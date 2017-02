El Salón del Cómic trabaja ya en la organización de su segunda edición en 2018

Casi sin digerir la euforia provocada por la gran respuesta que dieron los donostiarras durante todo el fin de semana a la primera edición del Salón Internacional del Cómic y Manga, que lo convirtió en todo un éxito de asistencia, llega el momento de realizar los primeros balances al respecto. A la espera de conocer de manera oficial la cifra de visitantes al congreso, que se contará por miles, desde la organización trabajan ya en la preparación de una segunda edición en 2018.

«Creo que ha sido un éxito rotundo. Puede sonar pretencioso, pero teniendo en cuenta que era la primera edición, que el domingo hizo un tiempo absolutamente infernal y que lo hemos preparado con pocos medios, se puede afirmar que así ha sido». Esta es la primera reflexión del director del Salón, Óscar Goñi, que durante todo el fin de semana moderó diferentes charlas, y no paró de atender a los invitados y aficionados del cómic que se acercaron a Donostia.

«Teníamos la esperanza de que la gente respondiera, lo que no esperábamos es que hubiera una cola el sábado que diera la vuelta al Kursaal», reconoce abrumado todavía de la cantidad de gente que vio en la calle. Casi no se lo creía. «A los compañeros les dije que sacaran fotos porque nadie nos iba a creer», bromea.Pese a no esperar una cantidad tan abultada de visitantes, Goñi cree que la clave de éxito ha sido que la gente «viendo la programación, las actividades, y nuestra propuesta, ha entendido que no se trataba de un mercado nuevo, sino de un lugar donde pasarlo bien, entretenerse y conocer gente nueva».

«Teníamos la esperanza de que la gente respondiera, pero no que una cola diera la vuelta al Kursaal»



«Muchas convenciones importantes de cómics en el Estado no llenan las salas así»

«Planes ambiciosos»

No solo los donostiarras han conseguido llenar el Kursaal. El director del Salón desvela que «hemos descubiertos muchos franceses, catalanes, madrileños, navarros, asturianos, de Soria, Salamanca, incluso hubo gente que vino de Andalucía». Eso sin haber realizado «una promoción a todos los niveles». «Pensamos que el 'tuit a tuit' ha provocado quedadas» y que por esa razón se ha juntado un «montón de gente impresionante».

Cuestionado sobre las sorpresas que le haya podido deparar el Salón, Goñi destaca que de las treinta charlas programadas, «hemos llenado las salas en muchísimas ocasiones». «Hay muchas convenciones de cómics importantes en el Estado que no llenan salas así. Eso nos lo han dicho editores catalanes que han venido por primera vez y se han quedado perplejos», asegura.

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el Salón del Cómic y Manga de 2018, en el que prometen tener «planes ambiciosos». «Nuestro gran problema es que no podemos defraudar a la gente, por lo que no podemos ofrecer lo mismo», avisa. El congreso seguirá en el Kursaal, aunque apunta que el problema que ha tenido ha sido que «se nos ha quedado pequeño el primer año. Por suerte, dentro del mismo palacio de congresos hay posibilidad de expansión».

El teniente de alcalde Ernesto Gasco, concejal además del departamento de Turismo en el Ayuntamiento, se muestra, por su parte, muy «satisfecho de haber apoyado e impulsado» un evento de estas características y felicita a Goñi por su idea que ha demostrado que «tenía razón». Valora también de forma positiva que una cita como esta ha llegado a «un público joven», ha juntado «a padres con niños en un espacio compartido», y ha mostrado una colección de «piezas de calidad, de nivel internacional».

Gasco también pone en valor la apuesta de este proyecto en el mes de febrero momento en el que «decae la actividad». «Cuando nos plantearon hacer algo nuevo nos pareció muy interesante», recuerda. El socialista donostiarra confirma que seguirán apoyando el Salón del Cómic en su segunda edición e invita también a que otras instituciones se sumen en su impulso.