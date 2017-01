Los 'cosplayers' darán vida a la ficción en el Salón del Cómic

No, no se han adelantado los Carnavales. Tampoco es este el catálogo de los disfraces que van a causar sensación en las fiestas que tendrán lugar el último fin de semana del próximo mes. A las personas ataviadas con prendas a descartar para cualquier que quiera pasar desapercibido y que ilustran esta página se les conoce por el nombre de 'cosplayer', un acrónimo que viene a sumar el mundo del disfraz (costume) y el juego (play), y que deja al estilo 'lolita' de origen japonés, en mera ropa de paseo.

DATOS Lugar: Kursaal. Fechas: 3, 4 y 5 de febrero. Contenidos: Stands, encuentros con editores, cosplay, exposiciones, charlas, espacios para la conversación, campeonatos de cartas, juegos de tablero, talleres...

Inspirados por personajes manga, anime o de videojuegos, pero también, por qué no, de películas o series, el origen del concepto 'cosplay', por lógica más reciente que el hecho de disfrazarse, data de los ochenta y tiene como cuna uno de esos lugares donde suele concentrarse su público más fiel: una convención mundial de ciencia ficción.

El japonés Nobuyuki Takahashi, un productor de la industria, fue quien acuñó el término 'cosplayer' que a larga acabaría por reconocer a esos estudiantes nipones que una década antes habían comenzado a caracterizarse como sus personajes de ficción favoritos. La moda que comenzó en el país asiático, pero que pronto comenzó a expandirse por las convenciones de medio mundo, tenía que acabar por llegar a Donostia.

Fabricación casera

Solo hacía falta un evento que les congregase en la capital guipuzcoana. Dicho y hecho. La primera edición del Salón Internacional del Cómic y Manga que se celebrará el fin de semana que viene en el Kursaal, se encargará de reunir a parte de esta comunidad. Lo hará, además, de tres maneras diferentes. El salón organizará dos concursos de 'cosplay', uno de pasarela y otro de actuación, en los que un jurado se encargará de valorar el trabajo de creación de vestuario y accesorios elaborados por los propios participantes. De requisito indispensable será que los atuendos sean de fabricación casera. No queda ahí la cosa, el congreso también contará con la presencia de cinco 'cosplayers' de nivel internacional. Serán 'Nyara's Workshop', 'This Moustache', 'The Dunwich Chafter', 'Bowman Cosworks' y 'Florencia Sofen', quienes hagan gala de sus 'modelitos' entre los asistentes al congreso. Ofrecerán, además, un coloquio en la jornada inaugural, en el que mostrarán cómo trabajan su arte.

'Nyara's Workshop', conocida comúnmente por Sheila Sastre Sánchez, será la única donostiarra de la terna de 'cosplayers' invitados al salón. Esta guipuzcoana de 21 años lleva dos en activo, confeccionando trajes y acudiendo a convenciones, aunque «desde hace seis años investigo en Internet cómo lo hace la gente», reconoce. Esta 'cosplayer' fabrica personajes de juegos de mesa, como el 'Warhammer' o 'Infinity', «por ahora no me he metido en el manga o el cómic», comenta.

Para todos los bolsillos

En su armario guarda dos trajes completos, uno de la Princesa Mononoke, de una película de animación japonesa homónima, el primero que elaboró con sus propias manos, y otro del personaje del juego de mesa 'Infinity', 'Toha'. Sin embargo, ninguno de esos dos va a lucir el próximo fin de semana en el Kursaal. Dentro de siete días piensa ir vestida de un personaje del popular juego de rol 'Warhammer 40.000', en su versión futurista. Ella se encarga de confeccionar todo el traje, y considera que del mundo de 'Warhammer' «todavía hay muchas cosas que me gustaría hacer. Tengo para empezar y no acabar». «Con este comencé hace cuatro meses, y ahora con el salón se ha convertido en un frenesí», añade. Sastre explica que depende de la complejidad del traje el tiempo que le lleva elaborar uno, pero suele tardar como mínimo cuatro meses. Esta donostiarra dedica más su tiempo a construir accesorios, como armas, lo que le requiere menos tiempo. «En una semana o dos suelen estar hechas». Cuenta con un verdadero polvorín de armas en su colección. Las hace para ella y también como encargos. Presta un servicio por el cual otros 'cosplayers' contactan con ella y le piden el complemento deseado.

Esta cosplayer descubre, además, que esta afición no necesita de grandes desembolsos, es apta para todos los bolsillos. «Los materiales básicos son muy baratos, no es por el dinero, es más cuestión de tiempo». «En principio cualquiera puede fabricar lo que quiera, con tener ganas e investigar mucho, no hay ningún problema», destaca. También pone especial atención en que se necesita mucha paciencia y espacio. «Yo hago en mi cuarto como puedo, pero hace falta bastante espacio», puntualiza. Esta joven donostiarra se define como una 'cosmaker', es decir, la que se dedica a fabricar, más que a interpretar a un personaje. Dentro de una semana recorrerá los pasillos del Kursaal como una 'cosplayer' de pies a cabeza.