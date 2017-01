Inmersión rock en el pasado en forma de regreso a la década dorada de los 70

Eligieron el nombre de una forma tan meditada como darse cuenta de que necesitaban llamarse de alguna manera y uno de los integrantes se giró hacia una estantería de libros de la habitación donde se encontraban y vio un ejemplar del clásico de James Joyce. «Nos encajaba a la perfección el nombre a muchos niveles, el dolor de conseguir algo artístico en contra de los deseos y el gusto establecido, esa idea de pensamiento interno, la historia original de la Odisea en sí, la perversión, la lucha para publicarlo en contra de las 'autoridades' y tiene ese lado 'psycho' también».

EL CONCIERTO Cartel: Ulysses+ Marmoka. Lugar: Sala Psilocybenea (Hondarribia). Día y Hora: Mañana. (22.00 h.). Precio: 10 euros. Nuevo disco: 'Law & Order'.

Así recuerda el guitarra de la banda, Luke Smyth, la elección definitiva para denominar a este cuarteto británico que se ha convertido en la enésima promesa del sonido retro setentero que todas las temporadas encumbra por estos lares a alguna formación que recrea en su sonido algunas de las principales influencias surgidas en la década de los setenta, como el hard rock, el rock sureño o el glam con un toque progresivo y psicodélico, en la línea de nombres que ocuparon su espacio en años anteriores pero siempre en la misma línea sónica ensalzada por el público revivalista, como Howlin' Rain o Kadavar.

Musicalmente la banda bebe tanto del pop británico clásico como de Led Zeppelin, Black Sabbath o Thin Lizzy. «Nos han llamado desde 'rock clásico del futuro' a 'reyes del glam británico' y algo a medio camino entre el psych y el glam'. Lo cierto es que somos todas esas cosas», reconoce Smyth.

Como particularidad, y al igual que figura en el nombre elegido para el grupo, todos han incorporado alguna y griega en su nombre o apellido. Smyth, el cantante, Julyan Well-Cathedral es el bajista, Shane Maxymus el batería y Denny Peppers el otro guitarrista.

El grupo se formó en 2009 y ha publicado desde entonces tres discos: 'Everybody's strange' (2011), 'Kill you again' (2013), y el más reciente y último, 'Law and Order', a finales del año pasado. «Creo que hemos pasado de ser más una banda de estudio a una banda de directo. La idea de este nuevo disco era capturar algo de esa energía. También nos queríamos alejar un poco de los chiclés del glam, como las palmas, los heys, aunque sin irnos del todo. El siguiente será distinto».

Y prosigue. «El anterior, el segundo, lo grabamos durante una época de tocar mucho en directo e hicimos muchas demos en distintas épocas, muchos cambios de letras y sobre todo muchas pistas de acompañamiento en distintas etapas. Este Law & Order se gestó con tiempo y mucho trabajo previo, lo que supuso tener una idea muy clara de cómo queríamos que sonara el producto final. Mi intención era la de hacer un disco de rock más sólido que los anteriores», ha afirmado Smyth en una entrevista a la revista Ruta 66 con motivo de la gira que mañana recala en el Psilocybenea de Hondarribia.

Orden natural

La banda explica también el significado de la portada de Law & Order, donde puede verse un dibujo de un avión accidentado con una mujer tumbada en primer plano y un sol crepuscular al fondo en el horizonte entre montañas. «Está basado en un concepto que tenía, una mezcla de ley y orden de la naturaleza y los problemas del mundo actual. Es un concepto mío. Quería darle un giro diferente al concepto de la ley y el orden del universo (la naturaleza, la vida moderna, temas actuales) y todo acompañado de una hermosa mujer, por supuesto», aclara Smyth.