Tabakalera proyecta los 12 capítulos de 'Mañana Goodbye' sobre la transformación del edificio en un centro cultural

Pisan el suelo de Tabakalera como dos visitantes más. En un principio como dos sexagenarias más, pero ni la superficie que pisan, ni el techo, ni las amplias paredes que forman el centro cultural significan lo mismo para ellas que para cualquier otro donostiarra. Ellas son dos de las miles de trabajadoras que dieron vida a la antigua fábrica de tabacos, en la que en tantas tempraneras jornadas tenían que soportar un «frío horroroso». «Antes, en este lugar, había de esos radiadores de agua, pero las salas eran tan inmensas que si no tenías el culo pegado a ellos, estabas helado», recuerdan dos de esas trabajadoras. Ellas son Clara Álvarez y María Jesús Néstor, aunque le reconocen como Susi.

Clara es de un pueblo de Burgos, pero de muy pequeña llegó a San Sebastián con su familia. Susi, por su parte, palentina, llegó a la capital donostiarra a los 18 años a través de su hermana que se había casado aquí. Esta última entró a trabajar en 1969 a la Tabacalera, mientras que Clara tuvo que esperar dos años más, ya que su edad no se lo permitía. «Aquí entrábamos con 18 años, ni uno más ni uno menos, antes trabajaba en una tienda y recién cumplida la mayoría de edad entré». Desde entonces, hasta el 2003, pertenecieron a la familia de cigarreras donostiarras.

Han transcurrido ya catorce años del cierre de la antigua fábrica, pero desde el centro de cultura que hoy en día ocupa su espacio no han querido olvidar su memoria. Un pasado que desde la apertura de puertas en septiembre de 2015 ha estado presente, nada más entrar en Tabakalera, a mano derecha, en la sala que lleva por nombre la Bodega. Este espacio proyecta diariamente capítulos del proyecto 'Mañana Goodbye', cuya intención es reflexionar sobre el cambio del modelo productivo que experimentó la antigua fábrica, para convertirse en un centro de cultura, un siglo después.

Mañana tendrá lugar el estreno del episodio doce, el último de una serie que surge del área de mediación de Tabakalera, cuyo interés es activar este espacio para hablar sobre las cuestiones que tienen que ver con la memoria y el pasado de la fábrica. «Empezamos el trabajo en febrero de 2015, y ahora llegamos al final de la primera fase», cuenta la responsable de Tabakalera, Leire Martín. «Considero interesante la idea de que no se hubiera presentado la película en su totalidad, ya que veíamos que no era fácil hablar sobre la Tabacalera desde una única mirada», señala.

Además del estreno de mañana, en la Sala 1 de Cine, el centro de cultura acogerá la proyección de todos los capítulos que componen 'Mañana Goodbye', desde las doce de la mañana, hasta siete de la tarde. Al finalizar se realizará un coloquio entre entre el público y los agentes que han tomado parte en el proyecto.

Pablo Marte y Marion Cruza son los comisarios de un trabajo que se ha desarrollado tras un «proceso largo en el que hemos hablado con mucha gente que ha trabajado en la antigua fábrica», admiten. Marte descubre la idea «de que cuando la fábrica cerró no solo cerraba una fábrica, sino también un mundo simbólico industrial. No es solo es un trabajo sino toda una cultura que surge a su alrededor». Cruza pone ejemplos de transformaciones similare que han vivido otras fábricas como «el Matadero en Madrid, la Alhóndiga -ahora Azkuna Zentroa- en Bilbao, la Tabacalera de Sevilla... A veces pervive el edificio y otras veces no».

María Jesús se alegra de la nueva vida que ha adquirido el edificio que fue su lugar de trabajo durante tantos años. Reconoce estar «encantada» de cómo ha quedado, ya que no quería que «hicieran pisos». «Han dejado la misma entrada, la escalera, y los magnolios, cada vez que paso me digo: '¡Mi casa!'». «Lo hemos pasado muy bien», apunta Clara, que va más allá: «Para mí ha sido la mejor medicina, cogí depresión antes del cierre, y ha sido una gran medicina». Ellas son dos de las numerosas excigarreras que han participado en la película. «Para nosotros ha sido un aprendizaje muy fuerte y una experiencia que no esperábamos. Hicimos un taller de cinco días y se involucraron con mucha generosidad», indica Pablo Marte. María Jesús le replica rápido, «a veces no me lo puedo creer, esta gente que tiene mucha más cultura que nosotras, que vienen de otro mundo, está todo el día alabándonos», bromea.

La mujer y el trabajo

A pesar de que mañana se podrá disfrutar del proyecto en el cine de Tabakalera, el trabajo se expone permanentemente en la Bodega. El espacio es auténtico, como era entonces. Se mantienen las vigas y una de las entradas de entonces. Era el lugar donde se guardaba el material para que conservara la humedad. «Las nuevas empezábamos ahí, que era lo peor. Soltábamos el tabaco que venía comprimido, la tarea estaba pensada para las que no tenían agilidad con las máquinas. Se formaba mucho polvo y era muy sucio», recuerdan las excigarreras.

El proyecto 'Mañana Goodbye' no solo habla de la antigua fábrica, descubre también la entrada de la mujer al mundo laboral, «uno de los detalles más importantes», indica Marte. «Cuando abre Tabacalera en 1913 las mujeres ya trabajaban, pero en su casa o en la casa de otras personas. De repente pasan a trabajar en un lugar en el que se encuentran miles de mujeres, una colectividad muy potente», sostiene.

El proyecto no versa sobre la historia de un edificio contada «de una manera cronológica y objetiva», explica San Martín. «Lo que se pretende es hacerlo desde el arte y lo sensible. El material revela muchísimos más temas que otro tipo de presentaciones del pasado». Su recorrido a corto plazo pasa por seguir un año más en la misma sala. Se han establecido además uniones con otros centros culturales para exponer la obra, como es el caso de la fábrica de creación Fabra i Coats, en Barcelona, que da la casualidad que también se utilizaba antes como fábrica de hilaturas. En la actualidad están proyectando los seis primeros capítulos de 'Mañana Goodbye'.

La película no busca caer en la nostalgia, aunque algunas imágenes de los años treinta en las que aparecen las trabajadoras a la salida de la fábrica lo hacen inevitable. «A la gente del barrio siempre le ha marcado la vida el reloj de la fábrica y todavía consideran el edificio como un icono», concluyen las dos excigarreras.