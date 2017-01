«La credibilidad se gana si admites lo que sale bien y lo que sale mal»

Miguel Martín será uno de los distinguidos el próximo otoño con la Medalla de Oro de las Bellas Artes como máximo responsable de un Heineken Jazzaldia que el pasado año cumplió su 51 edición, 37 de ellas con este donostiarra al frente. Testigo privilegiado de la evolución que, a la par que la propia industria musical, el festival ha experimentado en estas cuatro últimas décadas, Martín destaca la relación de credibilidad establecida con el público y apuesta por consolidar la financiación privada como primer reto de cara al futuro.

-¿Cómo recibió la distinción?

-Con sorpresa. No sabía absolutamente nada, me enteré por el SMS de un amigo que me felicitaba. Después, con enorme satisfacción, puesto que el galardón supone un reconocimiento al Festival, más allá de la singularidad que supone que yo lleve aquí 37 años. Me parece fenomenal que se premie un festival que supuso el comienzo de tantas cosas tanto en el mundo del jazz como en esta ciudad a nivel musical.

«Me da la impresión de que tras este 2016 el donostiarra valora aún más sus festivales»



«Tengo el trabajo que más me gusta de la ciudad y no hay otro que me apetezca más»



«Ya no asumo ciertas incomodidades, pero la música me gusta incluso mucho más que antes»



«El reto del Jazzaldia para el futuro no es crecer, sino asentar la financiación privada»

-¿Ha modificado el Jazzaldia los hábitos culturales de la ciudad?

-Yo recuerdo que en mi juventud, cuando no tenía un conocimiento musical suficiente, sí que tenía ya un gran orgullo ciudadano de que existiese un festival de jazz, un logro. Y efectivamente, creo que fue un paso adelante para la ciudad en el sentido de ser más moderna, más informal -en el muy buen sentido de la palabra- en la relación entre los espectadores y el hecho musical. Yo creo que el Festival promovió que el donostiarra fuera musicalmente mucho más curioso que erudito. Eso es bueno, porque quiere conocer cosas.

-Pero esa curiosidad la estimula el sello 'Jazzaldia'. Hay músicos que sin ese paraguas no tendrían la misma recepción...

-Es cierto. Salvo unos años en los que el Festival estuvo enfrentado a la ciudad, en el sentido de que venía un público que no gustaba a parte de los donostiarras, el Jazzaldia siempre ha tenido un cierto aura de calidad y de servicio público. El donostiarra siempre ha pensado que tener el Jazzaldia, al igual que la Quincena o el Festival de Cine, es muy positivo. Me queda la sensación de que después de este 2016 eso se está valorando más.

-¿Cree que los claroscuros que ha dejado la Capitalidad ayudará a valorar más los festivales de verano?

-Estoy casi seguro de que así va a ser porque me llega el comentario, casi generalizado, de que en 2016 se deberían haber puesto más en valor los festivales. Confrontado a una propuesta diferente de la cultura, el donostiarra se da cuenta de que tiene unos pilares enormemente sólidos en esta ciudad y tres de ellos son los festivales. De alguna manera, sí que ha quedado el orgullo de decir: «Teníamos esto, aunque no lo hemos utilizado tanto, porque el planteamiento de Donostia 2016 no era poner en valor lo ya existente». En esto que digo no hay ninguna crítica, es una constatación.

-¿Cómo entra en el Jazzaldia?

-Por pura casualidad. Como casi todos los donostiarras, yo era crítico con lo que se estaba haciendo en la ciudad. Hablamos de finales de 1977. Con veintiún años entendía que se podía hacer mejor el Jazzaldia porque faltaban propuestas más contemporáneas. Un día, me sentaron en una cena al lado de Rafael Aguirre, director por aquel entonces del Centro de Atracción y Turismo y, por lo tanto, del Festival de Jazz. Escucha mis quejas y toma una postura muy inteligente: me dice que vaya al comité y que aporte mis ideas. Y así fue, me convocaron a la siguiente reunión. Y aquí estoy.

-¿Desde cuándo como director?

-Es un tema complejo. Por estatutos, el director del festival tenía que ser el mismo que el del Centro de Atracción y Turismo. Entonces, aunque a partir de 1981 ó 1982 ya me ocupaba de todo, no fui nominalmente director hasta 1984. Y luego, en los años 1989, 1990 y 1991, el Ayuntamiento tuvo a bien probar otras vías para el Festival. Luego, me volvieron a llamar.

-¿Ha respondido a sus expectativas?

- Tuve la suerte de que nada más incorporarme yo el Festival empezó a crecer de una forma, si se quiere, hasta desordenada. Fue la época de los 'pies negros', etcétera. Aquello propiciaba la potencia del certamen pero, por otra parte, no medimos el impacto que ese crecimiento podía suponer para la ciudad. Eso propició la involución del certamen, con el cambio de dirección diez años después y la etapa de Santiago Ugarte. Cuando me volvieron a llamar, me di cuenta de que si intentaba que el Festival creciera mucho me podía pasar lo mismo. Nos lo tomamos con mucha más calma y fue prácticamente la ciudad la que empujó para que tuviéramos el Festival del que hoy disfrutamos. En 1992 nosotros planteábamos un festival muy de jazz, muy modesto y muy popular, pero fue la ciudad la que dijo: «Muy popular, genial, pero de muy modesto, nada». Y fue la propia ciudad la que generó las condiciones para que el Jazzaldia volviese a crecer.

-¿Qué le ha dado y qué le ha quitado durante todo este tiempo el Festival?

-Me ha dado una realización personal que no hubiese tenido en otro trabajo. Tengo la inmensa suerte de hacer el trabajo que más me gusta de San Sebastián y no hay otro -ni por encima, ni por debajo, ni mejor o peor pagado- que me apetezca más. ¿Qué me ha quitado? Tiempo porque esto no acaba cuando te vas a casa.

-¿Le ha quitado el trabajo el gusto por la música?

-Noooo... A mí la música me gusta cada día más. El arte se basa en la evocación de la primera vez. Llega un momento en que cuanto más datos tienes, más necesidad tienes de recuperar aquella primera sensación. La primera vez no vuelve, pero sí garantizo que disfruto como loco con determinados discos o conciertos. No es que la música me guste tanto como antes, es que me gusta muchísimo más. Lo que sí tengo que reconocer es que yo ya no me quedo de pie horas y horas de concierto. De joven, esperabas horas, te sentabas en el suelo, acababa el telonero, pasaba un rato... Yo eso ya no lo hago porque he visto muchos conciertos y no soy capaz de asumir una incomodidad que entiendo innecesaria. Ahora ya no voy a todos los conciertos, no me siento en el suelo, pero disfruto de la música como un enano.

-En el Jazzaldia, ¿a partir de qué canción ve que todo está en marcha y empieza a disfrutar de un concierto?

-Desgraciadamente, es a la inversa: a partir de qué momento las circunstancias te impiden seguir disfrutándolo. Normalmente, me siento en primera fila y empiezo a escuchar. En un 70% de las ocasiones, si por mí fuera me quedaría hasta el final, en otro 30%, veo que el músico no está haciendo lo que debería, me cabreo y me voy. Pero normalmente estoy disfrutando, pero el teléfono, los mensajes... Llega un momento en el que para verlo mal y desconcentrado, me voy.

-Cuando un concierto no responde a sus expectativas suele ser el primero en saltar. No sé si lo hace por convicción o por neutralizar las críticas...

-Yo es que creo que hay que hacerlo. Es absolutamente necesario tener una línea de credibilidad con el público y si pretendo que mañana me crean cuando les digo que tal propuesta es buena tengo que ser el primero en reconocer cuando algo que hemos traído no ha funcionado. La credibilidad es necesaria para gestionar un evento de este tipo y se consigue definiendo lo bueno como bueno y lo malo como malo. Una de las mayores frustraciones que tengo es cuando hago un esfuerzo suplementario para traer un grupo, no sólo en dinero, sino en horas, no responde a lo que he visto antes. Entiendo que hay que ser profesionales y de la misma manera que trabajamos para que el músico dé el concierto en las mejores condiciones, debe responder igual. Hay que ser realistas: en el 70% sucede.

-Pero en ese aspecto el jazz se ha formalizado mucho, ya no es esa música de bohemios y antros.

-Efectivamente. Es una música de gente muy seria. En lo que respecta a la historia del Jazzaldia, diría que cuando entré en el festival cada concierto era una epopeya. Luego podían ofrecer un conciertazo, pero subir al escenario a Freddie Hubbard era una odisea, mientras que músicos como B. B. King eran la profesionalidad. Antes le decías a un músico: «Empezamos puntuales» y él entendía «empezamos cuando te dé a ti la gana». Ahora, no. Todo funciona mucho mejor y los músicos son más profesionales.