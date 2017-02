El Kursaal se queda pequeño

Si en la jornada inaugural del viernes el Salón del Cómic y Manga atrajo a muchos visitantes, la que tuvo lugar ayer en el Kursaal desbordó todas las expectativas. No eran todavía las once de la mañana, hora en la que abrían las puertas, cuando un centenar de personas esperaban pacientes entrar al recinto. Transcurrida media hora de la apertura de puertas, más de medio millar habían accedido ya al palacio de congresos. Todavía no era mediodía, y los donostiarras ya avisaban de lo que podía venir más tarde.

El aforo máximo del congreso establecido en 1.500 personas parecía dar en principio margen para que nadie se tuviera que quedar fuera del Kursaal a la espera. Sin embargo, poco después de las cinco de la tarde se había conseguido reunir dentro del Salón a 1.500 aficionados al cómic, lo que impidió la entrada de más visitantes. En ese momento comenzó a formarse una fila que sobresalía el bajo de la cubierta del Kursaal. Eso sí, por lo menos, diferentes miembros de la Legión 501 de Star Wars y una unidad de R2-D2 pudieron amenizar algo su espera. Tan solo se permitía acceder al Salón cuando alguien lo abandonaba.

Eso ocurrió en el exterior, en el interior del palacio de congreso, atiborrado de visitantes, el programa transcurría por los cauces previstos. La mañana estuvo marcada por dos charlas que giraban en torno al cómic. La primera de ellas, sobre la prestigiosa serie francesa 'Hauteville House', que acaba de lanzarse en castellano. El equipo al completo del tebeo capitaneado por el guionista Fred Duval, el dibujante Thierry Gioux y la colorista Nuria Sayago, acompañados además por el editor español, Carles Muñoz, departió ante una treintena de curiosos en torno al proceso de creación de la obra. Hubo tiempo también para las bromas acerca del estilo 'steampunk', «desdetallado», como explicaban, que predomina en esta 'bande dessinée' que vio la luz en 2004.

La excepcionalidad de los disfraces el viernes se convirtió en lo habitual en la jornada de ayer

Los visitantes siguieron con mucha atención la charla de 'Hauteville House' y el 'steampunk'

Solo una tregua

Tras esta, en la sala contigua, un trío compuesto por los guionistas Harriet, Josep Busquet y El Torres conversó sobre su oficio dentro del mundo de la viñeta. Alrededor de medio centenar de personas siguieron con interés esta charla que precedió a la única tregua que concedió el evento: la hora de comer.

Aprovechando este respiro de actividad, momento en el que muchos se marcharon a sus casas para reponer fuerzas, que falta haría, el teniente de alcalde de la ciudad, Ernesto Gasco, a su vez concejal delegado de Turismo, departamento que patrocina el evento, visitó los espacios del Salón junto con el director del mismo, Óscar Goñi.

En la jornada de ayer, a diferencia de la del viernes, la decoración del Salón sumó un nuevo elemento decorativo. Un 'photocall' de más de seis metros de largo con la imagen del Halcón Milenario aparcado en la Estrella de la Muerte invitaba en la entrada del Kursaal a fotografiarse con los personajes antagonistas de Star Wars. Darth Vader y su tropa imperial intentaron arrastrar al público que daba entrada al Salón hacia el lado oscuro de la galaxia, y lo único que se llevaron fueron 'flashazos'.

Mientras tanto, por los pasillos del Salón, los disfraces comenzaban a ganar la batalla a la gente que vestía 'normal'. Lo excepcional del viernes en el que solo unos pocos se atrevían a darle una vuelta a sus vestuarios, se convertía en habitual en la jornada de ayer. Así, el Joker junto con Harley Quinn, Ironman, un Nazgul, de El Señor de los Anillos, o diferentes personajes de la series de animación Pokémon y Dragon Ball, llegaban a pasar casi desapercibidos.

Dictadura del antifaz

Pero si hubo un momento de dictadura de la máscara y el antifaz, ese fue en el concurso de 'cosplay', que tuvo lugar de 17.00 a 18.30 horas. El escenario donde se desarrolló el certamen atrajo la atención del público del Salón durante hora y media. Más de una docena de participantes se caracterizaron como sus personajes de animación, rol o de cine preferidos.

Los juegos de mesa también entretuvieron a los más pequeños, y en ocasiones incluso en mayor medida a los adultos. El torneo de Magic en el que tomaron parte más de treinta jugadores cumplió también las expectativas. Así como los cursos de iniciación al japonés que impartió Elena Godoy, de la Asociación vasco-japonesa Erai Aiko. El Salón del Cómic vivirá hoy sus últimas horas en el Kursaal, que ayer se quedó pequeño, con la certeza de haber conseguido atraer a los donostiarras a un evento que jamás se había celebrado.