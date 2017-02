Unos Goya con acento vasco

«Lo bueno de no haber ganado las tres veces anteriores es que vas muy tranquilo. Y más en un año en que competía con bandas sonoras muy buenas». Fernando Velázquez recogió ayer su primer Goya con una sonrisa de oreja a oreja. Tenía la experiencia de las tres nominaciones anteriores. La suya fue una de las nueve estatuillas que recolectó 'Un monstruo viene a verme', la gran triunfadora de la noche con permiso de 'Tarde para la ira'. El compositor getxotarra no ha tenido mucho tiempo de celebrarlo. Atiende desde Alemania, en un viaje con la familia que tenía planificado desde hace tiempo.

Velázquez no fue el único vasco galardonado en la gran fiesta del cine español. 'Psiconautas, los niños olvidados' se hizo con el Goya al mejor largometraje de animación. El filme, codirigido por el bilbaíno Pedro Rivero y el gallego Alberto Vázquez, autor del cómic en el que se basa, supone el primer Goya para la productora Basque Films. Al igual que Emma Suárez, Vázquez hizo doblete en la gala y se llevó dos cabezones. El segundo le correspondió por el corto de animación 'Decorado', que tiene entre sus productores a la firma vizcaína Uniko.

Cuando recoge un premio, Velázquez siempre se acuerda de la escuela de música de Getxo y de las orquestas y corales con las que trabaja. Acaba de terminar la banda sonora de 'El guardián invisible', adaptación de la 'trilogía del Baztán' de Dolores Redondo. «La hemos grabado con la Orquesta de Navarra y el Orfeón Pamplonés. Siempre tirando para casa». Ya ha trabajado en producciones americanas ('Hércules', 'La cumbre escarlata'), pero jura que irse a vivir a Los Ángeles no entra en sus planes. «Ni de coña. Si dios quiere me iré a vivir a Algorta. Alguien tiene que hacer nuestras películas. Si 'Un monstruo viene a verme' la hubiera hecho un americano, no sería igual».

Cogerse el hatillo

Desde que arrancó su periplo en el Zinemaldia de 2015, 'Psiconautas' ha pasado por setenta festivales internacionales y ha estado nominada a los Premios del Cine Europeo. El Goya ayudará de cara a su estreno el próximo día 24, adelanta su productor, Carlos Juárez. En los Goya no las tenían todas consigo, 'Ozzie', una de sus competidoras -junto a 'Teresa eta Galtzagorri' de los iruneses de Dibulitoon-, venía avalada por Antena 3. «Es una película comercial para niños y que tiene su maquinaria».

Juárez, presidente asimismo de la Asociación de Productores Vascos, recordó en su agradecimiento «a los productores territoriales periféricos». «Toda la industria está en Madrid. Quieras o no quieras, la presencia es muy importante. Históricamente, hay mucha gente que ha tenido que cogerse el hatillo y marcharse a Madrid».

El Gobierno Vasco felicitó ayer a través del consejero de Cultura, Bingen Zupiria, a los profesionales vasco galardonados con el Goya. Sus planes de exigir al Gobierno central las ayudas al cine son contemplados con cierta prevención por Juárez. «El cine hoy se financia de manera global, no es tan sencillo como decir 'voy a montarme un ICAA (Instituto de Cinematografía) vasco'. No podemos hacer un cine alimenticio, sino uno de prestigio y con vocación comercial».