Elizabeth Keen, atxilotuta zaude

'The Blacklist', 'Fargo', 'Game of Thrones', 'House of Cards', 'Orange is the new black', 'Happy Valley'... Punta-puntako 24 telesailetako eta 279 filmen euskarazko azpitituluak erabiltzaileen esku jarri ditu Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Open Data Euskadin, nahi duenak euskaraz jarrai ditzan protagonisten gorabeherak.

Ordainpeko plataforma jakin baten bezero direnek esango dute honezkero badutela aukera hori, eta horrela da, baina oraingoan bezero ez direnek ere baliatu ahal izango dute elkarrizketak euskaratzen egin den ahalegina. Izan ere, 2014 urtean Eusko Jaurlaritzak eta DTS (Distribuidora de Televisión Digital SA) enpresak lankidetzari ekin zioten, eta orduz geroztik 'Movistar+ Estrenos' (lehenago Canal+ 1 eta Canal+ estrenos) plataforman eskainitako atzerriko hizkuntzetan (euskaraz eta gaztelaniaz zirenak azpititulatu gabe utziko zirela adostu zen) ekoizturiko filmak eta telesailak euskarazko azpitituluekin ikusteko aukera izan da.

Oraingo honetan, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak ohar baten bidez adierazi duenez, «aipatu lankidetzaren aurreneko bi urteetan azpititulatutakoak eskegi dira Open Data Euskadin, eta aurki iazkoak ere bertan izango dira. Beraz, 279 filmen eta 24 serietako 225 kapituluren azpititulu horiek jadanik badaude eskuragarri».

'.srt' formatuan

«Atzerriko hizkuntzetan ekoiztutako zinea jatorrizko bertsioan eta euskaraz azpititulaturik ikusteko aukerak areagotzea da ekimen honen helburu nagusia. Izan ere, orain dela zenbait urte sortutako Filmazpit bezalako proiektuei esker badago filmen katalogo zabal bat kultur eragileen esku jarri zena kosturik gabe, proiekzio ez komertzialak antola ditzaten. Horrekin batera, erabiltzaileei, ikastetxe eta ikastolei, euskaltegiei edota beste eragileei azpitituluak erabiltzeko aukera ematen zaie orain», irakur daiteke oharrean.

Argitu behar da, norbaitek zalantzarik balu, azpitituluak baliatzeko ikus-entzunezko edukia, filma zein telesaila, aurretik izan behar duela erabiltzaileak, Open Datatik, azken batean, horiekin sinkronizatu eta txertatu ahal diren testuak jaitsiko baititu, ez besterik. Filma edo telesaila formatu digitalean edukiz gero, ez da oso konplikatua irudiei testuak txertatzea.

Azpitituluak '.srt' izeneko formatuan daude. Ondoko irudian ikus daitekeen bezala, deskargatu daitezke, .zip luzapenarekin, filmeei dagozkienak batetik eta telesailenak bestetik. Fitxategi konprimitua ohiko moduan erabilita, karpeta nagusiaren barruan daude filme eta telesail desberdinei dagozkien azpitituluak, denboraldika eta episodioka telesailen kasuan. Hurrengo urratsa da horiek norberak daukan DVDarekin edo artxiboarekin sinkronizatzea.

Estibalitz Alkorta: «Uste baino ohikoagoa da '.srt' artxiboak erabiltzea filmak edo serieak ikusteko, batez ere gazteen artean»

Baliteke askorentzat ez izatea egunero egiten den gauza, baina tutorial asko daude sarean azaltzen dutenak zehatz -mehatz zer egin behar den, eta hemen ere aurki daiteke pistaren bat. Eusko Jaurlaritzako Euskara Sustatzeko zuzendari Estibalitz Alkortak ekimen berriaren garrantzia azpimarratu du, eta arindu egin ditu prozesuaren ustezko zailtasunak: «Azpitituluak Open Data Euskadin eskuragarri izateak aukerez beteriko bidea zabaltzen du. Jaurlaritzak jendearen eskura jarri du urteetan zehar metatutako material guztia. Uste baino ohikoagoa da '.srt' artxiboak erabiltzea filmak edo serieak ikusteko, batez ere gazteen artean. Erositako film digitalekin azpitituluak sinkronizatzeko aukera eskaintzen dute artxibo hauek. Bestalde, banatzaileei, elkarteei edota kultur-eragileei bidea errazten diegu, euskarazko azpitituluak dituzten film edo serieak programatzeko. Eta eskoletan edo euskaltegietan ere bide oparoa eduki dezake ekimen honek. Era berean, gor komunitatearentzat aurrerapauso nabarmena izango da».

Jarraitzeko asmoa

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren asmoa hasitako bideari jarraipena ematea da. Horiek horrela, aurten ere Telefónica Audiovisual Digital (TAD) enpresarekin arituko da lankidetzan, 'Movistar+ Estrenos' plataforman estreinaldiak izango diren atzerriko hizkuntzetan ekoiztutako zinea eta fikzio serieak euskaraz azpititulaturik ikusteko aukera eskaintzen.

Horrekin batera, Filmazpit ekimenaren bitartez pauso berriak emango dira euskarazko azpitituludun zinea zabaltzeko, eta Kultura Auzolanean egitasmoaren bidez ere ekimen berriak sustatuko dira euskaraz azpititulaturiko ekoizpenak ikusteko aukerak biderkatzeko.

Kultura eta Hizkuntza Politika sailak bere oharrean gogoratu duenez, «Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Batzordeak Euskararen Agenda Estrategikoa onartu zuen 2014ko ekainean. Euskararen Agenda Estrategikoan, 2013-2016 epealdian Eusko Jaurlaritzak euskara biziberritzearen alde egin dituen ekintza eta jarduera nagusiak jaso ziren. Kultur kontsumoari dagokionez, honako helburu hau jasotzen da bertan: kultura euskaraz kontsumitzea sustatzea, batetik euskarazko sorkuntza bultzatuz eta, bestetik, erdarazko produktuak itzuli eta lokalizatuz. Horretarako hainbat aldagai kontuan izan eta guztien arteko oreka aurkitzen saiatzea: kalitatea, aberastasuna, dibertsitatea, hartzaile potentzialen kopurua eta nolakotasuna, besteak beste. Testuinguru honetan jaio zen lankidetza Distribuidora de Televisión Digital SA (DTS) enpresarekin».