El Mago Pop deslumbra con su espectáculo

Dijo el gran mago Harry Houdini que «lo que los ojos ven y los oídos oyen, la mente piensa». El hombre que conseguía escapar de cerrojos, cadenas e inmersiones en el agua, el mago que aún encandila a generaciones de sus colegas, también se dedicó a descubrir a falsos visionarios, médiums y vendedores de crecepelo emocional que pululaban entonces, como ahora. Como artista del engaño olía a un embustero a distancia.

A diferencia de los charlatanes, la magia, en cualquiera de sus versiones, desde las más impactantes a las que juegan con nuestro asombro a unos centímetros de distancia, no nos engaña. Ni, salvo que se demuestre lo contrario, se aprovecha de nosotros ya que el truco es aceptado y celebrado por ambas partes y por unos momentos estamos dispuestos a aceptar lo imposible sabiendo que lo es aunque nuestros ojos y oídos nos digan lo contrario. La magia es un arte maravilloso porque, como la buena literatura, el cine o el teatro, puede inventar mundos que no existen pero toman cuerpo durante un tiempo tan escaso como real.

Quizás por eso el espectáculo del Mago Pop llena el Victoria Eugenia en las ocho representaciones que van a tener lugar hasta el domingo. 'La gran ilusión' es un montaje que dura poco, setenta minutos. Que contiene escasos números y bastante tiempo de adorno. Lo que viene a ser como el meter paja del mal estudiante en los exámenes. Y eso que Antonio Díaz es un chico aplicado, brillante, capaz de dejarnos con la boca abierta con los momentos cumbre del espectáculo que no he de desvelar. Entre número y número hay charla, chistes, estrategias para mantener al público atento. En esto también el Mago Pop se desenvuelve bien. No es que tenga el carisma de Tamariz, pero posee suficientes tablas para que todo vaya a un ritmo más que aceptable.

Y llega el asombro

Cuando de verdad las caras de los espectadores se iluminan es en los números importantes. Y las parejas se interrogan con la mirada para recibir respuesta en forma de hombros que se levantan en plan «y yo qué se cómo lo ha hecho».

Esa imposibilidad de comprender lo que ha sucedido, de ni siquiera poder procesar por dónde ha aparecido la carta o cómo se ha esfumado el propio mago, es lo que hace de la magia un juego infantil que los adultos adoramos. En 'La gran ilusión' la mayor parte de los números son técnicamente apabullantes, muy de show, aunque quizás también un poco fríos. Porque la representación atrapa, pero sin llegar a emocionar. Impacta, pero parece tener siempre demasiada prisa. Y la magia necesita también de tiempo y espacio para presentar y degustar el menú.

A la salida, fotos con el artista y venta de productos Pop. Algunos lo miran como si fuera un médium de esos que Houdini perseguía. Otros simplemente agradecen el tiempo de ilusión y sonríen.