El Gobierno central retrasa mes y medio la decisión de autorizar o no la consulta antitaurina

El proceso para frenar las corridas de toros en Donostia ha encontrado un nuevo palo en la rueda. Si el hecho de que el Ayuntamiento donostiarra tuviera que solicitar autorización al consejo de ministros para celebrar la consulta antitaurina ya hacía presagiar la llegada de nuevos inconvenientes, la resolución que llegó ayer al consistorio de la capital guipuzcoana genera aún más incertidumbre.

El Gobierno de Mariano Rajoy contaba con un plazo máximo de tres meses para decidir si autorizaba o no la celebración de la consulta popular, cuya pregunta apela no tanto al debate simple de 'toros sí, toros no', sino a la utilización de una instalaciones municipales para este fin.

Dicho plazo vencía el 28 de este mes, pero una repentina resolución llegó ayer de Madrid advirtiendo de que se amplía un mes y medio el tiempo de respuesta al faltar documentación «fundamental» y que tanto el aplazamiento como su denegación «no serán susceptibles de recurso».

La resolución genera un nuevo escenario, sobre todo, teniendo en cuenta que entre los planes del Ayuntamiento estaba convocar la consulta el 19 de febrero y que la familia Chopera ya tiene registrada la petición de alquilar Illunbe esta Semana Grande, pero también la de 2018. Además, como ya indicó el secretario general del Ayuntamiento la consulta deberá ser vinculante: «Las consultas populares de autorización estatal como la que en este momento se está proponiendo tienen carácter vinculante (salvo norma legal que impida total o parcialmente su realización) por así establecerlo el artículo 80 de la Ley Vasca de Instituciones Locales».

Ley municipal vasca

La administración central resolverá a mediados de marzo si San Sebastián puede o no celebrar la consulta popular y en caso de que la respuesta fuera afirmativa, se iniciará una carrera a contrarreloj, aunque a nivel organizativo y logístico el consistorio donostiarra ya tenga buena parte de las tareas preparadas y asignadas. Lo que se desconoce por el momento es qué fecha límite puede marcarse la administración local para convocar

En cualquier caso, el gobierno municipal de Eneko Goia no quiere dejar de explorar cualquier vía que posibilite pulsar la opinión de los donostiarras. Es por ello, que solicitó a los servicios jurídicos del Ayuntamiento donostiarra que analizasen las nuevas vías que pueden surgir, después de que el ejecutivo de Rajoy optara por no impugnar una ley municipal vasca, que permite conocer la postura de los ciudadanos siempre que se aborden cuestiones sectoriales o de ámbito municipal.

El 'pero' en esta cuestión es que por mucho que la pregunta planteada por la plataforma Donostia Antitaurina Orain se refiera al uso de instalaciones municipales, dicha ley acota su participación, ya que no se podría convocar a todo el censo electoral.