Euskadik 26 proiektu daramatza Berlinera, ia erdiak dokumentalak

Bigarren urtez, stand propioa izango du ostegun honetan hastekoa den eta hilaren 19an amaituko den Berlingo zinemaldiko European Film Market delakoan Zineuskadik, Eusko Jaurlaritzako Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoak. Stand horretan erakutsiko du 'Basque Audiovisual' katalogoa, marka bateratzaile horren pean aurkezpen baita Euskadiko zinemagintza kanpoko merkatuetan. Aurten, 19 ekoizpen etxetako 26 proiektu bildu dira bertan. Iaz baino sei gutxiago dira, eta genero bat da nagusi: dokumentala. Euskararen presentziari dagokionez, euskarazko zazpi lan daude, guztizkoaren ia laurdena.

Hain zuzen ere, Zineuskadiren babespean aurkeztuko diren 26 proiektuen artean 12 dokumentakal dira, bederatzi fikzioa eta bost animaziozko lanak. Egitasmo gehienak garapen fasean daudenez, Berlingo merkatua topagune bikaina izan daiteke eskoizleentzat, industriako beste eragile batzuekin lotura eta sareak sortzeko eta aurkeztutako proiektuen eskubideak negoziatzeko. «Espazio horretan sortzen den interakzio kreatiborako aukera oso handia da», azaldu dute Zineuskaditik. Eta espazio hori ez da nolanahikoa, EFM-n ehun herrialde baino gehiagotik bertaratutako 550 enpresa eta 9.000 profesional inguru bilduko baitira.

Azken finean, bertan parte hartzeak euskal ekoiztetxeentzat finantziazio bideak bilatu, kolaborazioak ezarri eta negozio ideia berriei ateak irekitzea ahalbidetu dezake. Nahiz eta proiektu gehienak aretoetara iristeko bidean egon, pasa den urtean, 2016an, Berlinen izango diren zortzi egitasmo hauek estreinatuta daude honezkero: 'El ataud de cristal', 'Gutik zura', 'Pixi Post and the Gift-bringers', 'Acantilado', 'Picadero', 'The glass coffee', 'Teresa & Tim' eta 'Central Africa'́s closed eyelids'.

Euskarazko zazpi

Zineuskadik ohar baten bidez adierazi duenez, «azpimarragarria da euskaraz egindako proiektu kopurua (7), Berlinalera orotara bidaiatuko duen egitasmo guztien laurden bat. Horiek guztiek, Europako hizkuntz aniztasunari eta kulturari balio erantsia eskaintzen diete. Merkatu murriztu eta ikuspen txikiagoko filmak izanagatik ere, zinemagintza aberasten dute, industriaren maila kulturala sendotuz eta erakargarriagoa bihurtuz».

Orotara, katalagoak 19 ekoiztetxeren lanak jasotzen ditu: Arena Comunicación, Basque Films, Doxa Producciones, Esrec, Fascina Producciones, Gariza Films, Irusoin, Lamia Producciones, Lotura Films, Old Port, Píxel, Somuga, Sr&Sra., Dibulitoon Studios, Txalapart, Txintxua Films, Kanaki Films, Caravan Cinema LTD eta kinoskopik.

Ekoiztetxe gehienak beren presentzia berretsi dute. Jaialdian standaren kargu egongo diren profesionalak aholkularitza, babesa eta koordinazioa eskainiko die Berlinera bertaratutako guztiei. Enpresentzako ekintza ezberdinak aurrera eramateko espazio ederra izango da. Sektoreko profesionalez gain, Aitziber Atorrasgasti Zineuskadiko lehendakari berria eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Sustapeneko zuzendaria izango dira bertan.

Era berean, Zineuskaditik azpimarratu dutenez, bidaiaren beste helburua «koprodukzio minoritarioen interesa duten mapa berri bat eraikitzea da, etorkizun batean harreman profesionalak arintasunez eraiki ahal izateko». Aurtengoak emango duenaren zain, iazko saioaren emaitzak ere nabarmendu dituzte, azalduz Berlineko European Film Marketera egindako bidaia erabat emankorra izan zela. Zineuskadik Europako Zine Institutu, Film Commisions, Zinema Jaialdi, erosle eragile eta ekoiztetxeekin 81 bilera egin zituen, «euskal zinemak sortutako interesaren isla».