El cómic ya tiene su festival

El Kursaal cerró ayer las puertas de la primera edición del Salón Internacional del Cómic y Manga. Han sido dos días y medio repletos de charlas, talleres, concursos, además de las salas de exposiciones que no dejaron de recibir visitantes. Miles de ciudadanos acudieron al congreso desde la primera jornada, el viernes, hasta ayer, llegando a su pico más alto el sábado por la tarde, cuando la asistencia cubrió el aforo máximo permitido por el recinto, de 1.500 personas. Este hecho obligó a detener por momentos el flujo de entrada al palacio de congresos.

Ayer la presencia de aficionados al cómic y manga volvió a ser abultada, aunque sin llegar a las cifras de la jornada anterior. En el ambiente se respiraba que se trataba del último día del Salón, aunque eso no evitó que muchas de las actividades siguiesen funcionando a buen ritmo. Los juegos de mesa, por ejemplo, volvieron a ser muy codiciados.

Ana Martínez, de la Asociación Atlas que se encargó en gestionar la actividad de los juegos de mesa, valoró de forma «muy positiva» la respuesta del público donostiarra. «Pediremos más espacio para el año que viene», bromeó. «El sábado tuvimos ocho partidas simultáneas de juegos de rol», destacó Martínez, que agradeció la colaboración de gente ajena a la organización. «Los que sabían jugar nos han echado una mano para explicar a los que no. Luego muchos de ellos se han hecho amigos, hemos fomentado eso también».

«Las carreras de chapas, el 'Frikiplast', el pintado de miniaturas, la gente ha hecho de todo, no ha habido nada que haya sobresalido por encima del resto». «Nos han faltado mesas», para meter a toda la gente que quería jugar, «pediremos un espacio más grande para la próxima vez», concluyó Martínez.

Kimonos «escondidos»

Otras de las actividades que tuvieron buena acogida fueron las que organizó la Asociación vasco-japonesa Erai Aiko. Uno de sus miembros, Javier Marcos, se felicitó de que «la gente se ha mostrado muy interesada en las charlas y talleres». El sábado más de medio centenar de personas asistieron al coloquio 'Viajar a Japón low cost'. «Ha triunfado porque la gente quiere información y la que aportan en las agencias de viajes es muy poca, realmente no cuentan lo que vas a encontrar. La gente ha tenido muchísima curiosidad y ha sido muy participativa».

En cuanto al taller 'shodo', Marcos también se alegró de que saliera «muy bien». «Ha sido muy atractivo porque mucha de la gente que ha venido aquí no deja de ser dibujante, y sabíamos que iba a interesar cómo se maneja el pincel, o cómo se escribe el nombre. Por contra, se lamentó de que la exposición de kimonos quedara «un poquito escondida». «Podría haber estado mejor si hubiese estado un poco más dentro de lo que es el evento, estaba un poquito descolocada», señaló.

«Donostia tiene potencial»

Por otro lado se encontraron alrededor de cuarenta stands que no dejaron de ofertar productos de todo tipo, aunque, cómo no, en mayor medida cómics. Uno de ellos fue el de Norma Editorial. Esta empresa de Barcelona llevó obras manga y cómics europeos, y uno de sus responsables, Rubén López, se mostró muy prudente a la hora de hacer su particular balance económico.

«El viernes fue muy tranquilito, el sábado no estuvo mal, dependiendo cómo acabe el día hoy -por ayer- veremos si es rentable, ya que al venir de fuera tienes que cumplir un mínimo para hacerlo rentable». «Creemos que Donostia tiene mucho potencial, es una zona en la que la gente lee, dedica su tiempo al cómic y hay un poder adquisitivo alto», apuntó.

Preguntado por la posibilidad de que el cómic hubiese quedado postergado ante la cantidad de actividades de temáticas distintas que se programaron, López opinó que «en todos los salones son indispensables las actividades que conectan con el cómic. Nadie paga una entrada para comprar un cómic tan solo, los visitantes vienen a disfrutar de las exposiciones, del 'cosplay', las charlas y encontrar cosas interesantes que no hay en las tiendas». «No puedes hacer un salón del cómic solo con stands», explicó finalmente.