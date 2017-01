Fernando Bernués: «Donostia 2016 haservido para mostrar que aquí tenemos potencial escénico»

Fernando Bernués fue el impulsor de 'Sueño de una noche de verano', la adaptación de la obra de Shakespeare que se realizó en junio y julio en el parque Cristina Enea, y, sin duda, uno de los pocos eventos de Donostia 2016 que recibió excelentes críticas. Durante su paso por la Capitalidad como director cultural también incluyó en la programación varias actividades y proyectos relacionados con las artes escénicas. El director teatral considera que esos eventos han demostrado que el teatro y la danza en Donostia y por extensión en Gipuzkoa tienen «buenos mimbres» para acometer retos de envergadura aunque considera que hace falta una política cultural por parte de las instituciones que los cohesione y potencie.

- ¿Ha cumplido los objetivos que se marcó con 'Sueño de una noche de verano?

- Una de las voluntades que teníamos, y que se ha alcanzado, era sugerir un espacio de encuentro y creación con una actitud abierta y saliendo de nuestras dinámicas más inmediatas para los que trabajamos aquí. También queríamos ofrecer un proyecto que socialmente fuera muy atractivo. Creo que era bueno para la ciudad, para el público y también necesario. Pienso que ese mensaje ha llegado y la gente se ha sentido orgullosa porque lo ha entendido como suyo, ha visto que tenemos un potencial creador emocionante. Generalmente no suelo quedarme satisfecho con el resultado de mis proyectos, pero en esta ocasión yo también estoy orgulloso, aunque en nuestro oficio lo importante es lo siguiente que vas a hacer.

«Somos un territorio que acoge propuestas de fuera, pero hay que dar el salto a ser creadores»



«Me desilusionó más la insípida clausura de la Capitalidad que el fallo formal de la inauguración»



«Con recursos públicos hemos entrado en proyectos inabordables desde la iniciativa privada»

- Si en algo ha habido unanimidad respecto a Donostia 2016 es que lo más destacable en positivo ha sido las representaciones de 'Sueño de una noche de verano', un proyecto suyo.

- Creo que en lo que respecta a las artes escénicas la Capitalidad ha tenido un efecto muy clarificador. Hace unos días, en la inauguración de la exposición 'Cuadernos de bitácora' oí al viceconsejero de Cultura, Joxean Muñoz, comentar que las artes escénicas habían resultado lo más relevante, lo que más había sorprendido. Creo que es bastante acertado, no solo por la gran acogida de 'Sueño de una noche de verano'. Ha sido un proyecto que ha dado la dimensión del potencial creativo que tenemos aquí, revelador de nuestras posibilidades. Pero no ha sido una casualidad.

- ¿Por qué?

- Aquí no hay marcos públicos de creación, salvo las que hace puntualmente el Teatro Arriaga de Bilbao. La línea de trabajo escénica siempre es desde la parte privada, con algunas ayudas a la producción. De ahí que los formatos sean casi siempre muy pequeños. En la Capitalidad han existido recursos públicos para invertir y la creación escénica ha podido entrar en unos territorios que desde la iniciativa privada son inabordables. 'Sueño de una noche de verano' es el ejemplo más claro, pero ha habido otros proyectos muy emocionantes que han surgido como 'Oskara' de Kukai, que no digo que no se hubiese hecho sin 2016 pero hubiera tenido muchas dificultades, o 'Último tren a Treblinka', de Vaivén, con esa propuesta curiosa y alejada de las dinámicas convencionales de exhibición. Además han estado 'Time Machine Soup', que ha sido colateral a las artes escénicas, de la que todo el mundo ha hablado como una referencia; el emocionante proyecto 'Sin adiós', con una línea de trabajo en el que se habla del reconocimiento a las víctimas de la violencia terrorista de todo tipo, creando un espacio de conocimiento, memoria y respeto; las 'Nuevas Dramaturgias', en donde han surgido ocho textos entre los que los tres teatros públicos vascos -Arriaga, Principal y Victoria Eugenia-, van a elegir cada uno de ellos un texto para producir. Todo esto solo se ha podido hacer porque teníamos recursos públicos. Ha habido una visibilidad del potencial escénico que existe. Ha sido una gran herramienta. En ese sentido creo que la Capitalidad ha sido interesante y reveladora.

- ¿Y a partir de ahora que va a suceder o qué camino se va a tomar en las artes escénicas?

- Esa es la incógnita. ¿Vamos a ser capaces de gestionar, generar, pensar, repensar? No lo sé. Siempre intento pensar en las cosas buenas que han pasado, porque hasta cuando no pasan sí surge algo bueno. Creo que la Capitalidad ha agitado un poco el vaso social y cultural. No solo de la gente que trabajamos en torno a la cultura, la creación o el pensamiento. Se ha ayudado a romper las inercias y en general la sociedad donostiarra se ha salido un poco de sus trincheras. ¿Qué hay cosas que podrían haberse hecho mejor? ¡Claro! Hay errores obvios, pero a mí me preocupan menos los trabajos específicos que la falta de iniciativa o riesgo de un proyecto. Me preocupa más la prevención y el temor al fracaso que el fracaso en sí mismo.

- ¿Puede poner un ejemplo?

- A mí personalmente me desilusiona más la clausura tan insípida que viví, que el desacierto, el fallo formal de la inauguración.

- Cuando era director cultural de Donostia 2016 ya abogaba por incidir en la necesidad de transitar de la ciudad de la exhibición a la de la creación.

- Sí. Somos un territorio acogedor de proyectos en todos los lenguajes y disciplinas que nos llegan de fuera, que está muy bien, pero hay que saltar a ser creadores. En las librerías, en los cines y en los teatros deben estar nuestras propias historias, nuestros relatos y nuestras reflexiones. Si no los contamos nosotros no lo va a hacer nadie y se ha demostrado que tenemos capacidad contrastada para hacerlo. Lo escénico, es uno de los sectores con menos recursos para la creación, salvo los propios de cada empresa, y por tanto la capacidad de riesgo es muy poca. Ninguno de los espectáculo que he comentado antes se podría haber hecho sin apoyo. La Capitalidad ha abierto líneas de trabajo importantes, que ojalá sirvan para que las instituciones se repiensen. Qué sería del audiovisual vasco si no existiera ETB. Gracias a su presencia el ecosistema de las productoras puede trabajar y generar proyectos. En la formación pasa prácticamente lo mismo. Tenemos un TAE muy voluntarioso, que cubre un poco las carencias, pero que no es suficiente.

- Tampoco hay espacios para la creación. El proyecto de Lekuona en Errenteria finalmente se ha descartado. ¿Qué alternativas propone?

- Todos los estadios tienen que estar interrelacionados para crear un hábitat. Está muy bien que tengas una biblioteca en casa, pero también hay bibliotecas en las escuelas, en la ciudad y una nacional. En la creación escénica debería pasar lo mismo. Tenemos una red de teatros públicos más que digna, pero no tienen capacidad de creación. No creo que en este panorama tenga sentido pensar en un centro del estilo del de Cataluña porque aquí no hace falta más cemento. Creo que un modelo sería dar recursos a los teatros públicos de las capitales para poder impulsar propuestas de creación con las estructuras públicas que ya existen. El teatro privado es muy débil en dos aspectos: no tiene gran capacidad de investigación, de encargar textos a autores nuevos o con dialécticas diferentes, y que los grandes formatos son prácticamente inabordables, y no me refiero solo a aquellos que tienen mucha gente en el escenario, sino por ejemplo, a contratar importantes autores. Además, la creación en euskera tenía que tener un tratamiento específico. Debemos ser capaces de generar una oferta en euskera muy sugerente y atractiva, con parámetros muy rigurosos.

- ¿A quién habría que implicar?

- Al hablar de un teatro público vasco deberíamos partir casi de un acuerdo de gobierno. Por ejemplo el proyecto Nuevas Dramaturgias ha implicado a los tres teatros principales de las tres capitales. Nosotros hicimos un coproducción 'El hijo del acordeonista', que también los implicó. Creo que es un modelo que puede dar pie a reflexionar sobre un espacio necesario, que sea sorprendente, que promueva vías de trabajo implicadas socialmente como ha sido el proyecto 'Adiorik' y similares.

- Habla de que no hace falta construir nuevos edificios, ¿pero no cree que sería necesario un espacio como sede? ¿A falta de Lekuona podría ser por ejemplo Tabakalera donde se podría ubicar ese centro de creación?

- A mí me parece sorprendente que en un centro de cultura contemporánea las artes presenciales, salvo alguna línea performativa, prácticamente no tienen cabida. Ni se contempla. De hecho, recuerdo con dolor que el primer texto que leí con el proyecto definido para Tabakalera aparecía más de treinta veces la palabra gastronomía y, en cambio, la escénica ni una sola vez. Habría que estudiar cómo relacionar la creación escénica con otros espacios, pero lo bueno es que hay camino, hay personas y hay ideas. Si abrimos un poco los ojos se comprueba que ha surgido un tejido de profesionales, de creadores, programadores, gestores, técnicos, escenógrafos, bailarines, actores... a pesar de las situaciones precarias en las que han trabajado. Estamos en el momento en que la política cultural debe ponerse manos a la obra. 'Sueño de una noche de verano' se ensayó en Tabakalera y fue provechoso. Creo que para un centro como ese sería positivo.

- ¿Y el Victoria Eugenia qué papel jugaría?

- Fundamental. Un cosa es tener un espacio embrionario, de creación de factoría, pero el Victoria Eugenia acogería y mostraría los proyectos desarrollados. Como estructura y por el personal que tiene sería el teatro público referencial.

- ¿Después de las buenas sensaciones de Donostia 2016 han tenido contacto con alguna institución para seguir trabajando en ese camino o realizar alguna propuesta?

- He tenido reuniones porque estoy en el consejo de Cultura de la Diputación, pero específicamente por los resultados de 2016 todavía no.

- Hace más de un año, en otra entrevista donde explicaba su proyecto de 'Sueño de una noche de verano' comentaba que también se podría hacer un 'Rey Lear' en el Castillo de la Mota, por ejemplo. ¿Tras la experiencia de ese verano repetiría con un proyecto similar?

- En principio sí. Para embarcarme en un proyecto, me tiene que remover y conmover a emocional e intelectualmente. No sería por sistema, sino por motivación. Pero no solo yo, mucha otra gente de la que hemos trabajado en la obra.