Arriaga: «Uno vive preocupado de que se le acaben las historias que contar»

Un lustro después de su paso por el Zinemaldia como jurado de la Sección Oficial, el escritor Guillermo Arriaga (Ciudad de México, 1958) regresa mañana a Donostia para presentar en el Aula de Cultura DV 'El salvaje' (Alfaguara). En su nueva novela, Arriaga mezcla el relato de iniciación, una historia de amor, los crímenes de un grupo de fanáticos religiosos y la persecución de un lobo a través de los bosques del Yukón. Aunque más conocido como autor de los guiones de películas como 'Amores perros', '21 gramos' o 'Babel', Arriaga se considera por encima de todo un narrador y como tal, acumula ya a sus espaldas una notable carrera literaria, no tan conocida, ni reconocida. 'El salvaje' en un intento de poner remedio a este malentendido.

- Ya desde su libro de relatos 'Retorno 201', es un escritor que se nutre especialmente de las experiencias de la adolescencia.

- A mí marco el espacio del barrio y las vivencias que allí viví. Me pareció bastante interesante.

- Un barrio que tampoco es que fuera especialmente conflictivo...

- Era un barrio normal, de clase media, donde se vivía muy tranquilo y que tenía también sus elementos de anomalía. Como todos.

- Cuando era joven, ¿hubiera imaginado que en 2017 estaríamos aún hablando de fanatismos religiosos?

- Siempre espero que esas cosas se superen, pero creo que cuando hay miedo e inseguridad la gente se refugia en aquello que conoce: la religión, la raza, la localidad...

- ¿Le sorprende que le pregunten tanto por la violencia en sus historias?

- Yo creo que hay algo de violencia en 'El salvaje', pero no que sea particularmente violenta. No todo el mundo se está masacrando continuamente, hay mucho amor en la novela. De hecho, creo que hay más amor que violencia.

- ¿Y en la vida?

- Por mucho gana el amor.

- ¿Siente que se tiene que justificar por su afición a la caza?

- No, mire, yo no me justifico. Simplemente, cuando me preguntan tengo que explicarla. En todo momento, digo que soy cazador, hasta en mi perfil de Twitter.

- ¿Y siente que le estigmatiza en un mundo literario en el que predominan los profesores universitarios de escritura creativa?

- Para nada, al contrario. Cuando tienes ya un nivel de diálogo, la gente se interesa en saber qué significa cazar. La mayoría parte de un prejuicio y cuando se lo explicas dicen: «¡Ah, no es como yo creía!». Y, por supuesto, cambian de opinión cuando van de cacería.

- ¿Cómo es la relación entre el cazador y la presa?

- De respeto, admiración y amor.

- Eso será por parte del cazador, pero ¿por parte de la presa?

- Cuando yo sea una se lo cuento.

- ¿No se ha sentido nunca presa?

- No, afortunadamente.

- Cuando tiene en la mente una historia, ¿cómo decide si va a ser un relato corto, una novela o un guión?

- Cuenta mucho el punto de vista. La novela permite más introspección, que nos relacionemos con el personaje, que veamos qué sucede en el exterior, las contradicciones a las que se ve sometido... El cine empuja a un punto de vista externo y a un espacio-tiempo estático, en el que los diálogos van a prevalecer.

- ¿Siente que la novela le permite abordar los temas desde un punto de vista más adulto frente al cine, quizás más infantilizado?

- No, no creo. Hay quien trata la novela de un modo infantil y no me refiero a como género destinado a un determinado público. La novela también puede ser banal. Lo que no siento es que el cine sea infantil.

- Sin embargo, usted mismo ha rechazado escribir guiones de superhéroes porque no le interesaban esas historias.

- Me han ofrecido incluso adaptar a Hemingway, a Faulkner y a Cormac McCarthy, pero no me gusta trabajar con historias de otros.

- Dentro del panorama de la literatura latinoamericana, ¿dónde se ve a sí mismo?

- No, siempre me he considerado independiente. La verdad es que he hecho mi carrera sin pertenecer a ningún grupo literario, sin tener influencias, ni 'padrinos', ni bajo el ala de ningún famoso, como sucede con muchos de los que publican.

- ¿Qué historia nunca aceptaría contar?

- Las que no son mías.

- ¿Y cuáles merecen la pena contarse?

- Las que estén bien contadas, no importa cuáles sean. Siempre he dicho en mi seminario de escritura que no importa ser superficial. En el arte, tú no puedes decir: «Hoy voy a ser profundo». Escribe lo que te salga y lo que puedas, a unos les saldrá algo superficial y a otros, algo profundo, pero si tú te planteas como meta ser profundo no va a resultar. Hay novelas con las que se meten mucho porque tienen un nivel de superficialidad, pero el disfrute no es necesariamente leer literatura profunda.

- ¿Le interesa más la forma que el fondo?

- No, no... Al contrario. Lo que estoy diciendo es que no tienes que contar las historias que no debes contar y que la profundidad no depende de tu intención, sino de cómo eres, punto. Depende del mundo interior de cada uno. No pienso que la forma sea más valiosa que el fondo, eso iría en contra de todo lo que pienso yo de la literatura. Simplemente, les digo a todos aquéllos que se esfuerzan en hacer una novela profunda y no pueden que no se angustien mucho, que eso también vale.

- En cualquier caso, en 'El salvaje' tira de recursos tipográficos, algo que parece de otra época.

- Traté de hacer una experiencia narrativa y de lectura. Entonces, todos aquellos recursos que podía usar para dar más peso a la narración los utilicé, incluidos los tipográficos, los espacios en blanco... Hay a quien le gusta y a quien no, pero la mayor parte de la gente siente que son orgánicos a la propia novela.

- ¿Son más fáciles de manejar los recursos formales en una película de dos horas que en una novela, en cuya lectura hay que invertir bastantes horas?

- Son experiencias distintas. En el libro tú vas a tu propia velocidad, mientras que en la película vas a la que te impone el propio filme, no a la tuya. El lector puede detenerse, respirar con la novela o hallar un punto de vista que no tenía. Siento que todos estos recursos visuales sí ayudan a la narrativa.

- Cuesta creer que alguien que cose tanto sus historias comenzara a escribir 'El salvaje' sin tener aún clara.

- Es verdad y podría mostrar los sucesivos borradores que demuestran que no hubo plan y cómo fueron surgiendo las cosas: la estructura, los diálogos, las situaciones... No tenía idea de la estructura con precisión, ni sabía que iba a incorporar leyendas, ni caligramas. Es algo que en mi caso va surgiendo. Ya sé que hay otros escritores que son muy puntillosos y tienen una claridad absoluta de lo que van a escribir. Yo, no.

- ¿Y no le da vértigo cuando empieza?

- Por supuesto, pero también es lo más interesante de escribir: el proceso de descubrimiento. Me imagino como alguien al que pones en un continente extraño y lo pones a caminar, a ver que se encuentra: un río, un cocodrilo, nieve, una montaña...

- En sus encuentros con los lectores, ¿suelen sorprenderle con la interpretación que hacen de sus obras?

- Me sorprenden muchísimo. Me hacen ver cosas que yo mismo ni imaginaba que subyacían dentro del texto. Es una experiencia muy emocionante, sobre todo, cuando viajas a otros país, como España, en donde los referentes cambian. Sin embargo, cuando ves que a la gente le apasiona y emociona lo que has escrito te llena de satisfacción y también de sorpresas por todas aquellas aristas que descubres.

- ¿Le molesta que, a pesar de su ya nutrida obra literaria, la editorial aún le promocione en la faja del libro como el guionista de 'Amores perros', '21 gramos' y otras películas?

- A veces la editorial debe utilizar los ganchos de lo que la gente conoce de mí y así es, no hay mucho que hacer. Ahora, yo no me arrepiento de la obra que hecho como escritor de cine. También la considero literatura, no es algo que me afecte especialmente porque si alguien ve 'Amores perros' y lee 'Retorno 201' sabe que es exactamente la misma obra.

- ¿Cree que cada escritor lleva dentro un número limitado de historias que contar?

- Sí. Desafortunadamente, sí. Siempre he dicho que nosotros sólo tenemos un galón de tinta y que uno como escritor vive bastante preocupado de que se te acabe.

-En su caso, ¿le queda mucha tinta?

-Eso no se sabe hasta que se ve el fondo del galón. Les sucedió a Hemingway, a Faulkner, a Rulfo... Si tú lees las novelas que Faulkner escribió entre los treinta y los cuarenta años ves que son muy superiores a las que escribió después de los cincuenta, cuando se supone que maduraste y tienes un mejor control de tu trabajo.