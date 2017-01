«Hay que encontrar una fórmula razonable para cerrar la estructura de la Capitalidad»

El consejero de Cultura, Política Lingüística y Deportes, Bingen Zupiria, presentó ayer ante la comisión del Parlamento Vasco las líneas maestras de su departamento para esta legislatura, en la que apuesta por «consenso y colaboración» como ejes de su política, además de hacer especial hincapié en la palabra compromiso con los creadores, las industrias creativas, el patrimonio y la Euskadi digital. También aseguró que desde el nuevo departamento -en la legislatura anterior estaba vinculado a Educación- se continuará con la crítica incesante contra el IVA impuesto a la cultura, además de exigir competencias plenas en torno a la industria del cine.

Habló de la necesidad de acercar los contenidos culturales a los ciudadanos, «porque sí hay mucha creación y de calidad, pero necesita altavoces», además de apostar por «entender la cultura como un potencial para el crecimiento económico». Aunque de entrada no se centró en proyectos y programas concretos a desarrollar en Gipuzkoa, en el turno de preguntas sí habló de algunos de ellos.

En respuesta a Carmelo Barrio del Grupo Parlamentario Popular, comentó que las relaciones institucionales para llevar adelante la Capitalidad Europea de la Cultura son un ejemplo de esos propósitos de colaboración porque «han participado Ayuntamiento de San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa, Gobierno Vasco y Ministerio de Cultura, además de un número importante de creadores y agentes culturales del país. Creo que ha sido muy bien recibida la participación y aportación del Ministerio de Cultura. La semana pasada Iñigo Méndez de Vigo me trasladó una valoración positiva de la gestación del proyecto, su desarrollo y cómo se está abordando el proceso de gestión del legado que va a dejar la Capitalidad, así como su evaluación».

LAS FRASES



DONOSTIA 2016 «Ha sido un escaparate excepcional para mostrar el proceso de normalización que hemos vivido» TABAKALERA «Vamos a elaborar un plan estratégico para los años venideros con sus objetivos» CHILLIDA-LEKU «Si surge otra oportunidad de acuerdo con la familia, las instituciones deberíamos ir de la mano»

El consejero realizó una intensa defensa de la Capitalidad ya concluida. «Creo que hay varios elementos de Donostia 2016 que no estamos valorando suficientemente. El primero de los aspectos tiene que ver con el anhelo de paz, convivencia y respeto a los Derechos Humanos que ha mostrado esa Capitalidad y la forma en la que se ha visto plasmado en sus expresiones culturales. Comenzó en un periodo en el que esta sociedad estaba azotada por la violencia; su gestión se produjo en unos momentos que fueron muy delicados para la convivencia de la sociedad, para afortunadamente ofrecer al País Vasco, a Gipuzkoa y Donostia la posibilidad de mostrar a Europa y al mundo el proceso de pacificación y recuperación de la convivencia en Euskadi. Ha sido un escaparate excepcional para mostrar el proceso de normalización que hemos vivido y para demostrar también la importancia que la cultura, su concepción y su compromiso con una realidad concreta puede tener en este empeño».

Tareas para este año

Explicó que «finalizado el año toca terminar las tareas correspondientes a un proyecto de esta magnitud. La primera que tenemos las instituciones y en la que estamos trabajando es analizar los proyectos culturales que se han desarrollado en Donostia el pasado año para valorarlos, evaluarlos y mantenerlos en la medida de lo posible dentro de nuestra actividad cultural. San Sebastián 2016 ha permitido que muchas expresiones culturales se hayan concretado. Ha tenido múltiples manifestaciones en el ámbito del arte, de los derechos humanos, de la literatura, del teatro que han supuesto una novedad que merece ser preservada e incorporada a la agenda cultural del país. En ello estamos y creo que en no mucho tiempo seremos capaces de concretar cuál es el legado que percibimos y qué aspectos vamos a incorporar a nuestra actividad cultural».

Hay otro aspecto de Donostia 2016 que también le parece «ejemplar y relevante. De acuerdo con las iniciativas que existen en Europa a la hora de fomentar estas capitalidades culturales se estableció como meta la creación de un sistema de evaluación que analizara el efecto que la celebración de la Capitalidad había tenido en la ciudad y en su entorno social y cultural más próximo. Existía un compromiso por parte de los implicados de realizar esta evaluación que va a tener presente las consecuencias de tipo económico y financiero, y también la percepción de los ciudadanos sobre los eventos. Además establecerá una serie de indicadores de tipo cualitativo que nos va a permitir tener una percepción bastante acertada del efecto de la Capitalidad y se convertirá en un instrumento que también podremos utilizar para la evaluación de otras actividades culturales. Las instituciones europeas que han dado cobertura a Donostia 2016 han recibido muy favorablemente este sistema de indicadores que creo que va a ser un legado para la comunidad cultural internacional».

Fórmula razonable

También se refirió al ERE que la Fundación Donostia 2016 está poniendo en marcha y que afectará a 44 trabajadores. En este sentido señaló que «la Capitalidad es un proyecto que tuvo su origen, desarrollo y ha finalizado. Todas las instituciones hemos coincidido en que la estructura creada ex profeso para su realización tiene que desaparecer. Ahora hay que encontrar la fórmula más razonable y conveniente para todo el mundo para que el final sea como debe ser».

La parlamentaria del PSE Rafaela Romero inquirió sobre el futuro de Tabakalera. Zupiria recordó que «se trata de una apuesta entre el Ayuntamiento donostiarra, la Diputación y el Gobierno Vasco. Desde su creación y en su desarrollo han participado distintos grupos políticos. Hay que reconocer que tuvo un inicio muy complicado, pero ha respondido muy bien a uno de sus principales retos: involucrarse en la Capitalidad. Ha hecho un eficaz trabajo, ha asumido sus responsabilidades y hay que felicitar a su equipo gestor». Apuntó que «además, 2016 le ha permitido tomar una dimensión internacional desde el comienzo».

En cuanto a su futuro, «las instituciones tenemos un compromiso firme con este proyecto. Nos hemos puesto como reto definir en los próximo meses cuáles van a ser sus puntos fuertes y trabajar en torno a ellos. Además vamos a elaborar un plan estratégico para los años venideros con sus objetivos. Pienso que uno de los puntos de fortaleza es el ecosistema que se ha creado ahí. Además de los servicios que oferta a la ciudadanía, tiene una comunidad con organismos importantes como el Zinemaldia, la Filmoteca, el Instituto Etxepare... De cara al futuro, uno de los retos más bonitos de Tabakalera es que se convierta en un proyecto fuerte. En ese ecosistema habría que destacar el mundo audiovisual».

Si en el primer turno de preguntas el consejero no respondió al portavoz del PP sobre la situación de Chillida-Leku, sí lo hizo en la segunda vuelta. Zupiria primero destacó «el esfuerzo que se hizo en la anterior legislatura para llegar a un acuerdo con la familia Chillida. Es verdad, que en el último momento ese acuerdo no fue posible. Pienso que si hubiera oportunidad, al menos habría que recuperar en la medida de lo posible ese trabajo que se realizó». Dicho esto, abogó una vez más por el consenso y la colaboración. «También pienso que el Gobierno Vasco, en lo referente a los grandes patrimonios culturales o en los grandes eventos, tiene que ir de la mano de los poderes públicos locales y tiene que llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento y la Diputación. En torno a Chillida-Leku, si surgiera una nueva oportunidad, sería necesario que las tres instituciones fueran de la mano porque si no sería totalmente imposible llevar adelante el acuerdo».