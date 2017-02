Galipot Zinema rueda estos días su cuarto cortometraje, 'Podéis ir en paz', en Onkologikoa

La habitación 245 está ocupada por Miguel. En sus últimos días de vida, pide despedirse de sus seres más cercanos, que acuden a su llamada. Pero lo que todos creen que será una dulce despedida se convertirá en algo caótico e inesperado.

Así arranca la historia de 'Podéis ir en paz', que entre ayer y mañana se rueda en la segunda planta de Onkologikoa. El cortometraje lo produce Galipot Zinema y está escrito y dirigido por Manu Aguilar. Los actores Paco Sagarzazu, Itziar Aizpuru, Klara Badiola, Isidoro Fernández, Zorion Eguileor, Silvia Manzana y Unai García protagonizan esta comedia. «Es una comedia de enredo, pero marcada en un corto y a un ritmo vertiginoso», explica el director. «Todo ocurre durante un día, los personajes van entrando y saliendo de la habitación todo el tiempo, pero la gracia está en que el drama que están viviendo es todo lo contrario a lo que ellos imaginaban».

Juventud y veteranía se unen en esta producción. Actores experimentados se ponen a las órdenes de un equipo joven e ilusionado en el proyecto. Es el caso de Isidoro Fernández, quien reconoce que «le encanta hacer cortos, siempre que han querido contar conmigo y he podido, lo he hecho, bien con gente que empieza o con gente que lleva mucho tiempo. Para mí es un continuo aprendizaje. Lo que me gusta es ver la ilusión con la que trabaja esta gente, que está empezando en el mundo del cine y lo vive con pasión».

En términos parecidos se refiere la actriz Klara Badiola. En su caso, es la segunda vez que se pone a las órdenes de Manu Aguilar. «Trabajé con ellos muy a gusto en el corto 'Mañana', en aquella ocasión el guion era dramático pero me encantó. Creo que Manu tiene mucho talento escribiendo, tanto en un género como en otro. Le dije que contara conmigo para su próximo trabajo. Cuando recibí el guión, me reía yo sola en casa y me dije que tenía que aceptarlo» afirma Klara.

El inicio de un proyecto

'Podéis ir en paz' es el cuarto cortometraje que produce Galipot Zinema. «Nos conocimos en un curso de guión avanzado que se impartía en Larrotxene» explica Manu Aguilar. «Al final del curso se planteaba hacer un corto. Yo escribí el guion y nuestra única premisa era terminarlo. Para nuestra sorpresa, una productora y luego una distribuidora se interesaron por el corto, lo movieron por distintos festivales y obtuvimos numerosos premios. Eso nos animó a hacer otro corto y así surgió Galipot Zinema».

Durante estos días están centrados en el rodaje de 'Hoy quiero confesar'. La edición del corto quieren terminarla para mayo y presentarlo a Kimuak. Después intentarán moverlo por distintos festivales. «Queremos que esto vaya a más, para poder dedicarnos de lleno al mundo del cine. Vamos paso a paso, queremos hacerlo bien, que se nos conozca, y luego ya se verá. Este es el punto de avanzadilla para que se nos conozca y tirar hacia arriba» concluye Manu Aguilar.