y amargamente), inestable (por bastante rato), frágil (pero irreductible), intermitente (en su curiosa opción narrativa) y mira muy de frente cuando la mayoría de los espectadores querrían taparse los ojos (la escena del matadero que nos saca de la ensoñación de la primera imagen con sus venados sobre la nieve).

Extraña pero maravillosa historia de ¿amor? entre dos desheredados de cualquier fortuna, seguro que habrá hecho las delicias de ese Kaurismäki que, nobleza obligó al tribunal, recibió el Oso de plata al mejor director por su ‘The Other Side of Hope’ o cómo contar a la manera finlandesa una historia de refugiados sirios.

Tiene su gracia (berlinesa)que ‘Spoor’ haya sido considerada la película que ‘abre nuevas perspectivas’. Firmada por Agnieszka Holland que dijo a sus alumnos de Berlinale Talents que las historias estaban ahí fuera y que salieran a cazarlas, alguien ha escrito que es como si en un momento dado la Miss Marple de Agatha Christie hubiese entrado en el mundo fantástico de Angela Carter… pero al estilo polaco y demostrando poco poderío para mantenerse entera cuando, precisamente, la historia se lo exige.

No importa. Lo verdaderamente crucial es el gran premio a la mejor primera obra recibido por una muchacha catalana llena de brío, coraje y amor al cine y a sus personajes. A Carla Simón primero la premió el Jurado Internacional (no el de los jóvenes) de la sección-festival Generation 14 plus y luego, la Berlinale entera. Cuando vean su ‘Estiu 1993’, tan bien y a la vez delicadamente amarrada y conducida entenderán por qué ‘Hollywood Reporter’ concluyó en su crónica que a Carla nadie debe perderla de vista.

El bravo documental sobre Chavela quedó en segundo puesto en las preferencias del público y en su última proyección la gente puesta en pie lo aplaudió entre lágrimas.

Ganaron muchas mujeres muchos premios en este Berlín. Montadoras, directoras, productoras. El cielo, aquí, parece estar más cerca de nosotras. ‘Te veré en mis sueños’ es la frase que embruja y entristece a la vez al oírsela a los ¿amantes? de ‘On Body and Soul’.