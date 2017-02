El Kutxa Kultur Festibala elimina las carreras de caballos ante las críticas

El Kutxa Kultur Festibala ha decidido eliminar de su programación las carreras de caballos que había previsto celebrar entre los conciertos con motivo de su traslado a una nueva sede en el hipódromo de San Sebastián, que había sido recibida con críticas por el uso de animales.

Los responsables de este festival, que se ha celebrado durante 5 años en el parque de atracciones de Igeldo, anunciaron ayer el cambio de ubicación y avanzaron parte de su programación, que incluía carreras de caballos de exhibición.

Esta propuesta, que pretendía integrar el festival con el uso habitual del hipódromo de una manera original y divertida, recibió en pocas horas una cascada de críticas en las redes sociales, muchas de las cuales consideraban las carreras como una forma de "maltrato animal".

El festival donostiarra ha informado, a través de Facebook, de que "en vista de las reacciones" suscitadas por la propuesta de incluir carreras de exhibición la organización ha decidido suspenderlas.

"Trabajaremos por hacer un festival creativo, con nuevas propuestas, en el que todo nuestro público se sienta cómodo", ha añadido el Kutxa Kultur Festibala.

El festival, que se celebrará los días 15 y 16 de septiembre, confirmó ayer los primeros nombres de su cartel, que encabezarán los escoceses The Jesus and Mary Chain, a los que acompañan, por el momento, The Hives y Love of Lesbian.