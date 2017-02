Imanol Agirre (Librero): «Me esperaba la ola de condolencias pero es muy triste cuando conoces el día a día de una librería»

Después de dos años y medio de intensa actividad cultural en el corazón del barrio donostiarra de Gros, Garoa cierra sus puertas. «Un cúmulo de circunstancias -explica su responsable, Imanol Agirre- me han llevado a tomar esta decisión. No sólo económicas, que también, sino personales». En esta entrevista, Agirre desgrana los motivos, analiza la vida del establecimiento y reconoce que se esperaba la oleada de condolencias con el que las redes sociales recibieron el cierre de la librería.

- Hace apenas dos semanas presentaban su programación de invierno y planeaban crear un nuevo espacio infantil en la librería. ¿Por qué esta repentina decisión de cerrar?

- Porque en muy poco tiempo sufro un cúmulo de acontecimientos que me han llevado a pensar que hasta aquí puedo llegar y, sobre todo, porque me daba cuenta de que se me estaba yendo la pasión. Piensas: «Éste no soy yo. Tengo que hacer un stop y hacer otras cosas». A veces hay que dar un pasito atrás para dar luego dos adelante.

«En dos años Garoa podría ser muy rentable pero a costa de un sacrificio muy potente»



«Alguna librería más se quedará por el camino y otras actividades, antes de lo que pensamos»

- ¿Les han subido el alquiler del local?

- No, es el mismo. También digo que tuvimos una llamada para comunicarnos que había otros interesados en este local. Eso ya sabíamos que iba a pasar. No ha sido la razón principal del cierre, sino muchas cosas. Nuestro principal colaborador ha encontrado otra cosa y se va a embarcar en otra aventura.

- ¿Y era insustituible?

- Insustituible, no hay nadie. El problema han sido mis sentimientos. El año pasado sólo tuve cinco días de vacaciones y no estamos hablando de un Garoa, sino de dos; y de los conciertos, de las exposiciones, de los clubes de lectura, de internet -con yosoigo por medio-, de diferentes proyectos culturales con instituciones.

- Pero si la clientela hubiera respondido, todo eso hubiera sido asumible.

- Eso también es cierto, pero no creo que sea el elemento central.

- ¿Por qué hay tanto reparo a reconocer que una librería no ha funcionado porque no ha obtenido la respuesta deseable por parte del público lector?

- Tenemos que ser conscientes de que una librería es una empresa para sacar dinero, por supuesto, pero cuando uno la abre no es para hacerse rico, ni mucho menos.

- Pero sí para que resulte al menos rentable.

- Eso es. El año pasado facturamos un 25% más que el anterior y este enero, un 30% más que en 2016.

- Porcentajes sobre cifras muy bajas.

- Sí. Estamos hablando de que logramos un equilibrio justo entre ingresos y gastos. Ésa es la realidad y si todo esto ha salido adelante, la verdad es que ha sido por el apoyo de Garoa de Zarautz.

- ¿Hasta qué punto hay un componente de decepción en ese desánimo del que habla?

- Hay un punto de decepción en lo que siento yo dentro. Me he perdido un montón de cosas: igual no he tenido bien a la gente que está a mi alrededor porque me he metido en este proyecto y eso lo que más me fastidia. Me he metido tanto en el proyecto que he dejado de lado otras cosas.

- Pero usted ha estado más en la librería de Zarautz que en la de Gros.

- Hice un año en Gros. Me vine a vivir a Donostia y me centré en esta tienda. Hasta que me volví a Zarautz y de vez en cuando, aparecía por aquí. Hemos sido tres libreros entre las dos librerías y ha sido muy difícil. ¿Por qué tres? Porque hay que gestionar y las librerías dan lo que dan. Por supuesto que ha habido también una razón económica, pero la primordial ha sido que me he dado cuenta de que para llevar un proyecto así se necesitan más energías.

- ¿No podía haber delegado más?

- Es verdad que vengo de una familia donde lo que hemos visto siempre que se ha hecho ha sido trabajar. También es verdad que he intentado llevar todo muy personalmente, como si fuera un negocio familiar muy pequeñito, cuando la realidad es que estaba creciendo.

- ¿Ha sido Garoa también víctima de la llamada 'cultura del evento'? Mucho público en presentaciones, conciertos, charlas... y pocas ventas en el día a día.

- No. Hemos hecho mucho eventos, necesitábamos hacerlos para decir: «estamos aquí». Y este año estaba planteado a tope porque yo no iba a estar en las librerías, sino que me iba a dedicar a hacer súperselecciones de libros, a tratar bien a las bibliotecas... Pero de repente, se ha caído todo.

- ¿Qué le han parecido la oleada de condolencias en redes sociales, una vez anunciada la 'defunción' de Garoa?

- Sabía que iba a suceder porque me advirtió la semana pasada un amigo que ha pasado por una situación similar. Me decía: «Ya verás cuando te digan 'ze tristura, ze tristura!'... Lo más triste ha sido tomar la decisión.

- ¿Le produce tristeza la reacción?

- Sí, es muy triste porque todos los que trabajamos en la cultura sabemos cuál es el día a día y es muy jodido que después de tomar esta decisión digan «¡qué pena que cierran!»

- Todo esto es algo que ya sucedió antes en Gros con Metrópolis...

- Todo esto necesita un proceso. Garoa podría ser muy rentable. En dos años, sería súper rentable. No tengo ninguna duda porque veo los números, pero a costa de un sacrificio muy potente que, en estos momentos, veo que no podemos alcanzar. Y es que quiero hacer otras cosas y para eso tengo que dejar esto.

- ¿Qué secretos son ésos de los que habla?

- Detrás del mostrador se ve todo de forma muy diferente. Hay un libro de Luisa Carnés, 'Tea rooms, mujeres obreras', que lo describe perfectamente, trasladado a una pastelería. Y luego hay una novela de Juan Luis Zabala, 'Txistu eta biok', que me hizo pensar mucho, en el que explica muy bien que la cultura es en muchas ocasiones un peso. Y es así.

- ¿Tiene San Sebastián público lector objetivo para sostener las librerías que quedan?

- ...

- ¿...?

- Se cerrará alguna que otra por el camino, de eso estoy seguro, pero no sólo librerías, sino otras actividades culturales desaparecerán antes de lo que pensamos.

- El enclave parecía ideal, en un barrio de moda y en una calle en plena revolución comercial.

- Sí, mucha gente me decía hace dos años: «¡La calle Zabaleta, un lugar de modas, la habéis elegido muy bien!» Pero no fue así: vine de la provincia, vi el local y dije: «Aquí». Luego me enteré de toda esta movida. Pero claro, ¿cuál es el público de las librerías? Por un lado, está la gente joven que sí quiere comprar libros pero éstos tienen su precio y los jóvenes se tienen que pagar su alquiler y sus gastos. Yo digo que nuestro público es gente de entre 50 y 60 años, que tiene dinero y que en lugar de comprarte un libro, te compra dos. La realidad es ésa. Pero, ¿dónde anda esa gente? ¿Anda en la calle Zabaleta?

- Garoa ha cuidado mucho a las editoriales independientes.

- Sí, en Zarautz es así también. Nos llevamos muy bien con estas editoriales, nos cuidan mucho, nos mandan los libros antes de que se publiquen para que podamos leerlos. Y nos vinimos a Donostia a abrir, no una librería de bestsellers, sino de otro tipo.

- Si volviera a empezar, ¿hay alguna cosa que haría de forma diferente, sabiendo lo que ahora sabe?

- Dedicaría más atención a hacer selecciones de títulos y no cogería un local tan grande. La librería ideal es de las medidas de Garoa Zarautz, en donde uno puede controlarlo todo.

- ¿Qué recomendaría a alguien que fuese a abrir una librería en esta ciudad?

- Que esté con los ojos muy, muy, muy abiertos.

- Para ver, ¿qué?

- No es sólo abrir una librería, dentro de ellas hay un montón de secretos. Muchas veces se habla de las bibliotecas, que son rivales de las librerías. Es todo lo contrario, se retroalimentan y es muy importante trabajar bien con ellas. Hay cuatro elementos: las escuelas, pero el libro de texto va a menos; las bibliotecas; y saber tratar y recomendar a la gente; y por último, sentirlo todo con pasión.