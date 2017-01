Mago Pop (Ilusionista): «Todo mi trabajo como mago está dirigido a crear sorpresa y asombro»

Antonio Díaz tiene 30 años y lleva ya tiempo siendo un destacado mago. En 2008 logró el Premio Nacional de Magia y en sus giras llena grandes teatros. Es lo que va a pasar en esta visita al Victoria Eugenia, donde en cuatro días hará ocho funciones con buena parte de las entradas vendidas. Sus apariciones en el canal televisivo Discovery Max le han dado un gran protagonismo.

-Este espectáculo está inspirado en una película que vio hace mucho, 'El show de Truman'.

-Sí, porque mi espectáculo gira en torno a los secretos. Cuando vi esa película estaba ya muy sumergido en el mundo de la magia aunque era un niño. Me gustaba mucho la idea de que todo el mundo tuviera un gran secreto que a la vez una persona desconocía. Yo me sentía un poco al contrario, tenía muchos secretos y la gente cercana a mí lo desconocía. Por eso el tema de los secretos me encanta como punto de partida, pero al final es un espectáculo de magia y de efectos.

-¿Qué más es 'La gran ilusión'?

-Reúne los efectos que tienen una increíble capacidad de sorpresa porque son muy grandes y muy visuales, y también la magia de cerca, juegos que tienen más que ver con la habilidad. Está muy rodado, hemos hecho más de mil funciones en tres años. Hay una selección natural en la que he ido dejando lo que más ha gustado y quitando lo que no me convencía del todo.

-¿Lo que nunca falta en sus espectáculos?

-Sobre todo sorpresas. Todos el tiempo que dedico a esto, que es casi toda mi vida, está dirigido a buscar la sorpresa y el asombro. Esa sensación que tenemos cuando no encontramos explicación a algo.

-¿Sin el elemento sorpresa no existe la magia?

-Claro. La sorpresa tiene que estar en todos los sentidos. No solo en que el juego de magia sea sorprendente, sino en que se llegue de una forma inesperada a la resolución de ese juego. El factor inesperado. Por eso me gusta que la magia tenga presentaciones sorprendentes, que no sepas lo que va a pasar hasta que ocurre. E incluso cuando crees que ya lo sabes, que haya un giro y se dé la vuelta.

-Eso conecta la magia con el más difícil todavía del circo.

-Totalmente. Y es una expresión que me gusta mucho aplicar. El escalar una montaña junto al espectador.

-¿Si tuviera que escoger entre divertir o emocionar al público?

-La emoción no se puede comparar. Divertir es fundamental, pero son los espectáculos en los que te emocionas los que realmente perduran en la memoria y te apetece compartir con los demás. Emocionar es lo máximo a lo que se puede aspirar en un espectáculo.

-La televisión ha multiplicado su fama como mago. ¿Es imprescindible para luego llenar los teatros?

-Al menos ayuda. Llevo toda la vida haciendo magia y he tenido la suerte de que me vaya bien, pero es verdad que mis apariciones en un canal como Discovery, que se ve en todo el mundo, me han cambiado la vida. Pasamos de estar en teatros de 300 localidades a salas de más mil espectadores haciendo ocho o nueve funciones a la semana y viajando por todo el mundo.

-¿Con la magia en televisión no le queda al espectador la sospecha de que se la están colando?

-Sí, sí. La magia tiene la dificultad en la televisión de que mucha gente piense que es un truco de cámara o un efecto de vídeo, parecido a los efectos especiales del cine. La magia en la televisión tiene mucho trabajo por delante para conseguir traspasar la pantalla y desactivar la desconfianza del espectador. No posee la fuerza de la magia en directo.

-¿Y usted usa trucos digamos poco honorables en su apariciones televisivas?

-Todos los juegos que hacemos en el canal Discovery Max son los mismos que si los vieras en directo.

-¿Existe un mercado de compra y venta de trucos entre los magos?

- Si. Hay magos que son más creativos y otros más intérpretes. Los hay que desarrollan ilusiones y luego venden los derechos. El mundo de la magia ha evolucionado mucho. Siempre ha trabajado con el secreto y a medida que aparece internet guardar esos secretos cada vez cuesta más. Hacemos congresos, nos reunimos y de esa manera también la magia va creciendo.

-¿Entonces hay magos incapaces de crear nada y que se limitan a comprar lo que otros inventan?

-Los hay. Como los cantantes que son maravillosos intérpretes, pero que no han compuesto una canción. Y al revés también.

-El mentalista Toni Bright, que en agosto actuó en San Sebastián, dijo en una entrevista con este periódico que usted da gato por liebre porque utiliza compinches entre el público.

-No sé quién es Toni Bright. No puedo opinar de alguien que evidentemente no me ha venido nunca a ver al teatro.

-¿Entonces no tiene compinches?

-En absoluto.

-Posee la licenciatura en Arte Dramático por el Instituto del Teatro de Barcelona. ¿Le ha ayudado en su magia?

-Sí porque el personaje es fundamental. Cuando veía de pequeño a los magos que me gustaban, como David Copperfield o a Houdini en vídeos, me daba cuenta de que más allá de ser grandes intérpretes de la magia tenían un personaje que funcionaba muy bien. Para mí es fundamental tener un personaje que conecte con el público y que genere empatía. Como soy muy tímido tuve que desarrollar ese personaje y por eso estudié teatro.

-Si un actor teme quedarse en blanco durante la representación, ¿a qué teme más un mago?

-Que algo falle. El error no le gusta a nadie, pero en la magia es especialmente incómodo. El público desea saber cómo se hace el número, pero no quiere ver la trampa. Y si te la ven se genera un momento de incomodidad que es casi como verte desnudo.

-¿Y si ocurre?

-Hay que tener un plan B, C y hasta D. Tener todo preparado y usar por ejemplo el humor.

-¿Le da muchas vueltas al número imposible que le gustaría hacer?

-Por supuesto, la pena es que no te los puedo contar porque tengo la sensación de que algún día los haré. Hay varios números que uno sueña hacer desde niño. Se tarda años en poder hacerlos.

-¿Cómo crea?

-Me gusta mucho partir de una idea, de un título. Por ejemplo, me voy a teletransportar a Nueva York. Y luego ver cómo lograrlo con lo que ya sé o desarrollando técnicas nuevas.

-Lo más moderno, pero nos seguimos emocionando con números tan sencillos como la persona a la que parten en dos.

-Hay muchas ilusiones que llevan siglos haciéndose y todavía sorprenden. A mí eso me fascina.