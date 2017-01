Los 25 años de los amigos de San Telmo

«El Museo San Telmo vivió un cambio tremendo y ahora es el gran elemento tractor cultural de la ciudad», asegura con satisfacción Montserrat Fornells, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo San Telmo, una entidad integrada por 474 socios que este año, dentro de la celebración de su 25 aniversario, acogerá el XXV Congreso Nacional de los Amigos de los Museos.

actividades Hoy. A las 19.00 en la iglesia del Museo San Telmo, acto inaugural con la presentación del programa de actos, la entrega como regalo de una litografía de Alemán Amundarain, una conferencia de este y un homenaje a los amigos que llevan 25 años en la asociación. 4 de febrero. Visita al Museo Diocesano. 24 al 26 de marzo. Congreso Nacional de los Amigos de los Museos. 30 de marzo. Conferencia de la profesora de la UPV, Ana Azpiri. 29 de abril. Excursión a Lekeitio. 18 de mayo. Donación de una obra y celebración del Día de los Museos con un concierto. Junio. Asamblea anual. Octubre. Viaje a La Rioja. Noviembre. Conferencia sin concretar el ponente. Diciembre. Nombramiento de Amigo de Honor de 2017.

La asociación donostiarra se fundó en 1992 como una entidad «independiente y sin ánimo de lucro» y con el objetivo, según sus estatutos, de «promover, estimular y apoyar cuantas acciones culturales en los términos más amplios posibles, tengan relación con la misión y actividades del Museo San Telmo».

El origen de la iniciativa podría situarse en la galería Altxerri de San Sebastián un día de enero de 1992, donde coincidieron algunas personas de la ciudad, la mayoría de ellas vinculadas al mundo de la enseñanza y deseosas de revitalizar y prestar todo su apoyo al museo más antiguo del País Vasco (se fundó en 1902). Así surgió la asociación de amigos que ahora cumple 25 años, y que a lo largo de este tiempo, bajo la presidencia de la profesora y doctora en Historia del Arte Montserrat Fornells, ha desarrollado innumerables actividades para difundir el patrimonio cultural del museo donostiarra. Esta labor altruista fue reconocida en 1997 por el Gobierno Vasco con la declaración de entidad de utilidad pública y posteriormente fue el Ayuntamiento de San Sebastián el que la distinguió como asociación de interés municipal. En 1999 obtuvo la Medalla al Mérito Ciudadano.

La entidad cuenta con 474 socios, que pagan 20 euros al año, y 21 Amigos de Honor



La asociación ha donado al museo más de un centenar de obras de arte desde 1997

De esta última distinción se sienten muy orgullosos los socios porque, según destaca la presidenta, «se reconoció la labor que estábamos desarrollando especialmente en los años en los que el museo languidecía y nosotros asumimos funciones del centro como la organización de visitas guiadas, adquisición de obra o difusión de los fondos».

Pero uno de los mejores recuerdos de los socios durante estos 25 años es la organización de los actos del Centenario, en 2002. «Utilizamos esta efemérides para denunciar que no se podía seguir teniendo al museo en una eterna indefinición», recuerda Fornells. «Aprovechamos para reivindicar la necesidad urgente de una renovación y ampliación de las instalaciones», añade. La presidenta recuerda que en aquella fecha la asociación organizó una performance, un ballet, un concierto del Orfeón Donostiarra, la muestra de una escultura de Eduardo Chillida, 'Elogio de la luz', y una gran exposición con una colección de grabados de Iturrino, junto a la publicación de un libro. «Yo creo que aquello fue un revulsivo», subraya Fornells.

Pero quizá uno de los momentos en los que la asociación ha jugado un papel más decisivo de cara al futuro del Museo San Telmo fue la reunión que mantuvieron directivos de la entidad con el alcalde Odón Elorza y miembros del entonces Patronato de Cultura. Fue el 10 de noviembre de 2004, una fecha que no olvida Fornells. «Mostramos con abundante documentación que no era posible que el museo cumpliera las funciones de centro con proyección de futuro si no se acometía su ampliación. Al final lo entendieron y, en vez del proyecto que se había aceptado, que no incluía la ampliación, se optó por el de Nieto y Sobejano, que inició las obras en 2007 y las concluyó en 2011».

La obra del mes

Si en los orígenes un puñado de ciudadanos impulsaron la asociación, en la actualidad la sustentan 474 socios que pagan 20 euros anuales y que participan muy activamente en los actos que se organizan a lo largo del año. Entre ellos, el denominado 'Obra del mes', una conferencia que se celebra siempre el primer domingo de cada mes a las doce del mediodía. Desde junio de 1996 se invita a un experto para que analice en profundidad una de las piezas del museo. Esta actividad, que ha permitido la difusión de 252 obras, no se interrumpió en el tiempo que el museo permaneció cerrado por la reforma porque las charlas se trasladaron al salón de actos de la cercana Sociedad Fotográfica.

Al margen de esta actividad, la asociación ha organizado otro medio centenar de conferencias de todo tipo. Juan Plazaola, por ejemplo, enseñó a mirar un cuadro; Rafael Munoa disertó sobre el arte de la platería; Chumy Chúmez relacionó el arte y el humor; Enrique Ordóñez explicó el valor de la colección Ordóñez-Falcó de fotografías; Joxean Muñoz explicó el proyecto de Tabakalera y Javier González de Durana hizo una semblanza del pintor Luis Paret, entre otras muchas intervenciones.

Además, bajo el lema 'Solo se defiende lo que se ama, solo se ama lo que se conoce', la asociación ha puesto en marcha otras iniciativas gratuitas y abiertas a todos los ciudadanos con la finalidad de divulgar las joyas que guarda el Museo San Telmo. Entre esas actividades, según subraya la asociación, visitas guiadas, organización de conciertos, promoción de las exposiciones temporales de los fondos del centro, actos en el Día de los Museos o la creación de una página web en 1987 que, como destaca Fornells, «fue anterior a la del propio Museo».

Pero una de las actividades con mayor demanda entre los socios son los viajes culturales. Se organiza un mínimo de dos al año, uno de un día a un lugar cercano y otro de fin de semana.

Las publicaciones

Durante estos veinticinco años ha sido intensa también la labor editorial. La asociación ha promovido nueve publicaciones. La primera de ellas, en 1995, fue una hoja didáctica sobre Sert con motivo del cincuentenario de su muerte. Siguió en 1996 el libro 'Lienzos de Sert', que se reeditó en 2006, escrito por la presidenta; en 1997, 'Curiosidades y tesoros del Museo San Telmo'; en 2001, Germán Dueñas abordó la colección de armería y la historia militar del museo; en 2002 se realizó el libro del Centenario, en el que contribuyeron varios autores; en 2005, Juan Plazaola escribió 'San Telmo, vida e iconografía'; en 2011, con la reapertura del museo se encargó una litografía que se repartió como regalo a los Telmos de la ciudad; en 2011, el historiador Carlos Rilova presentó 'El Waterloo de los Pirineos' y en este año de las bodas de plata, Josemari Alemán Amundarain ha creado una litografía conmemorativa con una tiradas de 500 ejemplares para repartir entre los socios y que representa la plaza de Zuloaga con el edifico del museo al fondo.

Uno de los objetivos prioritarios de la asociación durante estos 25 años ha sido la captación de recursos para mantener su política de donación de obras de arte al museo. Comenzó en 1997 con un retrato de Chumy-Chumez que realizó Rafael Ruiz Balerdi y a día de hoy suman un centenar de piezas. Entre ellas, cabe destacar la gestión de la donación de catorce cuadros de Juan José Esteban Martín, con obras de Bienabe Artía, Flores Kaperotxipi, Aurelio Arteta o Maite Rocandio. Destaca también una tabla anónima de San Telmo datada en el siglo XVI; el fondo fotográfico Galarza, con cientos de imágenes; la gestión de la donación por parte de Imanol Olaizola de una carpeta con 52 grabados de Francisco Iturrino; una escultura de Koldobika Jauregi, cuadros de Javier Sagarzazu, Vitxori Sanz, Fermón Gorosabel, Fernando Beorlegui, Daniel Txopitea, Ramón Zurriarain, José Ramón Anda, Nikolas Lekuona, Isidro Gil Gabilondo o Edu López. Antxon Aguirresorondo donó en 2013 el cuadro 'Retrato de Melitón de Aguirre', mientras que en 2015 Juan Mari Zaldúa donó los cuadros 'Piscina', de Raúl Urrutikoetxea' y 'Tetraespacios' de Iñaki Ruiz de Egino. La última donación, el año pasado, fue el cuadro 'Yo pintando', de Rosa Valverde Lamsfus.

«25 años de filantropía»

Todas las obras donadas figurarán en la próxima publicación de la entidad. «Es otro desafío que nos hemos planteado con motivo de las bodas de plata», asegura Fornells. Se trata del libro 'Amigos del Museo San Telmo: 25 años de filantropía', que arrancará con una historia de la asociación y las fotografías del más de un centenar de donaciones con su correspondiente comentario. «Algunas están en el museo, pero la mayoría permanecen en Gordailua», lamenta la presidenta.

Es una de las actividades de un año que arrancará hoy a las 19.00 horas en la iglesia del museo con la presentación del programa de actos y la conferencia de Josemari Alemán Amundarain 'Necesidad y dificultades de la creación artística. ¿Se puede vivir del arte?'Se entregará a los socios la litografía que ha creado Alemán Amundarain y se rendirá homenaje a los amigos que llevan 25 años en la asociación, que son doce: Juan Pablo Fussi, Mari Carmen Alonso Pimentel, Luis Castells, Antonio Fandos, Alberto Piñero, Carlos Bizcarrondo, Ignacio García Velilla, Antonio Sánchez, Alicia Nerecán, Jesús Bengoechea, Arantza Garijo y Montserrat Fornells.

El programa de este año continuará con una visita al Museo Diocesano, el Congreso Nacional de los Amigos de los Museos, la conferencia de la profesora de la UPV, Ana Azpiri, una excursión cultural a Lekeitio, la ya tradicional donación de una obra de arte, la celebración del Día de los Museos, un viaje cultural a La Rioja y el nombramiento de nuevo Amigo de Honor, que se integrará a una lista de 21 personas e instituciones.