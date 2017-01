El San Sebastián nazi, en Canal Historia

¿San Sebastián en una serie documental sobre Hitler? Por supuesto. Cuando el canal estadounidense de televisión History Channel requirió a Ramón Barea para que apareciera en el tercer capítulo de la segunda temporada de 'Hunting Hitler', el historiador donostiarra puso una condición: «Dejé muy claro que yo no iba a inventarme ninguna historieta. Mis fuentes son fondos documentales contrastados». Y es que 'Hunting Hitler' -'Persiguiendo a Hitler', en su versión española- indaga en la más que improbable hipótesis de que el líder nazi no se suicidara en su búnker berlinés para evitar caer en manos del ejército soviético, sino que en realidad huyera a Sudamérica. A partir de la imposibilidad material de demostrar al 100% que el relato y en un tono de marcado sensacionalismo que no le ha impedido reclutar para sus grabaciones a varios historiadores, la serie se centra en su segunda temporada más en las rutas que numerosos jerarcas nazis utilizaron para huir de Europa tras el hundimiento del régimen hitleriano.

La conducción del programa corre a cargo de dos historiadores, Mike Simpson y James Holland, con quienes Barea aparece charlando en el Paseo de La Concha y Margarita Martín, en la estación meteorológica de Igeldo, en esta segunda temporada de 'Hunting Hitler' que acaba de emitirse en Estados Unidos y que llegará a España el próximo mes de marzo.

El accidentado aterrizaje que el nazi belga Leon Degrelle protagonizó en plena bahía de La Concha a bordo de un Heinkel-111 el 8 de mayo de 1945 centra la intervención de Barea. «Los de la productora española contratada por History Channel querían que fuera un poquito más allá, pero me limité a narrar lo que sabemos de aquel episodio, que es prácticamente todo». El padre del propio Barea, propietario por aquel entonces de un comercio en la calle San Marcial, fue testigo con 23 años y junto a cientos de donostiarras, del aterrizaje de un Degrelle procedente de Noruega, en un huida desesperada días después del hundimiento de la Alemania nazi. «Acepté participar en 'Hunting Hitler', en el que estiran de forma un tanto sensacionalista una improbable la huida del führer a Sudamérica, porque es una serie muy seguida en Estados Unidos y porque me pareció interesante que dedicaran un capítulo a San Sebastián. Mi participación es fiel a la Historia ya que el episodio de Degrelle es completamente cierto, y si además sirve para difundir el nombre de la ciudad, mejor que mejor», explica Barea. «Mi objetivo no era salir diciendo que Hitler estuvo aquí -cosa que sí han hecho algunos argentinos que participan en la serie-, sino dar visibilidad a la ciudad, a partir de un hecho real. Aquí estamos en otra liga», apunta el autor de 'Gipuzkoa, 1940', y 'Hendaya, 1940', entre otros trabajos sobre la presencia alemana en Euskadi durante la II Guerra Mundial.

Margarita Martín y Ramón Barea aparecen en un episodio de la serie documental

Por otra parte, es conocida ya la presencia de elementos nazis en San Sebastián, tanto antes como durante la guerra. De hecho, constituye un caso único en España ya que mientras el país mantuvo la apariencia de neutralidad, Donostia fue la única ciudad en la que el Partido Nacional Socialista alemán tuvo su propia sede, la Gestapo mantuvo una notable actividad y el propio Ejército germano desfiló por sus calles, tal y como Barea acreditará en su próximo libro, 'Baskenland, 1940', mediante la publicación de una fotografía de las tropas marcando el paso por la Avenida de Ategorrieta. Este nuevo trabajo del historiador donostiarra -aunque nacido en Bélgica- incluirá también tres fotografías inéditas del acorazado 'Deutschland' en la bahía donostiarra, en julio de 1936, a poco de iniciarse la Guerra Civil.

En el documental de History Channel también aparece la delegado en Euskadi de la Agencia Estatal de Meteorología, Margarita Martín, que muestra el Observatorio del Monte Igeldo. «La estación meteorológica servía para realizar comunicaciones con la flota submarina alemana en el Golfo de Vizcaya y Martín aporta algunos documentos que muestran la estrecha relación que mantenía con el Consulado».