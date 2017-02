El veterano John Mayall presentará su último disco el martes en el Victoria Eugenia

El veterano músico John Mayall (1933) llegará a San Sebastián el próximo martes, día 14, dentro de su gira 'Livin' & The Blues Tour 2017'. El cantante, guitarrista y compositor actuará en el Victoria Eugenia a las 20.00 horas acompañado de su banda The Bluesbrakers. Realizarán un repaso a la historia del blues y también presentarán su nuevo disco 'Talk about that'. Mayall, maestro del blues y figura clave en la música contemporánea, ha publicado más de sesenta álbumes como 'Behind the Iron Curtain', 'Chicago Line' o 'Wake Up Call'. El precio de las entradas es de 24 euros.