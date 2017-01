Crestas, txapelas y plomo

Los términos más manidos no siempre funcionan, aunque a veces parezcan tan asentados como el de la 'movida' para el Madrid de los 80. Josu Larrinaga argumenta que, «para el estilo musical de estos años en estas tierras se suele hablar de rock radical vasco, pero es una etiqueta que sirve para hablar de grupos que cantan en castellano, como Eskorbuto, La Polla Records o Cicatriz. Yo prefiero hablar de la 'mutación punk', entendiendo la cultura como fenómenos epidémicos que se contagian».

Pero en el mundo nacionalista se intentaban salvaguardar las esencias y la autenticidad de lo autóctono. Y esas ideas de quienes se confesaban herederos del 'Anarchy in the U.K.' de los Sex Pistols no resultaban deseables. Larrinaga recuerda que «los primeros años de ese movimiento no fueron en tendidos por esa identidad abertzale y euskaltzale que ya estaba siendo tradicional, asentándose. Lo del punk, las drogas y el tema de la insumisión eran algo diferente. Luego, deciden organizar aquello que se llamó 'Martxa eta borroka', aunque curiosamente, al que lo montó le purgaron de la izquierda aber-tzale a los seis meses», matiza.

Más adelante, ambos mundos no sólo se entendieron, sino que en algunos casos incluso confluyeron. «Va a ser el sentimiento represivo lo que va a acercar más a los grupos contraculturales hacia esa izquierda abertzale oficial. Lo que yo veo es que, a largo plazo, esa izquierda ha sido como ha sido por esa 'mutación punk', que también afecta a algunas identidades políticas».

Algunas, tan sonadas como la antigua dirigente de ETA María Dolores González Katarain. «Una persona muy amiga de Yoyes me contó que ella, al poco tiempo de volver del exilio, fue a ver a Hertzainak -creo que en el frontón de Anoeta- y flipó con cómo había cambiado Euskadi en poco tiempo».

Pero los cambios no eran aceptados por algunos y sus antigunos compañeros asesinaron a Yoyes hace 30 años, por abandonar la organización terrorista. Esto tuvo un gran efecto sobre el músico «Imanol, que cambió mucho de actitud» y hubo quienes le quisieron hacer el vacío. Y se reflejó en que «al concierto homenaje a Imanol acudieron pocos músicos euskaldunes y los más destacados le enviaron cartas pero no de forma pública. Es un asunto un poco delicado incluso hoy en día».

Pero Larrinaga considera que el declive artístico del cantautor tuvo más que ver con que no se estilaba su línea musical. Y es que la escena sonora era muy otra. «Hay un antropólogo catalán, Carles Feixa, que ha estudiado mucho las subculturas juveniles. Dice que a partir de la caída de la URSS en los noventa, la juventud europea deja de ser una identidad política más bien revolucionaria. Esto se diluye mucho lo que se extiende por todas partes es la cultura del 'rave', las fiestas, el hedonismo». En Euskadi prolifera una «'rave culture' pero sin electrónica», que se relaciona con los ciclos festivos estivales en muchos casos. Larrinaga advierte que «en la 'txosna kultura' lo importante es la 'martxa' aunque se hable mucho de 'borroka'».