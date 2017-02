Sancho Rodríguez (Director Surfilm Festibal): «El público ha cambiado y el formato del Surfilm se ha agotado»

El Surfilm Festibal confirmaba esta semana que después de 14 ediciones ininterrumpidas el festival no se va a celebrar en 2017. Su director, Sancho Rodríguez, explica que «la decisión ha sido fácil». El factor económico no ha pesado tanto en la decisión, aunque reconoce que si hubieran tenido más ayudas, quizá el festival podría haber continuado.

- Acaban de anunciar que el Surfilm no se va a celebrar en 2017, y han utilizado la expresión 'on hold'. ¿Qué significa?

- 'On Hold' es un término que se utiliza en los campeonatos de surf, cuando hay que esperar a que las condiciones sean óptimas para su desarrollo. Hemos jugado con ese paralelismo para anunciar que el festival no se hace hasta que se den las condiciones óptimas para hacerlo.

«Utilizan una tabla para vender destino pero luego no se apoya la cultura del surf»

- ¿Y cuáles son esas condiciones?

- Hay tres factores que han influido en la decisión. Por una parte, el festival lo hemos hecho un reducido grupo de amigos, apasionados por el surf, pero que después de 14 años, ya no vivimos de la misma manera la cultura del surf, no estamos tan presentes en la escena. Por otra parte, el público ha ido cambiando, ya no es tan fácil meter a los más jóvenes en una sala de cine. Y por último está el tema económico. Con el Surfilm nunca hemos ganado dinero. Si hubiéramos hecho algo relacionado con la gastronomía, seguro que conseguiríamos más patrocinadores. Pero no, decidimos apostar por una de nuestras pasiones, que en 2003 era algo minoritario.

- ¿Hasta qué punto ha influido en su decisión la falta de apoyo económico?

- El apoyo de algunas instituciones ha sido muy importante, como la Unidad de Cine de Donostia Kultura. Ellos nos dieron el apoyo logístico necesario para dotarnos de unos mimbres y una seriedad, que nos permitió traer grandes producciones y nombres al festival. Pero en cuanto al apoyo económico, pensamos que para la repercusión mediatiza que generamos, la ayuda de las instituciones públicas ha sido muy pequeño. Utilizan la imagen de la tabla de surf para vender un destino, pero luego no se apuesta por el deporte base, por la cultura del surf. Pero insisto, al final ha sido la parte creativa la que ha pesado más en nuestra decisión. El formato se ha agotado, el público ha cambiado, y vemos que hay que buscar nuevas fórmulas para hacer un festival como el nuestro.

- Sin embargo, la marca Surfilm va a seguir. ¿Cómo?

- Yo soy el coordinador de la sección Savage del Festival de cine, que da cabida a producciones sobre deportes de acción y aventura, y sin duda lleva el sello del Surfilm. Desde que arrancamos con Savage, los títulos más ambiciosos del surf se han estrenado aquí. También estamos en contacto con Wheels and Waves, un evento cultural que nació en Biarritz en 2010. El año pasado nos permitió producir la exposición ArtRide en Casa Ciriza, que fue todo un éxito, con 4.000 visitantes en apenas tres días. A partir de esa colaboración, estamos trabajando con ellos en la organización de algunos eventos aquí.

- Tras tomar la decisión, ¿se sienten aliviados o tristes?

- Es una mezcla de sentimientos. Después de todas estas valoraciones, y por pura honestidad, ha sido fácil tomar esta decisión. Y porque además no cerramos el Surflim y seguimos con la marca. Cuando te dedicas a organizar actividades culturales o creativas, en el momento en el que haya dudas, lo mejor es esperar a que las condiciones sean las idóneas.

- ¿Qué creen que ha aportado el Surfilm Festibal a la ciudad?

- Algunos creerán que hemos contribuido a masificar el deporte, a llegar a más gente. Pero este incremento iba a llegar de todas formas. Nosotros hemos intentado transmitir una serie de valores, como la autenticidad. Reivindicábamos una idea de cine no comercial, que es en lo que se habían convertido las imágenes de surf entonces, películas para promocionar bañadores. Nosotros queríamos contar otras cosas, la conexión del surfista con la playa, la historia del surf, la evolución de sus materiales, el respeto a los mayores... Si el festival ha podido transmitir algunos de estos valores, nos damos por satisfechos.

- Proyecciones, exposiciones, conciertos... ¿Cuánta gente ha pasado por todas las actividades que han organizado?

- Como no hemos cerrado el festival, no hemos hecho ese recuento, porque seguro que viene más gente a todas las acciones que vayamos a seguir haciendo.