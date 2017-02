El primer videojuego vasco en dar el salto a las grandes consolas lleva sello donostiarra

Desde el pasado martes los aficionados a las consolas tienen un nuevo título con el que poder disfrutar durante horas frente a la pantalla. Se trata de '8DAYS', un videojuego de acción en el que el jugador, o jugadores -admite hasta dos-, se ponen en la piel de unos mercenarios que trabajan para una empresa militar privada. En su primera misión tienen que ir a Asia a resolver un embargo mundial de arroz que impide que los ricos coman sushi todos los días. Así comienza el juego, al que le siguen cuatro misiones más, y que sufre un giro de guion en algún momento de la historia. Parece el clásico juego de disparos, que desgasta el pulgar, pero lo que le distingue de los demás es que está creado en Donostia, y tiene el honor de ser el primer videojuego vasco que se puede jugar en las consolas más comerciales del mercado: la Play Station 4 y la Xbox One.

datos '8DAYS' es el segundo título de la empresa donostiarra Santa Clara Games, después de que en 2014 saliera al mercado su primer videojuego 'Hassleheart'. Reconocimientos Granada Gaming Festival 2015: Premio a la mejor jugabilidad.

La empresa que ha concebido este nuevo producto de entretenimiento es Santa Clara Games, que desde 2013 trabaja en el desarrollo de videojuegos. '8DAYS' es el segundo sello de la compañía fundada por los donostiarras Iñaki Martínez y Álex Martín. El primero es el grafista, el segundo, el programador, pero los dos comparten tareas de guionistas y empresarios. «No es solo hacer juegos, sino también llevar una empresa», reconoce Martínez.

Santa Clara Games nace de donde suelen florecer este tipo de empresas: en una 'Game Jam', un maratón de 48 horas en el que el objetivo final es crear su videojuego. En una de ellas Álex Martín, el informático, desarrolló un prototipo de juego junto a otros apasionados del mundillo. Pasado el evento y el desinterés de sus compañeros, Martín comenzó a buscar un socio con el que poder compartir proyecto. Encontró a Iñaki Martínez, que había cursado Bellas Artes, del que también conocía su pasión por la consola. «Me hizo una propuesta visual de cómo veía el juego y cuando me la presentó encajó», explica Martín. En 2014 sacaron la primera versión de 'Hassleheart'. «Teníamos claro que no íbamos a recuperar la inversión, todo era para aprender».

Gran respuesta en Madrid

Lo que pasa es que por el camino aquella «cobaya» consiguió algunos premios y alcanzó un primer hito al ser el primer videojuego vasco en acceder a 'steam', la mayor plataforma de distribución digital en PC. Estos dos donostiarras se dieron cuenta entonces de que «no lo estábamos haciendo tan mal».

A principios de 2015 se volcaron de lleno en su segunda obra: '8DAYS'. A diferencia del anterior trabajo, éste se idea con el objetivo principal de llevarlo a las consolas. No ha sido un camino fácil. De hecho, ellos solos se han tenido que encargar de abrirlo. «Intentamos buscar a alguien que nos diera alguna pista, algún consejo, y no había absolutamente nadie en Gipuzkoa», confiesa Martínez.

«Con '8DAYS' sabíamos que teníamos que hacer un juego mucho más grande, y los primeros meses fueron un infierno», señala Martín. Pusieron como fecha de presentación octubre de 2015, coincidiendo con el Madrid Games Week. En esta feria expositiva del sector buscaron el 'feedback' con los aficionados de la industria. Esa interacción con jugadores que prueban el videojuego por primera vez tiene un gran valor para comprobar la respuesta que provoca el producto. El resultado fue que hubo gente que esperó hasta cuarenta minutos de cola para jugar. «Vendimos todas las unidades físicas que llevamos», destaca Martín.

Tras el éxito cosechado entre el público madrileño, el siguiente paso que dieron fue sacar la versión definitiva del juego en 2016. En ese instante iniciaron el proceso de llevar el título a las grandes consolas. «Poder estar en consolas es como meterse en la 'Champions'. Pasas del mercado del PC global, enorme, a uno que tiene un público totalmente diferente», sostiene Martínez. «Teníamos que demostrar que íbamos en serio. Microsoft y Sony te piden ese compromiso, seriedad», añade Martín.

«Sorprendidos» con Sony

Seis meses costó adaptar el juego al formato de la consola, y luego tuvo que pasar un proceso de certificación por parte de las multinacionales. «Ellos se juegan la marca, se tienen que asegurar que funciona bien», avisa Martín.

El primer acercamiento a Sony se produjo en la Gamelab de Barcelona de 2014. Cuentan que llegaron a conocer a su presidente, Shuhei Yoshida. «Nos presentamos con todo el morro, le dijimos que nos gustaría que nuestros juegos salieran en las plataformas de su compañía. Y nos contestó que 'sin ningún problema'». Yoshida les facilitó amablemente un contacto en Londres y a partir de ese momento se pusieron a llamar a la gente. Álex Martín alaba que Sony siempre haya sido «muy receptiva» con ellos. «Siendo tan pequeños nos sorprendió que nos hicieran caso».

Estos donostiarras vuelven a confiar en la misma estética, 'pixel art', que caracterizó a su primer juego 'Hassleheart', y que agradó a los usuarios. «Cuando éramos niños y jugábamos en los salones a las máquinas 'arcades' los juegos eran así, tenían esa estética», descubre el grafista, Iñaki Martínez. El informático, Álex Martín, va más allá y la distingue como «la contraola a los demás juegos que se habían ido demasiado hacia el realismo». «El 'pixel art' te obliga a rellenar lo que falta con la imaginación, así buscamos la complicidad con el jugador», añade por último.

Otro de los puntos a favor que observa Martínez con este estilo es que «consigues que sea atemporal. Dentro de diez años se podrá jugar a '8DAYS' y va a seguir gustando. Los juegos de ahora, fotorrealistas, dentro de diez años resultarán viejos por los avances de la tecnología».

De momento, '8DAYS' no se ha quedado viejo y se puede conseguir a través de las tiendas virtuales de Play Station 4 y Xbox One, «junto al gigante del mercado 'Call of Duty'», bromean. A finales de este mes saldrá a la venta en las tiendas de videojuegos de todo el mundo, en su formato físico, esto es, dentro de la carátula con los debidos logos de Play Station 4 y Xbox One, lo que les hace una especial ilusión a sus creadores.