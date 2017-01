El Kursaal se convierte en una gran viñeta

En unos días Kursaal abrirá sus puertas para acoger la primera edición del Salón Internacional de Cómic y Manga que tendrá lugar en Donostia. Por fin la capital guipuzcoana contará con un congreso de estas características que nace con proyección internacional, y que contará con más de cuarenta 'stands' de empresas de la industria, cinco exposiciones, otros tantos concursos, numerosas charlas y talleres, y, cómo no, muchos, muchísimos comics.

Serán tres días de intensa actividad, desde el arranque, el viernes 3 a las 16.00 horas, hasta su clausura, el domingo 5 a las 20.00 horas. Aunque vaya a ser el lógico protagonista, no todo el programa se centrará en torno al mundo del cómic, ya que el salón ha pensado también en los aficionados a las series de animación, la ciencia ficción, los juegos de mesa, e incluso invitará a sumergirse en la cultura japonesa. Las entradas se encuentran a la venta en la página web www.saloncomicdonostia.com, y el fin de semana que viene en las taquillas del Kursaal, a un precio de 7 euros, con posibilidad de acceso a una jornada, o de 15 euros, valedero para los tres días.

Se trata de un proyecto ambicioso, solo hay que prestar atención a los invitados que se dejarán ver por el palacio de congresos donostiarra para calibrar el nivel que pretenden ofrecer desde la organización. Guionistas, dibujantes o coleccionistas, nombres importantes, cada uno en su parcela, darán cuenta de sus trabajos y experiencias, en interesantes diálogos y coloquios.

Estrella británica

Así, el viernes 3, media hora después de la apertura de puertas, tendrá lugar el primer aperitivo de un menú de actos compuesto por varios platos fuertes. A las 16.30 horas está programada la charla 'La edad de oro del cómic vasco', a cargo de Harriet, Astrain, Mata, Fructuoso y Redondo, grandes e históricas figuras del cómic vasco, a los que la dirección del salón ha querido hacer un guiño en la jornada inaugural. Se desarrollará en las sala 6-7 del recinto. En el mismo espacio tendrá lugar, a continuación, el coloquio de los cuatro 'cosplayers' invitados a la cita, que impartirán un curso acelerado sobre el arte del 'cosplay'.

El plato principal del día se podrá disfrutar en la sala 4-5, a las 19.15 horas. Peter Milligan entrará en escena en ese momento para protagonizar una charla en la que repasará su trayectoria en el mundo del cómic. Milligan, guionista inglés, es uno de los autores más reconocidos del panorama del cómic estadounidense de principios de siglo XXI. Ha trabajado para las compañías 'Marvel' y 'DC', las gigantes del mercado, y es el creador de la serie de superhéroes mutantes, 'X-Statix', que supuso toda una revolución para el género. El británico es una de las estrellas -no la única- que la dirección del evento ha conseguido traer a San Sebastián y su mera presencia eleva la categoría del programa.

La segunda jornada, la de mayor duración de todo el fin de semana, diez horas, llegará cargada de actos, y solo concederá respiro a la hora de comer. Comenzará con acento francés, a las 11.30 horas, en la sala 4-5. El guionista Fred Duval, el dibujante Thierry Gioux y la colorista Nuria Sayago, o lo que es lo mismo, el equipo completo de la serie de comics 'Hauteville House', acompañados por el editor español, Carles Muñoz, impartirá una charla sobre sus obras. La saga que vio la luz en 2004 sigue la tradición del cómic del país vecino, aunque altamente inspirado en su argumento por la temática 'steampunk', e influenciado en las viñetas al estilo japonés. Es precisamente el 'steampunk' uno de los asuntos que se tratarán también en el congreso.

Historia del cómic

Tras esta clase magistral de la prestigiosa productora de tebeos europeos, en la misma mañana del sábado, el salón brindará de nuevo la oportunidad de escuchar a Peter Milligan, junto a los guionistas Harriet, Josep Busquets, y El Torres. Esta sesión de guionistas precederá a la que vendrá a la tarde sobre el gremio de los editores, en la que participarán los distintos representantes de las editoriales nacionales: Aleta (Joseba Basalo), Norma (Luis Martínez) y Yermo (Carles Muñoz). La cita será a las 19.15 horas.

Dos horas antes, a las 17.15 horas, llegará otro momento especial dentro del congreso. El dibujante pontevedrés José Luis García López, historia viva del cómic mundial, participará en el coloquio 'Bienvenidos a las grandes ligas. Marvel, DC...', junto a los compañeros de profesión Ángel Unzueta y Álvaro Martínez Bueno. García López, afincado en Nueva York, donde trabaja para 'DC Comics', tiene el honor de haber sido el primer dibujante español en trabajar en el género de superhéroes. No hay personaje que no haya dibujado: Batman, Superman, Wonder Woman, La Liga de la Justicia... Junto a Milligan, José Luis García López será otro de los autores que se encargarán de dar esplendor al evento donostiarra en su primera edición. El gallego, como el británico también protagonizará un día más tarde una ponencia en solitario, que pondrá el énfasis a su prolífica carrera.

Un domingo de fantasía

El domingo, el último día del salón, el visitante que acuda al Kursaal podrá disfrutar de dos atractivas propuestas enlazadas al mundo del cómic. La primera de ellas tendrá que ver con el universo de Star Wars, a partir de las 12.30 horas en la sala 4-5. 'Un vasco en la corte del rey Lucas' es el título que lleva la charla que ofrecerá José María Arosa, uno de los mayores coleccionistas de la saga de ciencia ficción en el mundo, y de los pocos privilegiados de haber entrado en el 'Rancho Skywalker', cuartel general del director de Star Wars, George Lucas. Arosa explicará cómo ha conseguido reunir en su colección alrededor de 10.000 piezas, además de contar anécdotas vividas junto a actores del reparto de la saga a los que llegó a conocer tras ser invitado al rodaje de varios episodios. Arosa es también el comisario de la exposición sobre Star Wars que se podrá apreciar en la nave central del palacio de congresos.

El mundo de fantasía seguirá copando la actividad por la tarde, esta vez de la mano de Joseba Lezarniz, miembro de la sociedad J.R.R. Tolkien en España. Los seguidores de El Señor de los Anillos o El Hobbit tendrán una ocasión ideal para seguir conociendo en profundidad el mundo imaginario del escritor británico, a través de la mirada de Lezarniz. La charla arrancará a las 18.15 horas en la sala 6-7. Dos alternativas más ligeras que ésta, se vivirán también en la misma tarde. Una será a las 17.00 horas, y consistirá en un debate entre el responsable de la tienda Generación X, Daniel Miera, y la periodista Begoña del Teso. El asunto a tratar será 'Arkham Asylum. ¿Un modelo válido para Europa'? A las 18.30 horas, tras la charla que impartirá José Luis García López, tendrá lugar el otro debate, en este caso a tres, entre Álex Sánchez, Iker Iglesias y Julen Romera, bajo el argumento 'Pokemon modificados genéticamente: la desvirtuación del juego'. Éste será el último acto programado del salón que cerrará sus puertas a las 20.00 horas.