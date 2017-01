El discreto orgullo de las familias del Orfeón

Se sabe que formar parte del Orfeón Donostiarra supone entrar en una gran familia, actualmente integrada por 900 miembros, todos ellos unidos por el amor a la música y por un discreto orgullo de formar parte de una de las más prestigiosas instituciones de Euskadi que, por cierto, ayer cumplió 120 años. La satisfacción de los cantores se transmite de padres a hijos de tal forma que en la actualidad existen auténticas sagas familiares. Es como si esa satisfacción formara parte de la herencia genética... ¿El gen del orfeonista?

Es posible que sí se herede la cualidad de cantar bien, pero ese orgullo de formar parte del coro se adquiere en el hogar y después se consolida con cada actuación. La propia familia del director, José Antonio Sainz Alfaro, tuvo en cierto momento cuatro miembros en el coro: junto a él, su esposa, Ana Salaberria, y sus hijos, Iñigo y Cristina, aunque en la actualidad estos últimos han tenido que desvincularse temporalmente. Pero no son un ejemplo aislado dentro del Orfeón Donostiarra; incluso alguna familia cuenta con tres generaciones de cantores en la institución coral.

El orgullo de formar parte del Orfeón, que llevan «con humildad», según puntualizan; la satisfacción de compartir conciertos con las grandes orquestas y batutas del mundo y en los más prestigiosos escenarios, los viajes y el ambiente de compañerismo y amistad que se respira en la sede de la calle San Juan de Donostia son alicientes que los coralistas superponen a las horas y horas de ensayos y a la necesidad de articular estrategias familiares para no faltar a los compromisos del calendario del Orfeón. Muchos de los que actualmente se encuentran entre los cincuenta y sesenta años reconocen que se han pasado media vida en la institución coral, aunque «a pleno disfrute», según puntualizan.

En las siguientes líneas, los componentes de tres de las sagas del Orfeón explican sus sentimientos y experiencias.

Familia Lizarraga Seis cantores

«Lo mejor, los conciertos con el maestro Abbado»

Posiblemente es la saga con más generaciones y más miembros en las formaciones del Orfeón Donostiarra. Cuatro de los miembros de la familia Lizarraga cantan en la formación de adultos y los otros dos en las infantiles.

La pionera es la madre, Pilar Catalina (Valladolid, 1947). Recuerda que le ha gustado cantar desde niña, cuando con diez años formó parte del coro de Zegama, localidad a la que sus padres trasladaron su domicilio en 1957. Aprendió solfeó, fue componente del coro Alboka de Lasarte y posteriormente estudió canto. Es soprano y llegó al Orfeón en 1990 y encontró lo que su inquietud andaba buscando. «La música, la unión entre los compañeros, los viajes, los conciertos y las vivencias... todo eso tiene mucho valor para mí», asegura. Aunque destaca sin lugar a dudas «los conciertos con el maestro Abbado», señala también los viajes a Venezuela y México, además de las óperas, «especialmente la que hicimos con Ainhoa Arteta en 1993». No es extraño que esta satisfacción la comparta con sus hijos, Amaia y Juan Cruz Lizarraga, su nuera, Maider Anso y sus nietos.

Amaia (San Sebastián, 1978) reconoce la influencia materna. Esta soprano con la carrera de canto, que además es profesora y logopeda, aunque profesionalmente se dedica al diseño de artículos de moda, llegó al Orfeón en 1994. Comparte con su madre devoción por Claudio Abbado, y no es para menos, después de la deferencia que tuvo con ella el maestro italiano. «Estábamos en Caracas y se enteró de que el día del concierto coincidía con mi cumpleaños. Nada más terminar la actuación, Abbado se dirigió al coro y me regaló un ramo de flores. Fue todo un detallazo y yo le tengo muchísimo cariño», relata Amaia.

Su hermano Juan Cruz Lizarraga (San Sebastián 1971) es barítono e ingeniero de profesión. Tras cantar en el coro de la Escuela de Ingeniería, esperó a terminar la carrera para apuntarse al Orfeón. Se siente muy orgulloso de formar parte del coro, «pero es un orgullo muy interiorizado del que no me gusta alardear, un orgullo interior que compartimos la mayoría de los orfeonistas», puntualiza. Juan Cruz ha vivido en primera persona grandes momentos del Orfeón, aunque dos le han marcado profundamente: «Uno es el concierto de la 'Segunda' de Mahler en Lucerna el año 2003, impresionante, y el concierto en la estación de Atocha de Madrid tras los atentados de 2004: para mí fue muy emocionante».

Coincide en ello su esposa, Maider Anso (San Sebastián, 1976), soprano, que entró en el Orfeón en 1997 después de haber cantado en el coro de ingenieros, aunque no sea esta su profesión. Es asistente de dirección. Evaristo Ayestarán, hermano del recordado director del Orfeón entre 1968 y 1987, le empujó a entrar en el coro. «Evaristo era íntimo amigo de mi aitona, a quien le hacía mucha ilusión que un miembro de la familia fuese orfeonista». De todas las experiencias que ha vivido en el Orfeón, para ella fue especial su debut en el coro. «Fue en el Concierto de Navidad de EL DIARIO VASCO en 1997».

La saga continúa con una tercera generación, hijos de Juan Cruz y Maider. El mayor, de ocho años, canta en el Orfeoi Txiki, y el pequeño, con cuatro años, asiste a las clases del Taller de Música.

«Les gusta mucho la música y serán grandes orfeonistas», puntualiza la abuela, más que orgullosa.

Familia Querejeta Tres cantores

«El 'Réquiem' de Verdi en Berlín nunca lo olvidaré»

La familia Querejeta aporta tres voces al coro de mayores del Orfeón: las del aita, Ángel, y las de sus hijos, José Mari y Sara. El ingeniero de caminos y funcionario del Ayuntamiento de Donostia, Ángel Querejeta (San Sebastián, 1957) llegó al Orfeón como tenor en 1992. «Siempre había cantado, pero no entré en el coro hasta que finalicé los estudios y después de una temporada en la que residí en Alemania, y lo cierto es que ingresé con facilidad», recuerda. Desde entonces ha vivido un montón de experiencias que, como dice, «solo es posible disfrutar dentro del coro, entre ellas la posibilidad de actuar con los mejores maestros del mundo y en los más imponentes escenarios». Son muchos los eventos que retiene en su memoria, pero «nunca olvidaré el 'Réquiem' de Verdi en Berlín, con Abbado como director en un momento en el que estaba mal de salud: fue un concierto muy emocionante y mi impresión es que se dirigía a sí mismo». Tampoco olvidará el día en que cantó en el Musikverein de Viena. «¡Qué sensación cantar en el escenario del tradicional Concierto de Año Nuevo!». Y también le resultó muy emotivo el concierto de Lucerna del año pasado porque tenía a su lado a sus dos hijos: «Fue una experiencia única», subraya.

Este concierto es el que destaca precisamente su hijo, José Mari (Donostia, 1995), también tenor y estudiante de cuarto de ingeniería. «Lucerna fue toda una experiencia por los que estábamos, ya que mi madre también nos acompañó aunque no es orfeonista; por el lugar y por la calidad de los coros con los que convivimos», destaca el hijo de Ángel, quien reconoce que la afición se la inculcó su padre. «Me animó a entrar en el Txiki y para mí fue muy divertido porque además venía a ensayar con mis amigos del colegio», explica. Del Txiki al Gazte y luego el salto al de mayores. «El coro exige una cierta disciplina en los ensayos, pero es un disfrute y lo llevo bien. Mis amigos ya saben que los viernes por la tarde no pueden contar conmigo porque estoy ensayando».

Su hermana Sara (San Sebastián, 1998), contralto y estudiante de primero de ingeniería, reconoce que le enganchó el coro por su hermano. «Desde pequeña le he copiado en todo», enfatiza. Sin embargo dice que debe a su padre el orgullo de formar parte de la entidad coral. «La gente dice que me admira por formar parte del Orfeón, aunque yo no lo siento como algo tan extraordinario: quizá tendría que valorarlo un poco más»... Lo que sí le parece importante es divertirse cantando y hacerlo al lado de sus amigos. «Yo entré muy joven, a los ocho años, y entonces me pareció muy divertido; ahora, a pesar de que la exigencia es mayor, también me divierto y además me permite conocer gente y hacer unos viajes que no podría realizar si no es por el Orfeón».

Familia Arza Dos cantores

«Habré cantado unos 800 conciertos: ¡es vida!»

Juan Arza (San Sebastián, 1956), barítono que ingresó en el coro en 1976 y analista informático de profesión, ha inculcado ese 'gen' del Orfeón a sus dos hijas, primero a Ane, que ha tenido que dejarlo, y ahora a Nerea, que canta actualmente en el Orfeoi Gazte.

Juan comenzó a cantar con la Coral San Ignacio y con el padre Garayoa a partir de 1971. «El colegio hizo pruebas y yo, con catorce años, tenía una voz de tiple, bastante buena por lo visto, aunque me dijeron que para esa voz era demasiado viejo; como vieron que tenía mucha ilusión, me dijeron que podría cantar de tenor con una tesitura más baja, lo que en ese momento me sonaba a chino», explica. Y comenzó de tenor, aunque no entró en el coro hasta años después. «Me dio tanta envidia el éxito de un concierto del Orfeón en París que me dirigí a la sede y allí conocí a Antxon Ayestarán. Le dije que quería formar parte del coro y entré sin prueba ni nada», recuerda. Desde entonces Juan calcula que habrá cantado «unos 800 conciertos, que no son tantos si los comparamos con los 1.200 que llevan otros compañeros». Juan reconoce que ha dedicado media vida al Orfeón, pero muy feliz: «¡Es vida!», resume, «porque supone todo un orgullo, aunque desde la máxima humildad porque en realidad los resultados son fruto de los ensayos... pero internamente estamos orgullosos de pertenecer a este grupo y agradecidos a nuestras familias, que se han ocupado de muchas cosas cuando nosotros estábamos cantando».

La gran experiencia de Arza le ha deparado grandes momentos, aunque también recuerda con especial emoción el concierto de Berlín con Abbado, muchos de Francia y alguno de Italia. Y, aunque considera que no tiene parangón con aquellos, le emocionó especialmente el Concierto del Centenario en el Estadio de Anoeta. «Fue en 1997 y logramos atraer a 25.000 personas, que es una cifra muy considerable para un concierto coral», recuerda.

Su hija, Nerea Arza (San Sebastián, 1999), cursa cuarto de la ESO. Entró en el Gazte en 2015 y de esta forma cumplió uno de sus sueños. «Fui con mi madre a un concierto del Gazte y pasé dos años de envidia hasta conseguirlo», explica. Dice que ha encontrado un magnífico ambiente en el coro que dirige Esteban Urzelay. «Exige bastante dedicación, pero al final el esfuerzo merece la pena», añade. Asegura que compagina bien los estudios y no tiene problemas de cuadrilla porque sus amigas también cantan en el Gazte. Para ella fue toda una experiencia la participación en abril del año pasado en el certamen de Ejea de los Caballeros. «¡Ganamos el primer premio del público y del jurado!».