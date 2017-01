«La visita de los amigos de los museos de España dará proyección a San Telmo»

Será el gran desafío de este año conmemorativo para la entidad que preside Montserrat Fornells. El acto más importante es la celebración en Donostia del XXV Congreso Nacional de la FEAM (Federación Española de Amigos de los Museos). Más de un centenar de representantes de los amigos de todos los museos de España se darán cita en San Sebastián entre los días 24 a 26 de marzo. «La visita de los amigos de los museos de España es importante porque proyectará a San Telmo a toda la península y junto al museo, la estructura museística de San Sebastián y Gipuzkoa», recalca Fornells. De esta proyección dará cuenta la revista de la FEAM, que dedicará su edición al centro donostiarra y revisará la red museística guipuzcoana.

El acto inaugural tendrá lugar el viernes 24 en la iglesia del museo, donde Javier González de Durana pronunciará una conferencia sobre los museos en el País Vasco tras el acto de presentación y culminará con un concierto del Coro Landarbaso.

Además de las sesiones de trabajo, los congresistas realizarán un recorrido por el casco histórico de San Sebastián y visitarán el Museo Diocesano y el Museo Balenciaga de Getaria. La última jornada se desarrollará íntegramente en Chillida-Leku, donde los congresistas tendrán oportunidad de recorrer las instalaciones.

No es la primera vez que San Sebastián acoge un encuentro nacional de amigos de museos. En 1995 organizó el sexto congreso de la FEAM «en un momento difícil porque San Telmo todavía no estaba renovado y esto fue todo un logro», según destaca Motserrat Fornells. La situación es hoy completamente distinta, reconoce la presidenta. «Ahora es el elemento tractor cultural de la ciudad porque aquí se realizan cantidad de actividades, pero eso no quita que esta ciudad siga teniendo necesidad de más infraestructuras museísticas y de un gran centro de arte. Y no es de recibo que gran parte de los fondos artísticos de Gipuzkoa se encuentren en Gordailua, que al fin y al cabo es un almacén, y la gente no los puede ver».