Cuando los gigantescos dirigibles reinaban en los cielos del mundo

Es el año 1864 y las cosas, bueno, no van tan bien como cabría desear. El mundo vive en guerra y uno de sus principales artífices, Napoleón III, quiere cambiar las reglas del juego porque, precisamente ese mundo, esconde secretos ocultos tras secretos que, sin duda, sería mejor dejar dormir. El emperador, no obstante, ansía acabar los sus enemigos ingleses y prusianos, y si ha de recurrir a lo paranormal e incluso a criaturas que viven en las pesadillas, no dudará en enviar a sus ejércitos para emprender las misiones más insólitas.

Hauteville House, residencia de Víctor Hugo y, ahora, mucho más. Bajo sus cimientos, la resistencia republicana desbarata sin descanso esos planes ahítos de locura. No en vano entre sus filas se cuentan la enigmática Zelda y Gabriel Valentin-La-Rochelle, alias Gavroche. Agente Gavroche.

Esta es una de las premisas bajo las que en 2004, nace 'Hauteville House', serie escrita por Fred Duval (5 de enero de 1965, Rouen), dibujada por Thierry Gioux (5 de mayo de 1960, Francia) sobre un storyboard de Christophe Quet y con colores de Carole Beau hasta el número once de la colección, momento en que la argentina Nuria Sayago ocupará su lugar. Al fin, una de de las premisas porque faltan muchas piezas necesarias para comprender las señas de identidad del proyecto. La propuesta es una ucronía, un juego bajo la incertidumbre ¿y s las cosas no hubieran avanzado como lo hicieron? ¿Y si, en un momento clave de la Historia, el avance tecnológico hubiera seguido teniendo como motor al vapor?

Bienvenidos al steampunk

Los vehículos más fascinantes, los ingenios armamentísticos, las construcciones más asombrosas tienen cabida aquí. Un cielo cuajado de dirigibles, poderosos artilugios con capacidad de destrucción masiva que explotan en el rugido de la batalla, o submarinos al estilo del Nautilus de Nemo, a la caza de su presa.

Es un teatro en el que Duval se siente cómodo, no digamos Gioux. 'Hauteville House' es aventura al más puro estilo de la 'bande dessinée', emoción, espionaje y diversión, porque el humor elegante y sutil siempre está allí, mientras los héroes esquivan balas, se precipitan al vacío o burlan la muerte con una sonrisa en los labios.

La propuesta, cada vez más sólida a medida que avanza la serie, cuyo álbum número catorce se publicó en Francia en septiembre del año pasado, cuenta con un aliado necesario y deslumbrante: el lápiz de Gioux. Un artista cuyas viñetas mejoran cuanto más complejas son. Los grandes planos generales, aquellos que sitúan al lector en la acción, son colosales, llenos de talento, con un trazo preciso pero al mismo tiempo intuitivo, lejos del academicismo, al punto que es fácil hallar en su obra muchísimos destellos de manga.

Pareciera que el dibujante, con prisas en las escenas de diálogo, necesarias por demás, tiene prisa, acelera para ganar tiempo al tiempo y así poder prodigarse en los tremendos entornos naturales o en sus maravillosas máquinas steampunks.

Los guiones son estupendos, y se adentran en territorios tan fantásticos que a veces se mueven en el filo de lo sostenible, porque el steampunk ofrece aparentemente libertad, dado que se trata de una realidad paralela que nunca existió; no obstante, a medida que el movimiento artístico y sociocultural ha ido creciendo al margen y al tiempo que lo han hecho sus hermanastros (dieselpunk, ciberpunk...), las reglas que lo convierten en coherente deben mantenerse, y eso es algo que la serie ha conseguido sin problemas, más cuando el trabajo del dibujante ha alcanzado un nivel de madurez extraordinario y que, a diferencia de lo que suele ocurrir, a cada plancha mejora.

Una vez más, 'Hauteville House' obliga a adentrarse en el territorio del color, porque su presencia, a la sazón notable dada la temática y el concepto de página de Gioux, es muy trascendente. Carole Beau, del tomo 1 al 10 y Nuria Sayado, de 11 al 14 (a fecha de hoy), trabajan de forma impecable sobre los originales de Thierry Goux, y tienen mucho cuidado de no convertirse en protagonistas, aunque en bastantes ocasiones no lo consiguen. Esos grandes planos generales brillan, se convierten en otra propuesta llena de vida con amaneceres extraordinarios y fondos marinos que huelen a mar.

Los integrales

Por fortuna y por fin, 'Hauteville House' llega a las librerías después de que años atrás fuera iniciada su publicación en España, lejos de los estándares de calidad exigibles a una obra de semejante envergadura. En este primer integral, editado por Yermo, el lector encontrará los cuatro primeros álbumes, 'Zelda' (2004), 'Destino Tulum' (2005), 'El fantasma Steamer' (2006) y 'Atlanta' (2007) además de extras más que interesantes.

Existen placeres en la vida, pero pocos como leer un buen cómic. Olvidarse de todo, sumergirse en páginas donde incontables horas de esfuerzo por parte de los autores llevan a otro lugar, a aventuras lejos de lo que ya se sabe que aguarda a la vuelta de la esquina. 'Hauteville House' es deliciosa y, sobre todo, inmensa en su capacidad de entretener.

Y, para colmo, llena de guiños al lector que conozca San Sebastián.

HAUTEVILLE HOUSE. INTEGRAL 1