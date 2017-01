The Wave Pictures presenta hoy en Donostia su pop desenfrenado

El trío británico de rock alternativo The Wave Pictures actúa hoy (20.30 horas, 10 euros) en el nuevo espacio escénico donostiarra de la Cripta Convent Garden (Easo, 20). El grupo que lidera el guitarrista David Tattersall se creó en 1998 en el condado de Leicestershire y desde su surgimiento hace casi 20 años ha publicado una quincena de discos marcados por el sonido de guitarras característico de Tattersall, deudor de referentes musicales como Jonathan Richman, Violent Femmes o Hefner.

Del líder de estos últimos, Darren Hayman, fueron su banda de acompañamiento en directo en una de sus giras (2008) y también les ha producido alguno de sus álbumes, repletos de letras costumbristas y mordaces en tono desenfadado e irónico a la manera de Ray Davies o Jarvis Cocker (Pulp).

El grupo lanzó su primer disco, 'Sophie', en 2006, y el año pasado editó dos referencias discográficas consecutivas, 'A Season In Hull', grabado con un solo micro, sin mezclar y disponible solo en vinilo; y 'Bamboo Diner In The Rain', más influido por el blues y que incluye varios temas instrumentales. El trío británico ha colaborado de forma desinteresada con músicos de culto como Daniel Johnston y reclutado a artistas como Billy Childish, al que invitó a colaborar para coescribir todos los temas y producir su antepenúltimo disco, 'Great Big Flamingo Burning Moon' (2015).

Completan el grupo el bajista y miembro original desde sus comienzos, Franic Rozycki, amigo de Tattersall desde los cuatro años, y el batería Jonny Helm.