El sueño de cantar en Nueva York, Moscú o Australia

Los viajes son un importante aliciente para los componentes de los coros y también del Orfeón Donostiarra. Pero cada cual tiene su preferencia. Por ejemplo, Amaia Lizarraga sueña con un largo viaje y reconoce que le encantaría cantar en Australia, mientras que Ángel Querejeta recuerda que hace tiempo que los miembros del coro han expresado su deseo de viajar a Moscú. Juan Arza reconoce que le apetecería mucho cantar en Nueva York, aunque no es su único sueño porque está deseando hacerse una foto el día que su hija Nerea debute «con el uniforme blanco». Y a Juan Cruz Lizarraga le gustaría que en el programa conmemorativo del 120 aniversario del Orfeón se incluyera «algo especial para recordar, como el concierto de Berlín del Centenario». El programa de este año todavía no se ha dado a conocer, ya que aún quedan algunos flecos pendientes, pero el presidente, José María Echarri, ha adelantado a este periódico que durante 2017 no faltará un concierto extraordinario en Donostia, en línea con el del 110 aniversario; una actuación en el extranjero «con enjundia» y la publicación de un libro sobre los últimos diez años de actividad de la agrupación coral. Serán los ejes básicos de una programación menos intensa que la del año pasado, sobre todo en el último cuatrimestre.