Senperena y Bilbao ponen en directo la banda sonora al filme 'Sipo Phantasma'

Que la música de una película actual salte de la pantalla como los protagonistas de 'La rosa púrpura del Cairo' y se haga viva con músicos sobre el escenario no es algo habitual. De hecho no se nos ocurre ningún otro ejemplo, o no del modo en que ocurre con 'Sipo Phantasma', la película de Koldo Almandoz estrenada hace un año en el Festival de Rotterdam, y que mañana y el miércoles se proyectará en el Koldo Mitxelena a las 19.30 horas con los dos autores de la banda sonora interpretándola en directo. La película es la misma, pero el espectáculo no es igual: se puede ver como un concierto con proyección o como una sesión de cine con la música en vivo, los dos aspectos tienen el mismo protagonismo. Y por eso esta propuesta tiene también una variante en el nombre: 'Sinphonia Phantasma'.

El filme de Koldo Almandoz crea una narrativa muy especial y sugerente entre la ficción, el documental y el ensayo fílmico. A partir de un viaje en un crucero actual se mezclan historias que relacionan al escritor Oscar Wilde, el 'Nosferatu' de Murnau o imágenes creadas con un teatro de papel, en una red de casualidades, relaciones y leyendas como el buque fantasma al que remite el título en esperanto del filme.

Más singular aún resulta esta traslación al directo de la banda sonora por el hecho de que son dos los autores de la música de 'Sipo Phantasma' y no trabajaron juntos ni de la misma manera para el filme: «Koldo Almandoz estuvo en un recital que hicimos sobre las palabras perdidas del euskera y en el que yo ponía la música, 'Irudi mintzatuen hiztegi poetikoa'», cuenta Ignacio Bilbao. Luego colgué una de esas piezas en internet, y cuando estaba preparando la película, la usó como música de referencia. Un día me llamó y me dijo: 'Llevo seis meses escuchando esta música y ya no me imagino la película sin ella. ¿Podrías hacer un par de piezas más en esa línea?' Pensé qué podía hacer y con las ideas en la cabeza fui al estudio, y me puse a improvisar y grabar». La aportación de Ignacio Bilbao es ambiental, de paisajes sonoros, texturas que parten de sonidos electrónicos, guitarras y voces, tratadas con efectos. «Son cosas muy simples musicalmente, lo que interesa es el ambiente que crean. También usé un harmonium, que es como un acordeón y le da un toque pirata».

Por otro lado el cineasta estaba también prendado de los discos más recientes del músico y autor de bandas sonoras Joserra Senperena, '9 ganbera pieza' y '10 trio piano, biolin eta akordeoirako'. Pero en lugar de encargarle una nueva música original para la película, Almandoz quiso utilizar algunas de esas piezas en 'Sipo Phantasma'. «Yo solo ayudé a acotar un poco la utilización de las piezas y a editar, se usaron las grabaciones originales», explica Senperena. «De esa relación artística nació también la banda sonora de 'Narciso', el corto de Almandoz para 'Kalebegiak' que Senperena musicó. También Ignacio Bilbao trabajó para ese largometraje colectivo, en la banda sonora del corto 'La chica de la luz', de Maider Fernández y María Elorza y, entre otros trabajos, es miembro del grupo Grande Days.

Sin diálogos

El hecho de que 'Sipo Phantasma' sea una película muda, en el sentido de que no contiene diálogos, «aunque con una banda de sonido muy rica», especifica Senperena, facilita ese trasvase de la música al escenario sin desvirtuar el concepto original de la película, tan solo 'borrando' la música grabada en el film, para dejar que se construya en el momento.

Al igual que la de Senperena, la parte de Ignacio Bilbao se crea en directo, frente a la experiencia de estudio: «A través de 'loops' y superposición de sonidos, me las apaño para hacer algo similar a lo que suena originalmente en la película». «Que los músicos estén tocando en directo le da mucha fuerza a la película», considera Senperena. En la primera proyección de esta 'Sinphonia Phantasma', en el Festival de Cine Zinebi que fue el detonador de la idea, «el público se metió totalmente en la película, es muy curioso ver a la gente mirando hacia arriba mientras tocas».