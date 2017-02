El cómic se adueña del Kursaal

Antes de las 16.00 horas ya esperaba la gente impaciente la apertura de puertas del Salón Internacional del Cómic y Manga. Es el primer congreso de estas características que tiene lugar en suelo donostiarra, por lo que la expectación era máxima. El pistoletazo de salida del evento se transmitió a través de uno de los altavoces del Kursaal. El cómic, el noveno arte, como también se le conoce, vivirá hoy su jornada más larga y repleta de actividades.

Nada más bajar las escaleras mecánicas del recinto, una figura de Batman a tamaño real y del célebre personaje de videojuego Sonic, dan la bienvenida al visitante. En esta primera estancia, amplia, para evitar los agobios, amenizada por la música de un dj, se empiezan a atisbar algunos de los casi cuarenta 'stands' que tienen cabida en el Salón. Editoriales del sector como Padis, Aleta, Norma o Dolmen, entre otras, además de tiendas como Generación X, Armageddon, Fnac o la Papelería Tamayo, ofertan sus innumerables productos durante todo el fin de semana. Los cómics, como no podía ser de otra manera, coparán el papel protagonista, pero no será el único aliciente del programa.

Muchos de los aficionados al cómic y manga que acudieron ayer al Kursaal lo hicieron vestidos para la ocasión. Se vieron disfraces de todo tipo. Desde personajes de series de anime, pasando por el entrenador Pokemon, Ash, o el personaje cinematográfico, el antihéroe, éxito en taquillas, Deadpool. Los cosplayers: 'Florencia Sofen', 'Nyara's Workshop', 'Bowman Cosworks' y 'The Dunwich Chafter' fueron otros de los personajes que dieron la nota de color al evento. El puesto de Aspanogi, la asociación de padres de niños con cáncer de Gipuzkoa, aporta, por su parte, el sentido benéfico al congreso. Durante todo el fin de semana, varios soldados de la patrulla de asalto de Star Wars customizados con hombreras rosas, y un robot R2-KT, tienen la misión de concienciar y recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.

Las exposiciones también dejaron boquiabiertos a los visitantes ayer, que no cesaron de curiosear por todos los rincones del palacio de congresos. Con especial atención la de Star Wars, que se encuentra en la sala 2. Un espacio amplio con una veintena de expositores que guardan más de cien piezas de coleccionista de la famosa saga de ciencia ficción. Las figuras a gran tamaño de Darth Vader, y un soldado imperial custodian una colección exclusiva, que, por si fuera poco, cuenta también con la vigilancia de un guardia jurado. La seguridad no es un tema menor en la galaxia, y es que alguna de las piezas que se pueden ver en la muestra se encuentran a la venta en Internet por cifras a partir de tres ceros. José María Arosa, propietario de todo el material que se exhibe, y comisario del espacio, atendía a todo aquel que se interesaba en conocer alguna de las piezas. «Esa empuñadura de sable láser es de Anakin Skywalker, y la de al lado es la que utiliza cuando se convierte en Darth Vader. Son muy parecidas», era alguna de las explicaciones que ofrecía a los visitantes. El espacio de Star Wars fue uno de los grandes puntos de interés ayer, y lo seguirá siendo hoy, además se espera que una tropa imperial de quince miembros patrulle por todo el Salón.

En la sala contigua se pueden observar las colecciones del cómic francés 'Hauteville House' y la de 'La Edad de Oro del Cómic Vasco'. En esta última se encuentran los bocetos de los autores vascos que en los ochenta llamaron la atención de la industria franco-belga, la mayor de Europa, y una de las más prestigiosas del mundo junto al cómic norteamericano y el manga japonés. Los guiones de Harriet y los dibujos de Fructuoso, para el primer cómic vasco vendido en Francia, 'Justin Hiriart', y los bocetos diseñados por los dibujantes Astrain para la obra 'Simon Besaluze', Redondo, para 'La marca de la bruja', y Mata para 'Sudor de sol', se encargan de llenar los paneles de la historia del cómic vasco.

Obras sin superhéroes

El Salón ha querido hacer un guiño a este grupo de artistas que tuvo que cruzar la frontera para lograr el reconocimiento de sus obras. «La palabra 'industria' no tiene nada que ver con el cómic. Empezamos con las publicaciones de Ipurbeltz, pero la intención era hacer proyectos que fueran internacionales para poder vivir de los derechos de otros países, y los conseguimos», comenta Harriet.Ninguno de los dos optó por tomar el camino de los clásicos tebeos de superhéroes, ya que siempre estuvieron influenciados por la escuela francesa. «Nunca me han gustado, y nunca lo he intentado», señala Fructuoso. «A mi me gustaba el cómic franco-belga, no el americano. Creo que hubiera fracasado al intentar hacer una cosa que no iba conmigo», reconoce.

A pesar de haber transcurrido más de treinta años de sus obras, «no han envejecido», sostienen. «De hecho se están reeditando algunas y están funcionando muy bien», destaca Harriet. «No lo han hecho porque tratamos el tema histórico, da igual que hayan pasado tantos años, porque la historia es la historia». El salón del Cómic puede ser una oportunidad para que gente nueva se sume al mundo del tebeo. Como les sucedió a esta pareja de autores, que se plantaron en sus inicios en el Salón de Barcelona para labrarse una reconocida carrera internacional.