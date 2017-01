El perfecto ruido del caos

Han entrado en este 2017 desayunándose todos los días con su disco elegido en listas de todo pelaje y condición mediática como el mejor del año o siempre entre los tres primeros. Esa unanimidad culminó hace diez días con el premio al mejor disco del año de la Asociación de Periodistas Musicales. En medio de los halagos, el grupo gallego retoma la gira de presentación de su cuarto disco, 'Salve Discordia', publicado en febrero del año pasado. Mañana recalan en el Dabadaba donostiarra y hasta junio pasarán entre otros, por el South by Southwest que se celebra en Austin, Texas. Su batería, Rafael Mallo, repasa antes de su concierto donostiarra los últimos acontecimientos en torno a una banda que completan Rodrigo Caamaño (voz, guitarras), Isabel Cea (voz, bajo) y Zippo (guitarras).

LA CITA Cartel: Triángulo de Amor Bizarro. Integrantes: Isabel Cea (bajo, voz), Rodrigo Caamaño (guitarras, voz), Rafael Mallo (batería) y Zippo (guitarras). Lugar: Sala Dabadaba (Egia). Día: Mañana. Hora: 20:30 horas. Precio: 16 euros. Nuevo disco: 'Salve Discordia'.

- ¿Qué tal sienta que la Asociación de Periodistas Musicales elija su disco como el mejor del año?

- Un premio de la crítica en el fondo confirma lo que ya somos nosotros: los primeros críticos de nuestra obra. Además, les pudimos dar las gracias en persona y quedarnos con sus caras (risas). Y fue importante porque no es que estemos en el centro del cotarro precisamente. Vivimos en Galicia retirados y siempre parece que todo se mueve lejos, en Madrid o Barcelona.

- Porque el grupo ni se plantea dejar Galicia como centro de operaciones en plan dar el salto.

- La pregunta es ¿hace falta irse hoy día hasta Madrid o Barcelona para dar el salto? Para nosotros y nuestra salud resulta mejor y más beneficioso vivir aquí. A mí personalmente las ciudades grandes me agobian aunque te puedas hartar de todo. Pero hoy, en el mundo de internet y las infraestructuras, no es necesario. Resulta prescindible ese salto para dejar tu calidad de vida cotidiana y meterte en una gran ciudad, para en el fondo, ir no se sabe muy bien a qué. Aquí ganas en paz en el sentido de moverte sin estar influido por nadie en cuanto a los pasos a dar en tu carrera. Y te evitas esa sensación de que todos los ojos están puestos en ti directamente.

- La prensa musical siempre les apoyó, ¿fue clave para que el público se acercara a su música?

- Creo que hoy el público es hasta cierto punto impermeable a ciertas valoraciones de los medios. Los saltos de publico se logran a base de picar piedra, de tocar mucho, de que te vean en festivales donde hay miles de personas y te descubren aunque no hayan ido a verte ti.

- ¿Se ven encasillados como el típico grupo de festivales?

- Los festivales cumplen una función pero nosotros no somos el típico grupo de nada. Hacemos lo que nos gusta lo mejor que podemos.

- ¿Cómo va la gira?

- Este invierno nos hemos planteado hasta junio ir a sitios en los que no habíamos estado en la primera parte. Metemos ciudades pequeñas porque nosotros también somos de ciudades pequeñas y nos gusta llevar nuestra música a esos sitios.

- ¿En este disco suena el grupo más primitivo pero más cuidado, más limpio que en los anteriores?

- No sabría decirlo. Nos han dicho que sonamos más limpios pero yo pienso precisamente que sonamos más sucios que nunca solo que está mejor hecho. Planteamos el disco de otra manera y hemos llegado a donde queríamos llegar.

- ¿La estabilidad en la formación ha influido?

- Sin duda, nadie ha tenido que adaptarse y todo el mundo sabe lo que puede dar de sí. No eres tan consciente de eso hasta que ves el resultado porque termina pareciendo que todo va solo, y eso es dificilísimo.

- Las letras políticamente incorrectas ¿es un aspecto innegociable? Hay gente que con el tiempo atempera esa visión ácida y gamberra...

- Yo veo a Rodrigo como un letrista cojonudo porque he visto como ha ido puliendo con los años lo que quiere decir. Para mí las letras de este disco son increíbles. ¿Que son directas? Yo creo que todas son bastante angulosas.

- ¿La portada es una majarada?

- Es justo el concepto que tiene el disco. Una reflexión sobre la sobreinformación en la que vivimos. Ahora todo se mezcla y surge el desasosiego porque no alcanzas la velocidad a la que va todo. Hablamos de lo nuevo, de lo viejo. Hay ideas inspiradas en la filosofía del discordianismo y la dialéctica que se produce en la toma de decisiones.

- ¿El discordianismo?

- El discordianismo sostiene que todo lo que existe es el caos, y que el orden y el desorden son ilusiones que enmascaran ese caos. Esa visión considera el caos como algo positivo y nuestro disco, más que conceptual, refleja esas ideas que se barajaron y de las que hablábamos mientras lo hacíamos. Fue como coger toda esa maraña de ruido y caos y ver que todo, al final, y visto junto, cobraba sentido. Porque hoy vemos que todo se acepta, y que la verdad y la mentira parecen lo mismo. La pregunta esencial alude a lo que está bien y lo que está mal y qué es lo que te proporciona felicidad en esta vida.