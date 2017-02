«El mundo no avanza, retrocede con más villanos que héroes»

El Salón del Cómic con un invitado especial, con un dibujante nacional histórico. José Luis García López (Pontevedra, 1948), el primer autor español en dibujar a Batman, que desde los setenta trabaja para el gigante de la industria norteamericana 'DC Cómics'. Hoy se le podrá escuchar a partir de las 17.45 horas en la sala 4-5.

¿Cree que en España el cómic sigue teniendo el estigma de creer ser una obra para niños?

No conozco la situación en España como para opinar, pero sería lo mismo que sucede en Estados Unidos. Hay un montón de gente que llega a leer cómics gracias a las películas, si no se lo tomarían como algo infantil, no como algo adulto. Eso no es verdad. El cómic es un medio como cualquier otro.

Su formación la recibe en Argentina, comienza a dibujar allí. ¿Qué influencias ha seguido?

Mis influencias no vienen del cómic norteamericano, sino de las tiras sindicalizadas de autores como Alex Raymond o Harold Foster, que se publicaban en los periódicos. Yo no me crié con los superhéroes.

¿Es en Estados Unidos la primera vez que dibuja a un superhéroe?

Eso creía, pero alguien me mandó no hace mucho de Argentina algo que se supone que era un superhéroe. El hombre mosca. Yo no lo recordaba ni lo quiero recordar. Muchas veces dije mentiras de que no había dibujado un héroe en Argentina, pero sí que lo hice. Lamentablemente.

Reside en Nueva York y tiene nacionalidad norteamericana, si tuviera que dibujar a Trump, ¿lo ilustraría como héroe o villano?

Es una mezcla de villano imbécil. Villano, por supuesto, no se le podría considerar un héroe.

¿Cree en estos momentos que la actualidad supera a la ficción?

Trump, por ejemplo, está superando la ficción. La actualidad me inspira a crear un cómic que se ambiente en la Edad Media. Una regresión. Despertar y encontrarse que el mundo no avanza, sino que retrocede, con más villanos que héroes.

Posee una larga trayectoria como creador de cómics, ¿Qué futuro le vaticina?

No puedo predecir nada. Lo que encuentro en la actualidad es que únicamente un pequeño grupo de gente de cierta edad sigue el cómic impreso. El resto está prendido a las redes sociales, a los videojuegos y buscando alternativas de diversión y entretenimiento que antes ofrecía el cómic.