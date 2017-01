Elliott Murphy y Su Ta Gar actuarán en el programa de las librerías Garoa este trimestre

El músico estadounidense Elliott Murphy y el veterano grupo eibartarra Su Ta Gar actuarán este trimestre en las librerías Garoa de Donostia y Zarautz, dentro de su programación cultural Paperezko Kontzertuak. Garoa también acogerá la presentación de los últimos libros de Gabriel Korta, Ibon Sarasola, Luis Haranburu Altuna, así como la de la reedición del 'Viaje a pie' de Julio Villar. Además, la gasteiztarra Maite Carrillo expondrá desde el lunes en Gros cerca de cuarenta obras con diversos paisajes de San Sebastián como motivo central de sus cuadros.

PROGRAMA PAPEREZKO Izaro: Los próximos días 27 y 28 en Donostia (20.00 horas) y Zarautz (12.30), respectivamente. Su Ta Gar: El 24 de febrero (20.00 horas) en Donostia y al día siguiente en Zarautz (12.30). Elliott Murphy: 31 de marzo (20.00 horas) en Donostia y 1 de abril (12.30 horas) en Zarautz. Presentaciones en Gros: 'Maitasunaren indarra', de Gabriel Korta, el 26. 'Crepúsculo de Dios', de Luis Haranburu Altuna, el 9 de febrero; 'Viaje a pie' de Julio Villar, el 16 de febrero, y 'Bitakora Kaiera', de Ibon Sarasola, el 22 de febrero. Horario: Todas las presentaciones son a las 19.00 horas.

La nueva edición de Paperezko Kontzertuak, cuyas actuaciones estarán moderadas por el periodista Joseba Martín, se abrirá el próximo viernes en Gros y al día siguiente en Zarautz con los conciertos que ofrecerá Izaro para presentar 'Om', su álbum de debut, en el que las melodías pop se mezclan con toques del folk estadounidense. La siguiente se sitúa en las antípodas de Izaro, ya que si la trayectoria discográfica de ésta acaba de arrancar, la de los Su Ta Gar acumula trece discos, en el último de los cuales -'Maitasunari Pasioa'- aparca los sonidos más rockeros para adoptar el formato acústico, idóneo para su interpretación en los establecimientos donostiarra y zarauztarra de Garoa. Al igual que en el caso de Izaro, el concierto del veterano grupo estará salpicado por la charla que Joseba Martín mantendrá con su líder, Aitor Gorosabel. La conversación versará en torno al componente autobiográfico de sus canciones, sus gustos literarios y la trayectoria musical de la banda.

Y si dilatada es la trayectoria musical de Su Ta Gar, más aún lo es la de Elliott Murphy, que debutó en 1973 con 'Acuashow' y cuya carrera le ha llevado a firmar obras maestras, como '12' (1990), y otras, más que notables, como 'Just a story from America' (1977), 'Party girls / Broken poets' (1984), 'Milwaukee' (1985), 'Change will come' (1987), 'Paris/New York' (1993) o 'Selling the gold' (1995). El músico neoyorquino presenta los once relatos que conforman 'Paris Stories', que el sello madrileño Izana Editores publicará el próximo mes de marzo. Este acontecimiento servirá precisamente de excusa para la celebración el 31 en Donostia y el 1 de abril en Zarautz de los conciertos acústicos en los que Murphy conversará con Joseba Martín, autor precisamente de 'Amerikarra Parisen', un libro sobre el cantautor estadounidense que a lo largo de los años ha colaborado con músicos como Mick Taylor, Bruce Springsteen o Phil Collins.

Presentaciones de libros

En cuanto a las presentaciones literarias en Gros, Gabriel Korta estará el próximo jueves con el poemario 'Maitasunaren indarra'; Luis Haranburu Altuna, presentado por Mikel Azurmendi, charlará sobre su 'Crepúsculo de Dios: Historia Cultural del Cristianismo en Vasconia' el 9 de febrero; y Julio Villar hará lo propio el 16 del mismo mes, con 'Viaje a pie', cuya reedición ha agotado ya la primera tirada. A falta de cerrar el programa de marzo, Ibon Sarasola presentará el 22 de febrero su 'Bitakora Kaiera'.