«Lo que más recuerdo de Errenteria es la generosidad de los que nos acogieron»

En los años ochenta, vivió un mes en Errenteria. ¿Entendió algo de lo que veía a su alrededor?

Claro que lo entendía. Estuve viviendo con una familia absolutamente generosa, nos trataron con muchísimo cariño. Izaskun y Amaia nos consintieron muchísimo y nos hicieron penetrar, no sólo en la superficie del conflicto político, sino en la cultura y en la sociedad. Nos llevaron a ver deportes vascos que me parecieron sumamente interesantes. Y nos explicaron las razones por las que algunos se habían radicalizado hacia ETA.

¿Y qué conclusión sacó de aquella estancia?

Guardo un recuerdo muy fuerte del pueblo vasco. Si algo me marcó fue la generosidad de la familia que nos recibió y la vitalidad del pueblo vasco. También algunas historias de horror en el franquismo, cuando fueron atacados y acosados, lo cual provocó que algunos se radicalizaran.

En 2011 volvió, pero como jurado de la Sección Oficial del Festival de Cine. ¿Qué tal fue la experiencia?

Me siento honrado de que José Luis (Rebordinos) me pidiera ser jurado del Festival. Fue una gran experiencia y por suerte ganó la película que yo siempre creía que debía ganar. Peleé por esa película con todo porque me abría nuevos panoramas. Todas las películas que llegan a un festival tienen un valor y resulta optar por una. Las hay con valores estéticos, otras, con valores temáticos. Lo que me gustó de 'Los pasos dobles' es que tenía el valor del riesgo y la presidenta del jurado siempre digo que íbamos a premiar la más arriesgada. Me pareció que ésta lo era.

¿Sabían que el público no iba a compartir su decisión?

No. Al contrario: llevé a mi familia a verla tres veces. Me parece una película de gran belleza.

¿Le puedo preguntar por Trump?

Yo ya prefiero no opinar al respecto. Que el señor haga su labor, hay que dejar espacio al que está haciendo.